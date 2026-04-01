El ex embajador Jorge Argüello: “Malvinas no solo es memoria, son recursos y proyección hacia la Antártida”

Argentina conmemora un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas con el análisis de Jorge Argüello, exembajador y referente en política exterior, quien remarcó en una entrevista exclusiva por Infobae en vivo que el reclamo de soberanía sigue vigente y requiere una política de Estado sostenida y alianzas estratégicas.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Fede Mayol y Andrei Serbin Pont, Argüello recordó: “62 años después, el alegato Ruda sigue siendo una referencia central. Malvinas no es solo memoria, es Atlántico Sur, recursos, rutas marítimas y proyección hacia la Antártida. En un mundo que vuelve a mirar esta región con interés estratégico, la Argentina necesita una política de Estado sostenida, sin ceder a acuerdos circunstanciales que debiliten su posición histórica”.

El reclamo de Argentina y la estrategia internacional

Argüello explicó que la postura argentina mantiene una “línea de trabajo bastante clara, con muchas continuidades”. Subrayó la vigencia de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a la negociación entre Argentina y el Reino Unido. “No hemos logrado que las dos partes se sienten en la mesa de negociación. Hay una frase que se nos atribuye a los argentinos, que se usa mucho en el mundo, que dice: ‘It takes two to tango’. Aquí lo que no hemos conseguido todavía es el compañero para bailar ese tango”, sostuvo.

El exembajador diferenció dos enfoques históricos en la estrategia nacional: “Las gestiones de Menem, Macri y Milei están centradas en la búsqueda de un acuerdo bilateral directo. En cambio, los Kirchner y Fernández orientaron sus acciones a generar una masa crítica en el espacio multilateral, porque está claro que si dependemos de la voluntad de Gran Bretaña para sentarse a negociar, no se van a sentar nunca”.

Jorge Argüello afirma que la soberanía sobre Malvinas implica memoria, recursos naturales y estratégica proyección hacia la Antártida (Infobae en Vivo)

Consultado sobre los acuerdos rubricados durante los gobiernos de Menem y Macri, Argüello consideró: “Yo no diría nocivos, diría intrascendentes al interés nacional. A la vuelta de un tiempo pudimos comprobar que no sirvieron para nada”.

El Atlántico Sur y el escenario geopolítico actual

Argüello advirtió que el escenario global cambió: “El orden que se concibió después de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo. Hay un proceso de gestación de un nuevo orden que todavía no terminamos de conocer”. Sobre la política exterior argentina reciente, fue categórico: “Argentina sigue una política de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel. Ese alineamiento nos va a terminar resultando perjudicial. La contraparte en la disputa de soberanía forma parte de la entente a la cual nosotros estamos subordinando nuestra política exterior”.

Recordó también el rol de Estados Unidos en la guerra de 1982: “Estados Unidos ya decidió de qué lado jugar y apoyó a las fuerzas británicas en la guerra de Malvinas. Hay algo que se llama la relación especial: Washington, Londres. La principal alianza en el mundo de Estados Unidos es Inglaterra. Más allá de las diferencias que hoy aparecen, va a mantener esa alianza estratégica especial y preferencial con Londres”.

En cuanto al valor actual de la región, Argüello remarcó: “El Atlántico Sur está teniendo una importancia que no conocíamos en la geopolítica planetaria. Esto tiene que ver con rutas marítimas, recursos y la inteligencia que se puede aplicar. Ya no es tan importante tener el territorio en sí mismo cuanto lo que uno puede ver y observar desde ese territorio”.

El exembajador destaca que Argentina necesita una política de Estado sostenida en la causa Malvinas, evitando acuerdos circunstanciales (Infobae en Vivo)

Alianzas regionales, autodeterminación y las perspectivas del reclamo

El exembajador señaló que la estrategia para el futuro debe incluir alianzas con países de intereses concretos: “Necesitamos socios, necesitamos juntarnos con países que tienen intereses, no afinidades ideológicas”.

Sobre la posición del actual gobierno, Argüello alertó sobre el riesgo de habilitar el principio de autodeterminación: “Si el gobierno emite una señal que dice: ‘Voy a trabajar para que los habitantes de las islas quieran ser argentinos’, los habitantes pueden querer ser argentinos o británicos. Para la comunidad internacional no es relevante lo que piensen. Hay que considerar los intereses de los isleños, dice la resolución de Naciones Unidas, pero no su voluntad”.

Argüello compartió su experiencia como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas: “Entramos en contacto con el Parlamento inglés e invitamos a una delegación de parlamentarios británicos a trabajar sobre el diferendo. Fue una experiencia muy buena. Ellos dijeron: ‘Hemos observado en este país algo que no vemos en el nuestro. En todos los barrios y plazas hay un cartel que dice: las Malvinas son argentinas’. Ese nivel de identificación no existe en su país. Pero el razonamiento de ellos es: hubo una guerra, ganamos la guerra, no hay más nada que hablar”.

En el cierre, Argüello advirtió sobre el riesgo de abandonar la estrategia persistente: “Tenemos 61 años de trabajar en una dirección coherente, sin resultados, es verdad. Pero antes de abortar ese camino, tengamos el otro, porque si no estamos dinamitando lo que hemos hecho con sesenta años. La coherencia de una misma posición y una misma prédica vale en política internacional”.

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