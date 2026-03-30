Política

El Poder Ejecutivo avanza con los nombramientos judiciales y envía más de 50 pliegos al Senado

Las propuestas incluyen jueces, conjueces, defensores y vocales de cámara. El ministro Mahiques había anunciado que los pliegos irían por tandas. También se pide acuerdo para las autoridades del Enargas

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Jura del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques
Jura del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

El proceso de designación de jueces comienza a acelerarse. Luego del anuncio del ministro de Justicia de la Nación que iban a mandar una tanda de pliegos al Senado, en el día de hoy comenzaron a ingresar los documentos de los propuestos.

El funcionario nacional había adelantado que iban a enviar en tandas de pliegos los nombres que propone el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir los más de 300 juzgados vacantes y, durante la mañana de hoy, ingresaron a la Cámara Baja 52 de ellos. “La intención del oficialismo es acelerar”, el ministro había señalado que iba a mandar 60 pliegos. Los restantes formarían parte de las negociaciones con los gobernadores -buena parte de los juzgados son en las provincias- para definir cuál de los tres candidatos que enviaron desde el Consejo de la Magistratura es el que mayor consenso conseguiría a la hora de votarlos.

Otro punto a tener en cuenta respecto de los plazos es que, aunque entraron hoy, no van a poder ser discutidos en la Comisión de Acuerdos esta semana que es corta, por lo que se espera que Mahiques pueda completar el envío de los 62 pliegos que había anunciado en sus redes sociales hace una semana atrás.

Entre los pliegos se presentan los casos de 6 candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, de los cuales 5 son para juzgados de La Plata y uno para los juzgados de San Martín. En el caso del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal se presentaron 9 pliegos.

Para el fuero de los juzgados de Menores de Capital Federal llegaron dos propuestas al Senado de la Nación. En el caso del fuero Civil, el Ministerio de Justicia envió los pliegos para ocupar 5 juzgados y un único caso para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa. En total, Mahiques envió los pliegos de 23 jueces. “Solicita acuerdo de designación de conjueces de los Juzgados Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”.

Mahiques
Mahiques anuncia el envío de los pliegos

En el mismo envío se mandaron los pliegos de 4 defensores oficiales y de 12 vocales de Cámara.

Los pliegos llegan en un momento en el que la Corte Suprema de la Nación busca modificar la forma en la que el Consejo de la Magistratura determina las ternas y en el que el Senado de la Nación estableció un cambio en el proceso.

En el caso de la Cámara Alta se aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos días, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial. Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.

En el paquete que llegó al Senado de la Nación también se incluye los candidatos para ocupar la silla de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio del ENARGAS.

En este caso propone como presidente al actual interventor Néstor Laboglia y como vicepresidente a Vicente Serra.

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