En un nuevo audio del caso $LIBRA, Novelli “enseña” cómo evitar al fisco: “Manera de evadir hay tres mil millones”

Mauricio Novelli le explica a"Kiwi" un amigo que le propone "un buen negocio" como evadir impuestos en la Argentina

A casi un año del estallido del caso $LIBRA, la investigación sumó un nuevo elemento destacado: un audio en el que uno de los principales involucrados en el escándalo, Mauricio Novelli, le explica a un interlocutor —identificado como “Kiwi”— que le propone hacer “un buen negocio”, cómo evadir impuestos y mover dinero fuera del radar del sistema financiero. “Manera de evadir hay tres mil millones, boludo. O sea, no es un problema. Lo difícil es saber ganar guita, eso es lo complicado, ¿entendés?”, dice con tono didáctico.

Novelli fundó, en 2019, junto a Jeremías Walsh, la consultora N&W Professional Traders, y es considerado el nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la polémica criptomoneda $Libra. En la causa judicial que investigan el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano hay documentación que acredita que el experto en criptoactivos visitó al menos diez veces la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos desde que el mandatario asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2023.

La relación entre Milei y Novelli no es nueva: el mandatario fue parte del staff de capacitadores en N&W Professional Traders. En ese entonces, Milei, que dos años después, el 10 de diciembre de 2021, juraría como diputado nacional por La Libertad Avanza, realizó videos promocionales de los cursos de N&W Professional Traders. El mandatario recibía pagos mensuales, en concepto de “sueldo”, que se depositaban en la cuenta de su hermana Karina Milei, la actual secretaria general de la Presidencia.

Mauricio Novelli visito al menos diez veces la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

“Ojala que, por el bien de la libertad, las criptomonedas logren derrotar a los malditos bancos centrales, funcionales a los políticos ladrones”, dijo Milei en una de sus clases magistrales en Traders. Fue en 2001, ya lanzado a la arena política para conquistar una banca y de allí saltar a la Casa Rosada apenas 24 meses después.

También como parte del staff docente formaba parte el fundador de la Fundación Libre, el politólogo y escritor Agustín Laje. Además, el influencer Emanuel Dannan, cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga, colaboraba con la difusión de la sociedad.

En su página de internet, Novelli y Walsh presentan a la sociedad como “un instituto de trading profesional dedicado a capacitar usuarios para operar en la bolsa de EE.UU. y con criptomonedas. Buscamos transmitir nuestro expertise y conocimiento para que nuestros alumnos puedan educarse para convertirse en traders profesionales y rentables”.

“Manera de evadir hay tres mil millones, boludo. O sea, no es un problema. Lo difícil es saber ganar guita, eso es lo complicado, ¿entendés?”, aconseja Mauricio Novelli a un amigo apodado "Kiwi"

Eso es lo que parece realizar el joven empresario al responder, el 23 de diciembre de 2019, la consulta que su amigo le hace a través de un audio de WhatsApp, quien le asegura que tiene un “muy buen negocio”, pero que le preocupa el tema impositivo. “A mí lo que me preocupa más que nada es el tema impositivo. O sea, vos cómo te manejás con todo lo que es los controles impositivos. Onda con— si tenés control del IRS (en referencia al Internal Revenue Service, es decir, la agencia del gobierno de EE.UU. encargada de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes fiscales) ahí en Estados Unidos, y con AFIP acá”, inquiere “Kiwi”.

“En manera de evadir hay tres mil millones”

El intercambio de mensajes fue el 23 de diciembre de 2019. En su respuesta, Novelli plantea una lógica directa: primero generar ingresos y después —eventualmente— analizar cómo declararlos.

“Para llegar a preocuparte por lo impositivo, primero tenés que saber ganar guita”, afirma. Y agrega: “Si es que lo declarás, también podés no declararlo, como hace un montón de gente”.

A lo largo de la conversación, detalla mecanismos concretos:

• Uso de PayPal para transferencias internacionales. Se trata de una plataforma de pagos digitales que permite enviar y recibir dinero por internet de forma rápida y segura.

