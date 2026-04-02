Política

La Justicia ordenó detener a Apablaza por el crimen de Jaime Guzmán y Chile pidió “mayores esfuerzos” para encontrarlo

El ex guerrillero chileno, acusado también por el secuestro de Cristián Edwards, no fue hallado en su domicilio en Moreno cuando la Policía intentó concretar el arresto con fines de extradición

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La justicia argentina ordenó la detención con fines de extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Claudio Alvarado, reclamó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei realice los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, se indicó en un comunicado.

Galvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)
Galvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)
Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.

asuncion jura kast chile
José Antonio Kast y Javier Milei, en Santiago de Chile (EFE)

En conferencia de prensa, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna, señaló: “Hoy (por ayer) se emitió por parte de la Policía Federal Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Apablaza. Estamos coordinados entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, Alejandro Del Río, y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar”.

“Esto es algo que se estaba preparando desde que Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente, no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos los esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y tener la extradición respectiva”.

Dos hombres con traje y corbata, Pablo Quirno y el embajador de Chile, sostienen un documento oficial entre las banderas de Argentina y Chile
Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del Embajador designado de Chile ante la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera

Y completó: “Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para el tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia”.

Por otro lado, ayer, el canciller Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del Embajador designado de Chile ante la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo.

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