Guillermo Francos expone en Diputados, en vivo: “Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”

El jefe de Gabinete comenzó su exposición en la Cámara baja con un mensaje a la oposición, en medio de las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Juan Piscetta

Por Juan Piscetta

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta hoy en la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión N°144 sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la crisis sanitaria en torno a las víctimas fatales por el fentanilo contaminado.

Desde el mediodía, el ministro coordinador asiste al Congreso en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.

Francos realiza su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024. Los legisladores le formularon más de 1.300 preguntas.

15:52 hsHoy

“Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra la oposición en general, y al kirchnerismo en particular, por exigir aumento de presupuesto a áreas críticas. “Es indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”, expresó, durante la primera etapa de su intervención.

Y siguió: “Muchos de los que hoy nos cuestionan son los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023”.

En otro pasaje, el ministro reivindicó el rumbo económico con una definición tajante: “No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”.

15:42 hsHoy

Se inicia la sesión informativa

A las 12.32, y con 134 diputados presentes, la oposición logró el quórum y se habilitó la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión.

15:13 hsHoy

Los primeros diputados al llegar al recinto

Ante la sesión convocada para la presentación del jefe de Gabinete, los primeros diputados en llegar a la hora establecida han sido Agustina Propato (de Unión por la Patria) y Danya Tavela (de Democracia para Siempre), seguidas por Paula Oliveto, representante de la Coalición Cívica.

Según fuentes parlamentarias, varios bloques están advirtiendo que realizarán preguntas concretas, pero que si el jefe de Gabinete no responde sobre el caso de las denuncias de coimas en la ANDIS, “se van a ir” del recinto.

15:13 hsHoy

Un informe del Gobierno adelantó que no están previstos nuevos aumentos en las prestaciones por Discapacidad

Son conceptos que vertieron diferentes áreas del Ejecutivo en el Informe de Gestión N° 144 que Guillermo Francos presentará hoy en la Cámara de Diputados, donde el jefe de Gabinete deberá responder preguntas sobre el escándalo de los audios

Julián Alvez

Imagen de una reciente marcha
Imagen de una reciente marcha por los discapacitados frente al Congreso (Foto: Maximiliano Luna)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará hoy ante la Cámara de Diputados de la Nación para presentar un nuevo Informe de Gestión N.º 144, el cual está atravesado por el escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en el área de la discapacidad.

15:13 hsHoy

Coimas en ANDIS: se desarticuló la incipiente estrategia del Gobierno y vuelven a asomar las internas

El manejo de la crisis empezó en la Casa Rosada con una línea, pero mutó con la participación de los Menem. “Hacen lo que quieren”, dicen en Las Fuerzas del Cielo sobre los riojanos, principales apuntados del caso

Brenda Struminger

Varios familiares del expresidente argentino
Varios familiares del expresidente argentino entre 1989 y 1999 ocupan puestos de poder en el gobierno nacional y en La Rioja. Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y "Lule", subsecretario de Gestión Institucional, quedaron en la mira por el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

A seis días del estallido de la peor crisis libertaria, desatada por los audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya no hay una estrategia unificada en el Gobierno para controlar daños. En cambio, las distintas alas -a veces enfrentadas- del oficialismo ensayan discursos incoherentes entre sí, cambian el eje con el paso de las horas y apuntan en variadas direcciones.

15:11 hsHoy

El Gobierno sigue dominado por el caso Spagnuolo: respuesta limitada y sin señal para su propio público

El oficialismo se ajusta a su discurso y busca reponer el tono de campaña, con Milei a la cabeza. Pero también se muestra condicionado por incertidumbres sobre la extensión del tema corrupción, surgido en el área de discapacidad. Señales de las primeras encuestas

Eduardo Aulicino

La Agencia de Discapacidad, foco
La Agencia de Discapacidad, foco de los audios sobre presuntas coimas

Las encuestas que, velozmente, comenzaron a medir reacciones sociales frente al caso Spagnuolo exponen una amplia gama de números negativos para el Gobierno y también uno que podría ser considerado al menos como un respiro por Olivos, aún bajo efectos del sacudón: una franja propia que descree de los audios del ex funcionario. Ese público fiel va más allá de la limitada reacción del oficialismo, que busca cerrar el tema como una operación de campaña. Y a pesar del cimbronazo, intenta reducirlo al uso político visible, sin entrar en la cuestión de fondo, es decir, el audio que habla de un circuito de corrupción en el área de discapacidad. Son muchas las inquietudes que alimentan tal cuidado: versiones sobre más grabaciones, otros involucrados, hasta algún video.

15:09 hsHoy

Francos expone en Diputados bajo presión por las denuncias de corrupción en la ANDIS y la crisis del fentanilo

El jefe de Gabinete dará su tercer informe de gestión en la Cámara baja. La oposición presentó más de 1.300 preguntas, pero sumará nuevos interrogantes sobre los recientes audios de Diego Spagnuolo

Federico Millenaar

Guillermo Francos en la Cámara
Guillermo Francos en la Cámara de Diputados

En medio de una creciente tensión política, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá este miércoles ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder a más de 1.300 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición.

