Vigilia por Malvinas: el peronismo prepara una foto de un frente opositor a Milei que incluye a tres gobernadores

Sergio Ziliotto encabeza una reunión de gobernadores peronistas en La Pampa (Imagen de archivo / @ZiliottoSergio)

Referentes de distintos sectores del peronismo se reunirán este miércoles por la noche en Tierra del Fuego para conmemorar la vigilia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El gobernador fueguino Gustavo Melella encabezará el evento e invitó a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela y Buenos Aires, Axel Kicillof; quienes arribarán en horas de la tarde al territorio patagónico.

Se espera que la vigilia también sirva para componer una foto que sustente el armado opositor nacional de cara al 2027. Un espacio que por el momento comparte conversaciones cruzadas, diagnósticos diversos y agrupa nombres ya conocidos: Miguel Pichetto, Sergio Massa, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Guillermo Moreno.

Los sectores del Partido Justicialista buscaban señales de cohesión en torno al acto del 2 de abril en Río Grande. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participará de la vigilia, aunque sí del acto oficial el jueves 2 de abril en Usuahia, como ocurrió en otras oportunidades. La decisión de no estar en la vigilia descomprimió al interior del peronismo, ya que la figura de la vicepresidenta —hoy fuera del esquema de Milei— es considerada por algunos referentes peronistas.

Victoria Villarruel participó en 2025 del acto por Malvinas que se realizó en Tierra del Fuego

En tanto que la presencia de Axel Kicillof es leída como el punto de partida de su propia construcción federal, con recorridas por fuera de la provincia de Buenos Aires. Si bien en su entorno admiten que eso sucederá luego del Mundial 2026, que empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio, este miércoles por la noche el mandatario bonaerense estará en el centro de la escena. De hecho, ya encabezó un primer acto por fuera del territorio que gobierna: lanzó su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado MDF Ciudad, cuyo armado es del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Como adelantó Infobae, días atrás, cuando Kicillof confirmó su presencia en Tierra del Fuego, también criticó la gestión de Javier Milei. “El Gobierno le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo”. El bonaerense irá escoltado funcionarios cercanos como el ministro de Seguridad, Javier Alonso o el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

En la vigilia de Río Grande, antesala del acto oficial previsto en Ushuaia, la lista de invitados incluye a la diputada Victoria Tolosa Paz, promotora de un armado peronista federal, las legisladoras cercanas a Massa Cecilia Moreau y Sabrina Selva, el sindicalista Hugo Moyano (hijo) alineado con Kicillof y Hugo Yasky; también del MDF. Además habrá presencia cristinista con la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora y Natalia Zaracho, vinculada a Juan Grabois.

Guillermo Mitchel, Ricardo Quintela y Tolosa Paz

La amplitud en la convocatoria refuerza la imagen de recomposición entre espacios que, en los últimos meses, buscaron superar tensiones pasadas, como lo evidenció el acercamiento del gobernador Ricardo Quintela a Cristina Kirchner tras diferencias en la conducción del PJ.

La foto de hoy podría empezar a ordenar el espacio que vive atravesado por la interna entre el kirchnerismo y Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato en 2027. Cómo ordenar el escenario es parte de esa discusión. Sectores del peronismo consideran que Cristina Kirchner podría impulsar una candidatura alternativa a la de Kicillof, como la del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien ha elevado su perfil nacional en las últimas semanas. La vigilia empieza a las 20 horas