La trastienda de la cumbre de Milei con Adorni y las lecturas internas en el Gobierno sobre lo que pasará en las próximas semanas

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

A pesar de que lo había hecho trascender en privado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió declinar en sus planes de hacer una conferencia de prensa este miércoles en Casa Rosada para pasar de página con los escándalos mediáticos-judiciales que se vienen desarrollando en las últimas semanas y lo involucran. La trama se ramificó con otros episodios que aún no tienen explicación oficial mientras avanzan nuevos pedidos de información e investigación por parte de la Justicia.

Es decir, la semana pasada se pensaba que podía haber una caída en la conversación pública sobre Adorni. No sucedió. Incluso con sucesos positivos para la administración libertaria como el fallo por YPF y el indicador de pobreza de 28,3% revelado por INDEC, el más bajo desde 2018. Aquello trajo, inevitablemente, preguntas sobre qué decisiones podían tomarse para mitigar el impacto.

El presidente Javier Milei convocó a Adorni a una reunión a solas a las 10 de la mañana en la Quinta de Olivos. El encuentro duró algo más de dos horas y, como indicó Infobae, cerca de los hermanos Milei no había otra lectura posible: iba a ser para dar una muestra de apoyo a uno de sus funcionarios más conocidos de la administración libertaria. Son solo ellos dos quienes tendrán la capacidad de decir cuál es su sobrevida en el cargo.

Adorni ya había tenido otro encuentro para recibir el apoyo de Milei el pasado 19 de marzo. En esa oportunidad, la reunión se comunicó con una foto publicada por el ministro coordinador y que ironizaba con su supuesta renuncia: “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”.

El tuit de Manuel Adorni el 19 de marzo luego de la reunión con Javier Milei

En esta ocasión no hubo foto. Porque no se consideró oportuno o porque no se quiso. En cambio, Presidencia tomó las riendas de la narrativa del encuentro y comunicó que el encuentro fue para “trazar la segunda etapa de la gestión” con vistas hacia el próximo año. Se habló de “optimizar la gestión” y de “iniciar una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos”.

Se trata de uno de los recursos que utiliza el jefe de Gabinete cada vez que busca mostrar dinamismo en la coordinación de la gestión. En rigor, eso ya había sido decidido a comienzos de la semana pasada.

Entre el 25 y 26 de marzo se fotografió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; así como los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería) y Luis Caputo (Economía). Esos encuentros se llegaron a extender hasta con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien compite en las aspiraciones por la Jefatura de Gobierno porteño.

Como parte del plan que busca mostrar gestión, Adorni volverá a reunirse por segunda vez en medio mes con Monteoliva y Lugones el 6 y el 7 de abril, respectivamente. También se mostrará con el ministro de Defensa, Carlos Presti, el 8 del mismo mes.

Manuel Adorni junto a ministros en Casa Rosada

Así las cosas, el Gobierno dio una agenda con un horizonte de una semana en la sobrevida de Adorni. Una integrante del Ejecutivo indicó que será clave que las noticias por las causas judiciales del jefe de Gabinete aminoren con el fin de semana largo por Semana Santa. Creen varios de ellos que solo a partir de ahí es que el también vocero presidencial tiene margen como para prepararse para el 29 de abril, cuando deba comparecer en su Informe de Gestión ante la Cámara de Diputados, la cual le formuló un total de 4800 preguntas.

Quienes más sostienen a Adorni ya se imaginan, incluso, cómo va a ser esa jornada. “Que Javier [Milei] haya dicho que va a estar ahí no es menor. Creo que eso va a aplacar a algunos legisladores, pero va a hacer que otros quieran lucirse más. Los Grabois y los troskos de la vida”, analizaba un importante libertario que camina por el Palacio del Congreso.

El temor de varios integrantes del Gobierno es que no saben qué más pueda emerger de las investigaciones judiciales. “Hace un mes que es toda la estrategia que se eligió desde el Gobierno es muy desprolija”, se queja un estratega libertario. Otra voz escuchada en Casa Rosada afirma: “Estoy diciendo desde el minuto cero que tiene que presentarse a declarar voluntariamente. Es mejor estar adentro del expediente para conocerlo que mirarlo desde afuera mientras te desgastan”.

Mientras tanto, ninguno de los altos referentes del Gobierno está habilitado a salir a los medios. Tampoco quieren. “Las primeras diez preguntas que me van a hacer va a ser sobre este caso. Es imposible”, afirma un ministro en diálogo con Infobae.

En ese contexto, ¿cómo están los apoyos al jefe de Gabinete internamente? Las primeras y segundas líneas del Gobierno tratan de no desmarcarse al no pedir un desplazamiento o corrimiento. Otros colaboradores se sinceran más: “Creo que habría habido una respuesta más rápida de no ser por la magnitud de Adorni. No solo es jefe de Gabinete, es el vocero desde que Milei es Presidente”. “También influye en que internamente está todo estallado. Todo se pone en la dicotomía de la interna. No se toman decisiones por arriba de eso”, explica otra fuente en estricta reserva.

El caso atravesó de manera transversal a los diferentes sectores del Gobierno. Hay quienes reconocen que la perpetuidad del caso está haciendo daño a la imagen del Gobierno y que la cúpula decisoria del Ejecutivo tiene que dar decisiones contundentes. Otros creen que existe el margen para que baje la marea.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados va a querer sobreponerse en la agenda mediática al intentar sesionar la semana que viene para sancionar la Ley de Glaciares, una de las iniciativas más controvertidas que ha tenido el Gobierno en materia mediática. Se apuntaría a conseguir el dictamen de comisión y la sanción en la misma semana. “Tenemos que empezar nosotros a ser los que marquen la agenda”, afirman.

“¿Qué mensaje estaríamos dando puertas adentro si le soltamos la mano a la primera de cambio? No pasó con LIBRA y no estaría bueno hacerlo ahora", justifica un integrante del Gobierno que busca sostener a Adorni a como dé lugar.

Sesión Pública Especial, el 12 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Adorni ingresó minutos antes de las 10 a la Residencia Presidencial de Olivos y una vez iniciado el encuentro con el Presidente comenzaron a circular rumores de una eventual renuncia, algo que no había estado en discusión por parte de los hermanos Milei. “No hay que consumir desde donde la información siempre termina siendo incorrecta”, se quejaba una figura libertaria. Aquello también fue algo mirado en clave interna, aunque suelen apuntar a aquellos sectores que se ven beneficiados con la disminución de Adorni.

En particular, Karina Milei defiende al jefe de Gabinete por ser uno de sus principales laderos desde el comienzo del Gobierno, a la vez que oficia como su principal vocero ante la esfera pública. En el sector vinculado a Santiago Caputo marcan que con Adorni tienen una dinámica más o menos establecida y que aquellos les garantiza cierta previsibilidad a la hora de tratar con el entorno de la hermana presidencial. Mejor que bueno por conocer.

A diferencia de los dos primeros días de la semana, los pasillos de Casa Rosada mostraron algo más de movimiento que otros días aunque esto no sea precisamente un indicador de algo. El asesor presidencial Santiago Caputo permaneció con sus alfiles en los despachos del Salón Martín Fierro, ubicado sobre uno de los extremos del edificio. En el otro, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem también permaneció con los suyos, aunque se lo divisó al ministro del Interior, Diego Santilli, ingresando a su despacho para mantener un almuerzo.