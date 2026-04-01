Política

El ex embajador Jorge Argüello: “Malvinas no solo es memoria, son recursos y proyección hacia la Antártida”

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Jorge Argüello analizó la vigencia estratégica de la disputa por las Islas, remarcó la importancia de sostener una política de Estado y cuestionó los acuerdos circunstanciales que debilitan la posición argentina

Guardar

Argentina conmemora un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas con el análisis de Jorge Argüello, exembajador y referente en política exterior, quien remarcó en una entrevista exclusiva por Infobae en vivo que el reclamo de soberanía sigue vigente y requiere una política de Estado sostenida y alianzas estratégicas.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Fede Mayol y Andrei Serbin Pont, Argüello recordó: “62 años después, el alegato Ruda sigue siendo una referencia central. Malvinas no es solo memoria, es Atlántico Sur, recursos, rutas marítimas y proyección hacia la Antártida. En un mundo que vuelve a mirar esta región con interés estratégico, la Argentina necesita una política de Estado sostenida, sin ceder a acuerdos circunstanciales que debiliten su posición histórica”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El reclamo de Argentina y la estrategia internacional

Argüello explicó que la postura argentina mantiene una “línea de trabajo bastante clara, con muchas continuidades”. Subrayó la vigencia de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a la negociación entre Argentina y el Reino Unido. “No hemos logrado que las dos partes se sienten en la mesa de negociación. Hay una frase que se nos atribuye a los argentinos, que se usa mucho en el mundo, que dice: ‘It takes two to tango’. Aquí lo que no hemos conseguido todavía es el compañero para bailar ese tango”, sostuvo.

El exembajador diferenció dos enfoques históricos en la estrategia nacional: “Las gestiones de Menem, Macri y Milei están centradas en la búsqueda de un acuerdo bilateral directo. En cambio, los Kirchner y Fernández orientaron sus acciones a generar una masa crítica en el espacio multilateral, porque está claro que si dependemos de la voluntad de Gran Bretaña para sentarse a negociar, no se van a sentar nunca”.

(Infobae en Vivo)
Jorge Argüello afirma que la soberanía sobre Malvinas implica memoria, recursos naturales y estratégica proyección hacia la Antártida (Infobae en Vivo)

Consultado sobre los acuerdos rubricados durante los gobiernos de Menem y Macri, Argüello consideró: “Yo no diría nocivos, diría intrascendentes al interés nacional. A la vuelta de un tiempo pudimos comprobar que no sirvieron para nada”.

El Atlántico Sur y el escenario geopolítico actual

Argüello advirtió que el escenario global cambió: “El orden que se concibió después de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo. Hay un proceso de gestación de un nuevo orden que todavía no terminamos de conocer”. Sobre la política exterior argentina reciente, fue categórico: “Argentina sigue una política de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel. Ese alineamiento nos va a terminar resultando perjudicial. La contraparte en la disputa de soberanía forma parte de la entente a la cual nosotros estamos subordinando nuestra política exterior”.

Recordó también el rol de Estados Unidos en la guerra de 1982: “Estados Unidos ya decidió de qué lado jugar y apoyó a las fuerzas británicas en la guerra de Malvinas. Hay algo que se llama la relación especial: Washington, Londres. La principal alianza en el mundo de Estados Unidos es Inglaterra. Más allá de las diferencias que hoy aparecen, va a mantener esa alianza estratégica especial y preferencial con Londres”.

En cuanto al valor actual de la región, Argüello remarcó: “El Atlántico Sur está teniendo una importancia que no conocíamos en la geopolítica planetaria. Esto tiene que ver con rutas marítimas, recursos y la inteligencia que se puede aplicar. Ya no es tan importante tener el territorio en sí mismo cuanto lo que uno puede ver y observar desde ese territorio”.

(Infobae en Vivo)
El exembajador destaca que Argentina necesita una política de Estado sostenida en la causa Malvinas, evitando acuerdos circunstanciales (Infobae en Vivo)

Alianzas regionales, autodeterminación y las perspectivas del reclamo

El exembajador señaló que la estrategia para el futuro debe incluir alianzas con países de intereses concretos: “Necesitamos socios, necesitamos juntarnos con países que tienen intereses, no afinidades ideológicas”.

Sobre la posición del actual gobierno, Argüello alertó sobre el riesgo de habilitar el principio de autodeterminación: “Si el gobierno emite una señal que dice: ‘Voy a trabajar para que los habitantes de las islas quieran ser argentinos’, los habitantes pueden querer ser argentinos o británicos. Para la comunidad internacional no es relevante lo que piensen. Hay que considerar los intereses de los isleños, dice la resolución de Naciones Unidas, pero no su voluntad”.

Argüello compartió su experiencia como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas: “Entramos en contacto con el Parlamento inglés e invitamos a una delegación de parlamentarios británicos a trabajar sobre el diferendo. Fue una experiencia muy buena. Ellos dijeron: ‘Hemos observado en este país algo que no vemos en el nuestro. En todos los barrios y plazas hay un cartel que dice: las Malvinas son argentinas’. Ese nivel de identificación no existe en su país. Pero el razonamiento de ellos es: hubo una guerra, ganamos la guerra, no hay más nada que hablar”.

En el cierre, Argüello advirtió sobre el riesgo de abandonar la estrategia persistente: “Tenemos 61 años de trabajar en una dirección coherente, sin resultados, es verdad. Pero antes de abortar ese camino, tengamos el otro, porque si no estamos dinamitando lo que hemos hecho con sesenta años. La coherencia de una misma posición y una misma prédica vale en política internacional”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

MalvinasJorge ArgüelloSoberaníaAtlántico SurReino Unidorecursos naturalesAntártidaInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní