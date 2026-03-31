Política

La UIF intensifica el intercambio de información con entidades locales y del exterior

La nueva resolución deroga la publicación hecha en diciembre pasado, detalla la obligatoriedad del uso de sistemas electrónicos y profundiza en la trazabilidad y confidencialidad del intercambio. Busca combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Guardar
Carlos Cruz - UIF
La normativa fue firmada por el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, dado que aun no determinaron el remplazo de Paul Starc (Maximiliano Luna)

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva resolución para el intercambio de información entre organismos nacionales y sus equivalentes extranjeros a los efectos de prevenir e impedir delitos económicos y complejos.

La medida, que deroga la normativa anterior, busca coordinar los mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad, seguridad y correcta utilización de los datos intercambiados en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).

El nuevo régimen regula la colaboración entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, considerados como Organismos de Contralor Específicos. Los mismos podrán intercambiar información de manera directa, así como hacerlo con entidades de funciones similares en otros países, siempre que cuenten con las “facultades a los efectos de identificar, debidamente, las operaciones sospechosas”.

En su rol de encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información, la UIF estableció mediante la resolución 35/2026, que todo intercambio deberá realizarse bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad, utilizando sistemas de gestión documental electrónica que garanticen el resguardo de los datos.

Los pedidos de información entre los involucrados deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por el ente autárquico. Este además, podrá solicitar información actualizada sobre los intercambios realizados y requerir datos con fines estadísticos para análisis nacionales o regionales. La información intercambiada solo podrá utilizarse para los fines específicos para los que fue solicitada y no podrá ser transmitida a terceros sin autorización expresa del organismo que la proveyó.

Para el caso, el texto publicado en Boletín Oficial indicó que “los requerimientos de información entre los Organismos de Contralñor Específicos deberán tener por objeto información disponible en el respectivo organismo y se deberán efectuar mediante un sistema de gestión documental electrónica que cumpla con estándares de seguridad y de resguardo de información confidencial". Asimismo, deberá indicarse en cada caso el motivo de la solicitud, el detalle de la información solicitada, explicitada con la mayor precisión posible y la indicación del nivel de urgencia.

La resolución también contempla la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), tal como lo hizo en la primera resolución publicada al respecto. En este sentido, la normativa señala que se “debe tener en cuenta las 40 Recomendaciones”. A su vez, no limita a los organismos “para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información en el marco de sus competencias".

Matías Álvarez - candidato del Gobierno para la UIF
Matías Gabriel Álvarez es el candidato propuesto por Juan Bautista Mahiques para ocupar la titularidad de la UIF

En cuanto a la resolución UIF N° 233/2025, dictada en diciembre pasado cuando Paul Starc se encontraba a la cabeza del organismo, establecía también reglas para el intercambio de datos entre organismos nacionales y sus pares del exterior, aludiendo a las entidades mencionadas anteriormente. El objetivo siempre fue fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de detección y prevención de delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El procedimiento exigía que los pedidos de información se tramitaran directamente entre los organismos involucrados, bajo las mismas condiciones, en donde la UIF debía ser informada sobre cada intercambio y, una vez recibida la información, el organismo responsable tenía un plazo determinado para responder.

La Unidad Financiera ejerce también un rol de coordinador en los niveles nacional, provincial y municipal, y administra los archivos y antecedentes vinculados a su actividad. Entre sus funciones, se encuentra la conformación del Registro Único de Información, que integra las bases de datos de los organismos obligados a reportar y la información que recibe en el ejercicio de sus tareas, asegurando así una gestión centralizada y eficaz en la lucha contra el crimen financiero.

Temas Relacionados

UIFintercambio de informaciónmedidasBoletín Oficialúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular

Se trata de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyas funciones serán absorvidas por Pablo Lavigne. El garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo

El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular

Crearon el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales

Tiene como objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en Argentina

Crearon el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales

El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

“Los delitos desde las cárceles deben ser erradicados”. La diputada Silvana Giudici impulsa un proyecto para endurecer la ley penitenciaria, que apunta contra el delito organizado desde los penales y cita el caso de Rodrigo Gómez como ejemplo extremo de un sistema fuera de control

El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

Con un sector aliado en alerta, el oficialismo se reunirá con dialoguistas para delinear la agenda del Senado

Habrá un encuentro virtual este martes desde las 17. Los bloques ya revisan la iniciativa que blinda la propiedad privada. Dudas sobre eventuales propuestas para combatir la corrupción en el Código Penal que el Ejecutivo aún no envió a Diputados

Con un sector aliado en alerta, el oficialismo se reunirá con dialoguistas para delinear la agenda del Senado

Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro

Los casos de Villa Gesell y La Plata pusieron en pie de guerra el gremio de Camioneros y forzó al gobernador a recibir al líder sindical

Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro
DEPORTES
Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Los entretelones del tirón de orejas de Scaloni al plantel de Argentina antes del amistoso frente a Zambia

Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Bolivia reemplazó al presidente de YPFB y anunció medidas ante la crisis por combustible de baja calidad

El liderazgo fragmentado de Irán tiene dificultades para coordinarse

Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional