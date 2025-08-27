Guillermo Francos expone en Diputados, en vivo: “Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta hoy en la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión N°144 sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la crisis sanitaria en torno a las víctimas fatales por el fentanilo contaminado.
Desde el mediodía, el ministro coordinador asiste al Congreso en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.
Francos realiza su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024. Los legisladores le formularon más de 1.300 preguntas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra la oposición en general, y al kirchnerismo en particular, por exigir aumento de presupuesto a áreas críticas. “Es indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”, expresó, durante la primera etapa de su intervención.
Y siguió: “Muchos de los que hoy nos cuestionan son los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023”.
En otro pasaje, el ministro reivindicó el rumbo económico con una definición tajante: “No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”.
A las 12.32, y con 134 diputados presentes, la oposición logró el quórum y se habilitó la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión.
Ante la sesión convocada para la presentación del jefe de Gabinete, los primeros diputados en llegar a la hora establecida han sido Agustina Propato (de Unión por la Patria) y Danya Tavela (de Democracia para Siempre), seguidas por Paula Oliveto, representante de la Coalición Cívica.
Según fuentes parlamentarias, varios bloques están advirtiendo que realizarán preguntas concretas, pero que si el jefe de Gabinete no responde sobre el caso de las denuncias de coimas en la ANDIS, “se van a ir” del recinto.
A seis días del estallido de la peor crisis libertaria, desatada por los audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya no hay una estrategia unificada en el Gobierno para controlar daños. En cambio, las distintas alas -a veces enfrentadas- del oficialismo ensayan discursos incoherentes entre sí, cambian el eje con el paso de las horas y apuntan en variadas direcciones.
Las encuestas que, velozmente, comenzaron a medir reacciones sociales frente al caso Spagnuolo exponen una amplia gama de números negativos para el Gobierno y también uno que podría ser considerado al menos como un respiro por Olivos, aún bajo efectos del sacudón: una franja propia que descree de los audios del ex funcionario. Ese público fiel va más allá de la limitada reacción del oficialismo, que busca cerrar el tema como una operación de campaña. Y a pesar del cimbronazo, intenta reducirlo al uso político visible, sin entrar en la cuestión de fondo, es decir, el audio que habla de un circuito de corrupción en el área de discapacidad. Son muchas las inquietudes que alimentan tal cuidado: versiones sobre más grabaciones, otros involucrados, hasta algún video.
