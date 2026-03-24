Reunión clave en la Quinta de Olivos: Javier Milei recibió a Juan Bautista Mahiques para revisar el nuevo Código Penal

El mandatario nacional junto a su ministro

Con el objetivo de terminar de definir los detalles del proyecto para un nuevo Código Penal que se enviará al Congreso, el presidente Javier Milei mantiene este martes una reunión clave con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro comenzó esta tarde y cuenta también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Tal como había anticipado este medio, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y analizaba varios cambios.

“Van a debatir todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones.

La reunión se lleva adelante en la residencia oficial (Nicolas Stulberg)

Desde que asumió en el cargo, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

“Es lógico que lo revise, porque él no firma nada sin antes mirarlo”, habían anticipado desde el entorno del ministro, que durante los últimos días conversó con varios expertos en la materia para recopilar recomendaciones.

De hecho, incluso cuando se reunió el martes pasado con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia les comentó esto y les pidió que lean la propuesta que tenía en mente Cúneo Libarona para que opinaran al respecto.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Borinsky, uno de los autores de la nueva norma

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

En este marco, el funcionario fue convocado por el Presidente a la Quinta de Olivos para repasar en persona toda la información que recopiló hasta el momento y definir cómo quedará redactado el proyecto final.

Recientemente, Manuel Adorni, confirmó que el nuevo Código Penal va a ser una de las propuestas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en esta primera etapa de sesiones ordinarias.

Milei terminará de definir los aspectos principales del proyecto

Así lo decidió hace algunas semanas la mesa política del oficialismo, encabezada por el propio jefe de Gabinete, durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para planificar la próxima estrategia legislativa.

Según pudo saber este medio, a pesar de los cambios, se insistirá con una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.