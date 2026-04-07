El impacto político del caso Adorni: dudas, respaldo oficial y efecto en la opinión pública, según un analista

El escándalo por créditos hipotecarios del Banco Nación involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y desata controversia política y judicial

La tendencia de funcionarios del Gobierno nacional a acceder a créditos del Banco Nación para la compra de propiedades generó un intenso debate público y abrió un frente judicial. Al mismo tiempo, crecen las dudas sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Juan Germano, analista político y fundador de Isonomía, analizó en Infobae en Vivo A las Nueve el costo político y las implicancias para la estrategia oficial.

El Gobierno decidió respaldar a Adorni en medio del escándalo, pese a la creciente visibilidad del caso y a las repercusiones en redes sociales y otros ámbitos de discusión ciudadana. Las reacciones oficiales y la posición de la administración presidida por Javier Milei marcan un cambio de dinámica con respecto a cómo se gestionan las polémicas dentro del Gabinete.

De acuerdo con el análisis de Juan Germano, el Gobierno había llegado con el compromiso de exigir transparencia y explicaciones al resto del sistema político. “Cuando el Gobierno debe dejar de exigir explicaciones y empieza a darlas, la situación cambia,” sostuvo. Según su visión, esta transformación en el rol comunicacional empieza a tener un costo concreto para el oficialismo.

El impacto de los casos de corrupción en la opinión pública

El contexto económico influye en la manera en que la sociedad percibe los casos de presunta corrupción. Germano remarcó que “cuando aparecen problemas vinculados con corrupción, aun sin que estén plenamente probados, afectan más que antes la imagen del Gobierno”. La preocupación social muestra un desplazamiento: “La demanda se corrió de la inflación hacia otras cuestiones vinculadas al poder de compra y la estabilidad laboral”, detalló.

El Gobierno de Javier Milei respalda públicamente a Adorni mientras crecen las críticas por transparencia y presunta corrupción en operaciones inmobiliarias

Según el analista, el Gobierno logró inicialmente un descenso significativo en la preocupación por la inflación, resultado visible hacia septiembre y octubre del año pasado. Sin embargo, “lo que alcanzó para obtener un buen resultado electoral en 2023 ya no es suficiente para mantener el apoyo social”, indicó. Ahora hay una mayor exigencia de cambios concretos.

En este sentido, Germano explicó: “Cuando aparece un caso que huele, aunque sea remoto, a lo que antes identificábamos como corrupción, el impacto en la opinión pública es mucho mayor”. El funcionario destacó que la sociedad argentina tiende a exigir cada vez más resultados claros y respuestas frente a estas situaciones.

La oposición y la falta de alternativas claras

Germano argumentó que el oficialismo todavía se beneficia de la ausencia de propuestas alternativas definidas por parte de la oposición, especialmente el peronismo. “La pulsión por el cambio sigue siendo un tema central. En 2023 el 90 % de los argentinos consideraba necesarios grandes cambios, frente al 60 % en 2015,” puntualizó.

La opinión pública muestra mayor sensibilidad ante casos de presunta corrupción, con demandas orientadas al poder de compra y la estabilidad laboral REUTERS/Agustin Marcarian

Para Germano, la dificultad de la oposición radica en ofrecer un modelo distinto al propuesto por el Ejecutivo: “Las oposiciones, el peronismo en particular, todavía no verbalizan esos grandes cambios que la sociedad demanda.”

La ciudadanía presenta actualmente una menor fidelidad partidaria y aumenta la cifra de votantes indecisos o desimplicados electoralmente. Germano señaló que “cada vez hay más personas que definen su voto sobre la hora o incluso prefieren no participar del proceso electoral”. Este escenario, sumado a la elevada polarización, complica el crecimiento de figuras políticas emergentes fuera de los bloques tradicionales.

Reformas, expectativas y riesgos para el oficialismo

El Gobierno enfrenta el dilema de impulsar reformas percibidas como insuficientes por la sociedad. “Uno de los grandes desafíos es no caer en reformas que no transforman. Una reforma que no implica un cambio concreto puede significar un problema político aún mayor que no reformar nada,” advirtió Germano.

Las reformas propuestas por el oficialismo –laborales, electorales o de otra índole– deben traducirse en resultados tangibles. De lo contrario, existe el riesgo de que la ciudadanía perciba una falta de cumplimiento de las promesas realizadas en campaña. “Gobernar se trata de dar respuestas. La democracia exige resultados,” afirmó el analista.

La resolución judicial del caso Adorni será decisiva para el futuro político del jefe de Gabinete y la reputación de la administración Milei REUTERS/Agustin Marcarian

El concepto de orden macroeconómico aparece como uno de los hitos que dejará el Gobierno, según Germano. “En algún momento, la oposición deberá conceder que hay un nuevo orden que no se va a tocar, aunque luego el Estado distribuya recursos de manera distinta”. Sin embargo, este consenso todavía no se manifiesta de manera clara en el discurso opositor, que enfrenta dificultades para disputar el sentido de “orden” que lograría imponer el oficialismo.

El futuro electoral y el efecto Adorni

Respecto a las perspectivas electorales del jefe de Gabinete, Germano sostuvo: “Le va a costar mucho electoralmente, y además, en términos de vocería, Adorni era visto como un buen portavoz”. La resolución del caso en la justicia será clave para su futuro. “Mientras permanezca en una situación de indefinición judicial, el costo político se mantendrá”, añadió Germano.

El consultor también analizó el peso de los liderazgos duros y la relevancia de la marca política sobre los nombres individuales. Señaló que en los últimos años candidatos poco conocidos lograron triunfos por su vinculación con la figura de Milei y la identificación partidaria. “En la actualidad, las estructuras partidarias tradicionales y los liderazgos masivos de más de 60 o 70 puntos de aprobación están prácticamente ausentes”, detalló.

Por su parte, la posibilidad de que surjan outsiders como alternativas a Milei depende, según Germano, del desempeño económico del Gobierno. “Si a Milei le va bien en términos económicos, lo más probable es que logre la reelección; si el escenario es regular o negativo, se abrirán posibilidades para figuras nuevas o para el peronismo”, explicó.

El caso Adorni permanece en el centro de la atención política y mediática. Las próximas definiciones judiciales condicionarán el posicionamiento del Gobierno, mientras la opinión pública observa con expectativa cómo la administración responde a las demandas de transparencia y las exigencias sociales en un escenario cada vez más polarizado.

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