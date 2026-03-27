Santiago Caputo destacó el rol de una dirigente de su riñón en la batalla judicial que ganó YPF en Estados Unidos

María Ibarzabal y Santiago Caputo

La decisión de la Justicia de Estados Unidos de anular la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, que implicaba un pago aproximado de USD 16.000 millones, fue seguida por una serie de mensajes oficiales y políticos que reconstruyen el rol de distintos funcionarios en la estrategia judicial del caso. Entre ellos, el asesor presidencial Santiago Caputo destacó públicamente a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, una funcionaria de su riñón, a partir de un mensaje en redes sociales que retomó una publicación anterior en la que ya se la mencionaba por su incidencia en decisiones clave del Gobierno.

La resolución judicial, conocida en las últimas horas, representó un giro relevante en uno de los litigios internacionales de mayor impacto que enfrentaba el Estado argentino desde hace más de una década. El fallo dejó sin efecto la condena dictada en tribunales de Nueva York en el marco de las demandas iniciadas tras la expropiación de la petrolera en 2012, una decisión política adoptada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ejecutada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El Estado argentino logró revertir una sentencia que, en primera instancia, había fijado una condena superior a los USD 16.000 millones. De haberse ejecutado, ese monto habría tenido un impacto relevante sobre las cuentas públicas y las posibilidades de financiamiento de la Argentina, según estimaciones del Ministerio de Economía. Por ello, el litigio se transformó en una prioridad dentro de la agenda jurídica internacional del país.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la estrategia legal fue revisada y reconfigurada con el objetivo de cuestionar los fundamentos del fallo y abrir nuevas instancias de apelación. Ese trabajo incluyó la intervención de organismos como la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, alfil de Santiago Caputo, que desempeñó un rol activo en la elaboración de argumentos jurídicos y en la coordinación de la defensa estatal.

A partir de este contexto, la figura de Ibarzabal comenzó a adquirir mayor visibilidad dentro del esquema gubernamental. Con un perfil técnico y escasa exposición pública, su participación en la redacción de normas y en el diseño de instrumentos legales sensibles la posicionó como una funcionaria relevante en el funcionamiento interno de la administración. Su intervención en el caso YPF se inscribe en ese marco.

El reconocimiento a María Ibarzabal

Tras la resolución favorable en Estados Unidos, Santiago Caputo utilizó su cuenta personal en la red social X para recuperar un mensaje previo en el que se hacía referencia a Ibarzabal. “Impresionante posteo premonitorio de una cuenta asociada a un completo desconocido”, escribió Caputo al compartir una publicación del usuario “Rasputin” (@bprearg).

Ese mensaje citaba, a su vez, un tuit del 11 de septiembre de 2024 del influencer libertario “El Trumpista” (@ElTrumpista), una cuenta con presencia en el ecosistema digital cercano al oficialismo. En esa publicación, el usuario había destacado a Ibarzabal por su participación en la redacción de un veto presidencial clave para sostener la política de equilibrio fiscal. “Aplausos para esta CHAD que es la que escribió el veto que salvó el DEFICIT 0 del Javito”, señalaba el mensaje original.

La reconstrucción realizada por Caputo incluyó también la frase del usuario “Rasputin”, quien había escrito: “Auguro un futuro de extrema importancia para esta completa desconocida con la que nunca he hablado ni una sola vez en la vida”. El asesor presidencial definió ese mensaje como “premonitorio”, en alusión al rol que Ibarzabal terminó ocupando en decisiones estratégicas del Gobierno.

La estrategia oficial y su difusión en redes y canales formales

La publicación de Caputo se inscribe en una secuencia de mensajes que comenzaron días antes, cuando el presidente Javier Milei había hecho referencia al caso YPF. El 18 de marzo, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno celebró un avance en la causa y calificó la decisión judicial como una “decisión histórica y sin precedentes”.

En ese mensaje oficial, el Ejecutivo detalló que la Justicia estadounidense había hecho lugar a planteos presentados por la Argentina y habilitado una instancia favorable para la revisión del fallo. Allí también se destacó el trabajo del equipo jurídico estatal, incluyendo a la Secretaría de Legal y Técnica, como parte de la estrategia desplegada para enfrentar el litigio.

Ese comunicado funcionó como una primera señal pública sobre el enfoque adoptado por el Gobierno en el caso YPF y sobre los actores involucrados en la defensa argentina. La posterior resolución de la Corte de Apelaciones, que anuló la condena, consolidó esa línea de acción y modificó sustancialmente el escenario judicial para el país.

Con el fallo definitivo ya conocido, el presidente Milei volvió a referirse al tema este viernes por la mañana durante un acto oficial, donde vinculó el origen del litigio con la decisión de expropiar YPF en 2012. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner”, afirmó el mandatario.

En esa misma intervención, Milei resaltó el alcance de la resolución judicial y la definió como un hito dentro de la historia reciente del país. Según expresó, se trató de “el mayor logro jurídico de la historia”, en referencia tanto al monto involucrado como a la complejidad del caso.

Las repercusiones y el futuro del litigio internacional

María Ibarzabal, cerca del presidente Milei, en la foto del Gabinete

Las declaraciones de Milei se sumaron a la serie de mensajes oficiales y políticos que acompañaron el fallo. Estos elementos permiten reconstruir cronológicamente la evolución del caso en los últimos días: desde el comunicado del 18 de marzo que anticipó un escenario favorable, pasando por la decisión de la Justicia estadounidense que anuló la condena, hasta las intervenciones posteriores en redes sociales y actos públicos.

Dentro de esa secuencia, el posteo de Caputo conecta el resultado judicial con el reconocimiento a los funcionarios que participaron en el proceso. La mención a Ibarzabal, canalizada a través de un mensaje previo del ecosistema digital libertario, refuerza esa asociación y otorga visibilidad a su rol dentro del Gobierno.

Al mismo tiempo, el episodio evidencia el modo en que el oficialismo articula su comunicación entre canales formales —como los comunicados de la Oficina del Presidente— y espacios informales, como redes sociales de funcionarios y referentes afines. La circulación de contenidos entre esos niveles permite amplificar determinados mensajes y consolidar una narrativa coherente sobre los acontecimientos.

La causa YPF, por su magnitud económica y complejidad jurídica, seguirá siendo un punto de referencia en la agenda internacional de la Argentina. Si bien la anulación de la condena representa un resultado favorable para el país, el desarrollo futuro del caso dependerá de eventuales nuevas instancias judiciales y de la evolución de los reclamos aún pendientes.

Por el momento, el fallo conocido marca un cambio sustancial en la posición argentina frente al litigio y elimina un riesgo financiero de gran escala. En ese contexto, los mensajes difundidos por el Gobierno y sus principales referentes permiten ordenar la secuencia de hechos y ubicar a los actores que intervinieron en el proceso, entre ellos la secretaria de Legal y Técnica, cuyo rol fue destacado tanto en comunicaciones oficiales como en publicaciones en redes sociales.

La combinación de estos elementos —el fallo judicial, el comunicado presidencial, las declaraciones de Milei y el posteo de Caputo— configura una narrativa lineal sobre el caso YPF en los últimos días, en la que se entrelazan decisiones jurídicas, definiciones políticas y estrategias de comunicación.