Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

El presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Javier Milei envió hoy al Senado la postulación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, confirmó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en su cuenta de X.

Los pliegos, según pudo confirmar Infobae, ingresaron al Senado en dos tandas a lo largo del lunes. La mayoría de los cargos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Serán girados a la Comisión de Acuerdos, pero no podrán ser tratados hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, señaló que su intención es que el Senado sesione la semana próxima.

El mensaje publicado en X por el ministro Mahiques

De las más de 300 vacantes judiciales existentes, el Poder Ejecutivo propuso cubrir 62 cargos en esta primera etapa, con postulaciones dirigidas principalmente a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El proceso requiere que los pliegos sean analizados primero por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego tratados en sesión, lo que podría ocurrir la semana próxima, según anticipó la conducción oficialista.

Entre las designaciones se destaca la de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que Horacio Rosatti no participó del plenario en el que se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros, y que el candidato ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que su padre.

El hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue propuesta para un juzgado federal de Santa Fe

En la misma tanda figuran Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por el caso $LIBRA; y María Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.

Los 62 pliegos son un primer movimiento sobre un problema de escala mayor. El 36,5% de los cargos que integran la justicia nacional y federal está vacante. A ese ritmo, según la preocupación que circula en el entorno de la Corte Suprema, ese número podría escalar al 42% en julio. La situación es todavía más crítica en la Procuración que conduce Eduardo Casal: el 46% del Ministerio Público está sin cubrir, y en esta primera tanda Mahiques incluyó un cargo del Ministerio Público Fiscal.

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los pliegos enviados corresponde a Comodoro Py, el fuero federal donde se investigan los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. El 31% de los tribunales de Retiro está vacante y hay siete fiscales federales con trámites jubilatorios iniciados.

El nuevo reglamento que el Senado aprobó el 18 de marzo establecer que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días corridos de anticipación a la audiencia pública y comunicarse a los poderes legislativos provinciales cuando los cargos correspondan a jurisdicciones del interior.

Lo que sigue es la negociación en el Senado —donde el oficialismo no tiene mayoría propia— y la definición de qué viene en la segunda tanda.

El magistrado Julián Ercolini

Listado completo de pliegos, por jerarquía

Cámara Nacional de Casación

1- Nicolás Grappasonno — Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales

2- Emilio Santiago Faggi — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

3- Lureano Alberto Durán — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

4- Yamile Susana Bernan — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

5- Santiago Quián Zavalía — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

6- Paula Andrea Castro — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

7- Samanta Claudia Biscardi — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

8- Osvaldo Felipe Pitrau — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

9- Analía Victoria Romero — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

10- Lucila Inés Córdoba — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

11- Alejandro Javier Catania — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

12- Juan Pedro Galván Greenway — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

13- Jorge Djivaris — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

14- Walter Fabián Carnota — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

15- Fernando Strasser — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

16- María Verónica Micheli — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

17- Carlos Fabián Cuesta — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

18- María Julia Sosa — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

19- Claudio Ricardo Silvestri — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires

20- Pablo Ezequiel Wilk — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires

21- Pablo Javier Flores — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires

22- Javier Matías Arzubi Calvo — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires

23- Nicolás Ramón Ceballos — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal

24- Ricardo Santiago Lombardo — Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal

25- Ivana Sandra Quinteros — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal

26- Nicolás Antonio Pacilio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal

27- Hugo Fabián Decaría — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal

28- Federico Novello — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal

Jueces federales

29- Gerardo Daniel Cacace — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, provincia de Formosa

30- Emilio Rosatti — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe

31- Walter Alberto Rodríguez — Juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe

32- Ana María Cristina Juan — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires

33- Diego Allievi — Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal

34- María Laura Ameri — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional

35- María Gloria Capanegra — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal

36- Santiago José Jaimes Munilla — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal

37- Pablo Federico Moya — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal

38- Laura Fabiana Kvitko — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal

39- Santiago Alberto Poncio — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal

40- Paula Fuertes — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal

41- Soledad Eugenia Mariño — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

42- Ignacio Labadens — Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Civil

43- Laura Wiszniacki — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal

44- Ezequiel Javier Sobrino Reig — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal

45- Julián Herrera — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal

46- Juan Martín Balcazar — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal

47- Germán Augusto Degano — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal

48- Javier Alberto Santiso — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal

49- Santos Enrique Cifuentes — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal

Fuero Comercial

50- María Agustina Boyajian Rivas — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal

Fiscalías

51- Juan Andrés Moldes — Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1

Defensores

52- María Inés Reston — Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1

53- Felipe Alberto Alliaud — Defensor Público Curador, Defensoría Pública Curaduría N° 4

54- Marcela Lorena Sasso — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 3

55- Verónica Mabel Polverini — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 7

56- Lucas Marcelo Bellotti San Martín — Defensor Público de Menores e Incapaces, Defensoría N° 2

Conjueces

57- Lucila Califano — Conjuez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas

58- Paula Diana Marinkovic — ídem

59- Claudia Inés D’Acunto — ídem

60- Ramiro Santo Fare — ídem

61- Raúl Augusto Montesano — ídem

62- Adrián Jorge Hagopian — ídem