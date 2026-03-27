Política

Caso Libra: los audios de Novelli que mencionan pagos a Milei en medio de la campaña presidencial

Los mensajes fueron recuperados por la Justicia del celular y muestran cómo se coordinó la entrega personal de dinero en efectivo al entonces candidato. Los archivos revelan pagos de USD 2.000 para el presidente y de USD 4.000 para su hermana

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Milei y Mauricio Novelli

Los registros obtenidos del celular de Mauricio Novelli muestran que asumió la responsabilidad directa de entregar pagos en efectivo al entonces candidato presidencial Javier Milei y a su hermana Karina, en plena campaña presidencial del 2023.

Según los audios recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, Novelli instruyó a su secretaria para organizar el retiro de importantes sumas de dinero de una financiera.

En uno de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei. Esta gestión se realizaba en plena campaña electoral por la presidencia.

“De Milei y Danann me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara Belén Aime González Bosque.

Audios caso LIBRA

Esta distinción evidencia un control directo de Novelli sobre los desembolsos más sensibles, que involucraban tanto a figuras mediáticas, como Agustín Laje (director ejecutivo de la Fundación Faro), como al entonces candidato.

La secuencia de los hechos -que expuso hoy La Nación- permite entender cómo, mediante la conversión de criptomonedas en efectivo, el dinero llegaba finalmente a manos de Milei. Hasta ese momento, el presidente era el principal influencer con el que contaba N&W Professional Traders, la empresa de Novelli.

Todo esto ocurría cuando Milei era diputado nacional y sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.

¿Y qué hay de los montos?

Según los audios extraídos del peritaje, y a los que Infobae tuvo acceso, los más relevantes son dos: el primero del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo… y el segundo del 2 de abril de 2024, en el que le dice que hay que pagar 4.000 para Karina, cuando Milei ya era presidente.

La moneda de pago de las conversaciones son en USDT: un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar, y que está respaldada por reservas de la empresa Tether, lo que significa que 1 USDT busca valer siempre 1 USD.

audios caso LIBRA

Novelli: Eh, Ara, ¿cómo, cómo estamos de tema la cuenta de NW en USDT? Porque tenemos que pagar este 1.500de Danann (Emmanuel)...bueno, los 2.000 de... los 2.000de Milei de siempre. Y a su vez vamos a necesitar pagar una parte en efectivo de lo de Laje, ¿viste? Así que nada, quería saber cómo estamos con eso, si alcanza para los sueldos”

En un mensaje del 2 de abril de 2024, cuando Milei ya era presidente, Novelli le pide a su secretaria separar 4.000 mil dólares “que hay que darle” a Karina.

audios caso LIBRA

“¿Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo. Que te lo, te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con, con los USDT de NW.

Además de todo esto, hay un extracto del Banco Galicia, donde quedaron registradas dos transferencias de N&W a nombre de Karina Milei, por 200.000$ cada una. Una del 10 de julio de 2023 y otra del 1 de agosto del mismo año.

Los audios también permiten reconstruir el circuito financiero empleado: primero, la disposición de fondos en criptomonedas; luego, la conversión en una financiera - sin especificar públicamente el nombre de la entidad-, y finalmente, la entrega en efectivo. Este mecanismo se activó en la recta final de la campaña, en un momento de alta tensión política y definiciones electorales.

Las grabaciones exponen el vínculo entre Novelli y Milei más allá de lo financiero. Novelli era Mau y Milei era Javi.

Se sabe que Milei promocionaba activamente los cursos de NW Professional Traders a través de sus redes sociales. No era esa su única función. Fue clave en el lanzamiento de los criptoactivos Vulcano y ¢$LIBRA, que a poco de su lanzamiento resultaron un fracaso.

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