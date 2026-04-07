Política

Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

Hubo fuertes cruces en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde participó el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y funcionarios de provincias mineras. Críticas y acusaciones por conflicto de intereses de los legisladores de la oposición

Guardar
El funcionario nacional respondió a los legisladores que lo señalaron por haberse desempeñado como abogado de empresas mineras

En una reunión de comisiones marcada por la tensión y el debate encendido, el oficialismo logró dar un paso crucial este miércoles en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. El respaldo parlamentario con el que cuenta el bloque gobernante, reforzado por aliados circunstanciales y algunos sectores de la oposición, permite anticipar un resultado favorable en la sesión prevista para las 15.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

El secretario Lucero fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras. Ante ello, se defendió valorando su experiencia y negando que haya conflicto de intereses. “¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria”, se defendió.

Sesion en diputados Glaciares
Luis Lucero defendió su trayectoria en la industria minera

La discusión sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, se reavivó tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado y el desarrollo de un cronograma de trabajo en Diputados que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados quedaron fuera del debate presencial y debieron enviar sus opiniones por escrito o video, un punto que fue criticado por organizaciones ambientalistas y referentes de la oposición. El oficialismo, por su parte, sostiene que la modificación apunta a precisar el alcance de las zonas protegidas y a permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

Según estimaciones de la oposición, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, junto a algunos votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas, permitiría alcanzar “los 140 votos” favorables necesarios para sancionar la ley.

La reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que, según criterios técnicos, no cumplen una función hídrica comprobable. La iniciativa le otorga a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a inversiones mineras, reduciendo la intervención de la administración central. Con ello, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles y las formaciones que efectivamente abastecen cuencas hidrográficas.

Sesion en diputados Glaciares
El oficialismo y sectores aliados buscan aprobar la reforma minera pese al rechazo de opositores y organizaciones ambientalistas en el Congreso argentino

El oficialismo argumenta que esta precisión permitirá una mayor seguridad jurídica para las inversiones, sin comprometer los recursos hídricos vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. Sin embargo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas rechazan la reforma por considerar que flexibiliza los controles sobre áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que abrir la puerta a la minería en determinadas zonas representa un riesgo para el abastecimiento de agua y puede afectar la sostenibilidad ambiental de las regiones cordilleranas.

Durante la reunión de comisiones, la intervención de Lucero estuvo acompañada por otros funcionarios de provincias mineras, como la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, entre otros. Todos defendieron la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, y destacaron la importancia de la minería para el crecimiento local y la generación de empleo en sus jurisdicciones.

Las posturas enfrentadas se evidenciaron también en la lista de oradores, en la que participaron referentes como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), Romina Del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Diógenes González (UCR), y Germán Martínez (Unión por la Patria). Los cruces alcanzaron momentos de máxima tensión cuando se discutieron los posibles conflictos de intereses de legisladores que representan a provincias con proyectos mineros en marcha o en carpeta.

Temas Relacionados

Ley de GlaciaresCámara de DiputadosMineríaRecursos Hídricos

Últimas Noticias

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

Los acuerdos fueron sellados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

Marcelo “Pichón” Segura, agresor del legislador de La Libertad Avanza, Federico Pelli cumplirá el resto en su domicilio con tobillera electrónica

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo

Las compañías están operando con demoras y menos unidades en la calle, como parte de un reclamo para que se actualicen los subsidios. Las autoridades nacionales destacan los incrementos en el boleto en lo que va del 2026. El impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo

Revés para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó una apelación y avanza la causa por apropiación de aportes

El tribunal en lo Penal Económico resolvió que la investigación por desvíos de obligaciones tributarias y patronales que pidió ARCA debe avanzar. La AFA había planteado “inexistencia de delito”

Revés para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó una apelación y avanza la causa por apropiación de aportes

El Gobierno trabaja en el proyecto final de Reforma Política y avanzará con la eliminación de las PASO

La redacción podría estar lista al cierre de la semana para ser enviada al Congreso. Las posibilidades en estudio ante la potencial falta de apoyos de los aliados

El Gobierno trabaja en el proyecto final de Reforma Política y avanzará con la eliminación de las PASO
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en la Copa Argentina ante Armenio

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

TELESHOW
Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

Daniela Christiansson repasó su historia de amor con Maxi López y rescató los mejores looks de ambos

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega