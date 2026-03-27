Caso Libra: los audios de Novelli que mencionan pagos a Milei en medio de la campaña presidencial

Los registros obtenidos del celular de Mauricio Novelli muestran que asumió la responsabilidad directa de entregar pagos en efectivo al entonces candidato presidencial Javier Milei y a su hermana Karina, en plena campaña presidencial del 2023.

Según los audios recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, Novelli instruyó a su secretaria para organizar el retiro de importantes sumas de dinero de una financiera.

En uno de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei. Esta gestión se realizaba en plena campaña electoral por la presidencia.

“De Milei y Danann me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara Belén Aime González Bosque.

Audios caso LIBRA

Esta distinción evidencia un control directo de Novelli sobre los desembolsos más sensibles, que involucraban tanto a figuras mediáticas, como Agustín Laje (director ejecutivo de la Fundación Faro), como al entonces candidato.

La secuencia de los hechos -que expuso hoy La Nación- permite entender cómo, mediante la conversión de criptomonedas en efectivo, el dinero llegaba finalmente a manos de Milei. Hasta ese momento, el presidente era el principal influencer con el que contaba N&W Professional Traders, la empresa de Novelli.

Todo esto ocurría cuando Milei era diputado nacional y sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.

¿Y qué hay de los montos?

Según los audios extraídos del peritaje, y a los que Infobae tuvo acceso, los más relevantes son dos: el primero del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo… y el segundo del 2 de abril de 2024, en el que le dice que hay que pagar 4.000 para Karina, cuando Milei ya era presidente.

La moneda de pago de las conversaciones son en USDT: un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar, y que está respaldada por reservas de la empresa Tether, lo que significa que 1 USDT busca valer siempre 1 USD.

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Novelli: Eh, Ara, ¿cómo, cómo estamos de tema la cuenta de NW en USDT? Porque tenemos que pagar este 1.500de Danann (Emmanuel)...bueno, los 2.000 de... los 2.000de Milei de siempre. Y a su vez vamos a necesitar pagar una parte en efectivo de lo de Laje, ¿viste? Así que nada, quería saber cómo estamos con eso, si alcanza para los sueldos”

En un mensaje del 2 de abril de 2024, cuando Milei ya era presidente, Novelli le pide a su secretaria separar 4.000 mil dólares “que hay que darle” a Karina.

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“¿Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo. Que te lo, te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con, con los USDT de NW.

Además de todo esto, hay un extracto del Banco Galicia, donde quedaron registradas dos transferencias de N&W a nombre de Karina Milei, por 200.000$ cada una. Una del 10 de julio de 2023 y otra del 1 de agosto del mismo año.

Los audios también permiten reconstruir el circuito financiero empleado: primero, la disposición de fondos en criptomonedas; luego, la conversión en una financiera - sin especificar públicamente el nombre de la entidad-, y finalmente, la entrega en efectivo. Este mecanismo se activó en la recta final de la campaña, en un momento de alta tensión política y definiciones electorales.

Las grabaciones exponen el vínculo entre Novelli y Milei más allá de lo financiero. Novelli era Mau y Milei era Javi.

Se sabe que Milei promocionaba activamente los cursos de NW Professional Traders a través de sus redes sociales. No era esa su única función. Fue clave en el lanzamiento de los criptoactivos Vulcano y ¢$LIBRA, que a poco de su lanzamiento resultaron un fracaso.