• Ingreso de fondos al país mediante billeteras virtuales como Nubi.

• Consumo directo con tarjetas de crédito para evitar declarar ingresos.

Javier Milei, economista y político argentino, imparte una clase virtual sobre criptomonedas junto a Mauricio Novelli en el contexto de su academia digital. (Captura de video)

“En manera de evadir hay tres mil millones, boludo. No es un problema”, resume en otro de los tramos.

También menciona alternativas dentro del circuito formal, como transferencias y operaciones bursátiles para obtener mejores tipos de cambio, aunque el eje del mensaje es claro: la evasión aparece como una práctica extendida y accesible.

La respuesta textual del “profesor” en evasiones tiene una duración de un minuto y cincuenta y cinco segundos y ya fue incorporada al expediente. La desgrabación textual es la siguiente:

“Mira, boludo, te digo posta ya. Tema impositivo, tipo, no te preocupes, boludo. Posta no es importante. Sí es importante, pero para esto no. Tipo, para llegar a preocuparte por lo impositivo, primero tenés que saber ganar plata. Cuando sepas ganar plata, ahí te preocupás por lo, por lo impositivo. Te lo explico igual por las dudas. Suponiendo que ya supieras ganar plata y ganes plata, es así el tema. Vos tenés que superar el límite de los dos millones de pesos equivalente en dólares afuera para empezar a pagar el dos coma cinco por ciento de lo que tengas en el exterior. Si es que lo declarás, también podés no declararlo como hace un montón de gente. Manera de pasar esa plata para Argentina, en el caso que vos quisieras, lo pasás por PayPal y después en Nuvi lo mandás a una cuenta bancaria de acá, en caso que quieras hacerlo, ¿entendés? O de PayPal lo cargás a favor de una tarjeta de crédito que tengas y con esa tarjeta de crédito consumís o hacés lo que se te canten las pelotas, ¿entendés? O sea, en manera de evadir hay tres mil millones, boludo. O sea, no es un problema. Lo difícil es saber ganar guita, eso es lo complicado, ¿entendés? Eh, así que nada, boludo, es, es así, chabón. Eh, mismo si quisieras hacerlo por la moneda convencional, declararlo y todo, primero tenés que ganarte los dos palos. Después de que ganaste los dos palos, eso lo podés transferir a Argentina, lo transferís a Argentina y te lo traen en dólares, ¿entendés? Vamos a poner el peor de los casos, que te transfieran supuestamente en pesos, cosa que no es así hoy. Después agarrás, yo te abro la cuenta en un bróker, lo comprás por bróker y en vez de pagarlo a ochenta y pico, lo comprás a setenta, ¿entendés? O sea, olvídate. O sea, pero tu main focus, tu focus tiene que estar en saber ganar plata, ¿entendés? El curso lo que explica es eso. Después, si querés saber lo impositivo, preguntame, hacé lo que quieras, no hay problema con eso, porque es una pelotudez. Pero nada, eso".

"Para llegar a preocuparte por lo impositivo, primero tenés que saber ganar plata. Cuando sepas ganar plata, ahí te preocupás por lo, por lo impositivo", aconseja Marcelo Novelli (Foto: Shutterstock)

Una causa que escala

La aparición de este audio se suma a un expediente en expansión, que ya incluye:

-Peritajes de dispositivos electrónicos.

-Seguimiento de movimientos financieros.

-Testimonios de inversores damnificados.

-Análisis de operaciones en plataformas cripto.

-Miles de mensajes de textos y de audio como el que publica Infobae.

El objetivo judicial es reconstruir el circuito completo del dinero y determinar si existió una estructura organizada para captar fondos, ocultarlos y eventualmente blanquearlos.

En ese contexto, los audios y chats de Novelli y del resto de los involucrados, podrían convertirse en prueba central, no solo por lo que describen, sino por lo que revelan: una operatoria donde se mezclan negocios financieros, evasión y vínculos políticos en los niveles más altos del poder.