Presti dijo que la recuperación de Malvinas es “un objetivo inclaudicable”: “Cada día que avanza es un día menos para volver”

Presti dijo que la recuperación de Malvinas es "un objetivo inclaudicable"

En el marco del 2 de abril, fecha en la que en Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, repasó recuerdos personales, destacó el accionar de las Fuerzas Armadas durante el conflicto y reafirmó la posición oficial sobre la soberanía de las islas.

“Yo te diría que cada día que avanza es un día menos que nos falta para volver”, expresó al referirse a la cuestión Malvinas, y agregó que se trata de “un objetivo inclaudicable” que figura en la Constitución Nacional.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Presti recordó cómo vivió el 2 de abril de 1982. “Fue un día muy particular. Yo estaba estudiando, como todos los jóvenes de dieciséis años, en el secundario. Esa madrugada me desperté con la noticia”, relató. Ante la consulta sobre qué sintió en ese momento, respondió: “Una profunda emoción”.

El funcionario explicó que en ese entonces aún no había decidido su futuro profesional. “No, todavía no. Recién cuando pasé a quinto año del secundario tenía varias carreras que me gustaban y opté por la carrera militar”, señaló. Y agregó: “Malvinas influyó en querer también revalorizar las Fuerzas Armadas, en ser parte del Ejército”.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto tuvo un impacto personal decisivo. “Profundamente me marcó y me llevó a poder realizarme como oficial del Ejército”, afirmó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa

Al referirse al recuerdo de los caídos, indicó: “Los tenemos que recordar con profunda emoción. Ellos dieron todo por la Patria, dieron su vida. Y aquellos que regresaron también vienen a dar testimonio de esta situación inclaudicable, que es el cariño, el amor que tenemos por nuestras islas”.

Consultado sobre episodios que lo marcaron, mencionó la operación del 2 de abril de 1982. “Se desarrolló la operación Rosario, que fue una operación en la cual se buscó recuperar las islas sin causar bajas al enemigo inglés. Se llevó a cabo de esta manera y mostraron las Fuerzas Armadas el profesionalismo que tuvieron para recuperar las islas”, describió.

También recordó la muerte del capitán de corbeta Pedro Giachino, el primer caído del conflicto. “Es el primer caído en Malvinas”, afirmó al mencionar las primeras horas del desembarco.

Presti destacó además su experiencia posterior junto a veteranos. “Ingresé en el Ejército en 1984 y me tocó convivir con muchos de los veteranos de guerra. He tenido instructores que habían estado combatiendo en las islas”, explicó. Según detalló, esos oficiales eran destinados a institutos de formación para transmitir sus experiencias. “No todos los países tienen experiencias de guerra. Y muchos menos también héroes”, señaló.

Entre los relatos que más lo impactaron, mencionó el del teniente Roberto Estévez. “A mí lo que me conmovió fue la historia de vida, de liderazgo y de muerte del teniente Estévez”, afirmó. Describió su accionar durante los combates en Darwin. “Él recibe impactos de bala, cae en su trinchera y le dice al cabo que estaba con él que siga mandando y dando las órdenes de combate”, relató.

Familiares de soldados caidos visitan el Cementerio de Darwin

En ese contexto, agregó: “Herido y todo se preocupaba por la vida de su gente”. Y recordó una de sus frases en medio del combate: “Colóquense el casco, que están disparando”.

El ministro también se refirió al modo en que se denomina a quienes combatieron. “El término ‘chicos de la guerra’ no es adecuado. Fueron jóvenes soldados que combatieron de la misma manera”, sostuvo. Y explicó: “Todos los ejércitos del mundo pelean con gente joven. Ellos tenían dieciocho, veinte años. No eran chicos, eran soldados que cumplían con un servicio a la Patria”.

En cuanto al reconocimiento a las distintas fuerzas, detalló cifras del conflicto. “Estamos hablando de 649 hombres que fallecieron. Alrededor de 323 en el ARA Belgrano. La Armada perdió aproximadamente 390 hombres, el Ejército 196 y la Fuerza Aérea alrededor de 55”, precisó.

También mencionó el rol de otras áreas. “Han tenido sus bajas en combate la Gendarmería, la Prefectura Naval. El escuadrón Alacrán formó parte de una organización de comandos que combatieron heroicamente”, indicó. Además, destacó la participación de civiles: “Mujeres, enfermeras, acompañaron a las tropas y dieron apoyo a los heridos”.

Sobre el vínculo actual con los excombatientes, afirmó: “Tenemos una organización dentro del ministerio que se preocupa por las cuestiones propias de todos los veteranos”. Y agregó: “Todos los días que salgo de mi oficina tengo la lista de los 649 hombres que perdieron la vida en este conflicto”.

Presti también aclaró los criterios de reconocimiento oficial. “El Estado Nacional reconoce veteranos de guerra de Malvinas a aquellos que combatieron en las islas. Los que estuvieron en el continente no, salvo aquellos que participaron en sistemas de armas”, explicó.

Finalmente, al dirigirse a las nuevas generaciones, remarcó: “Es un sentimiento nacional que nos une. Nuestro objetivo es la recuperación de las islas. Es legítimo e inclaudicable”.