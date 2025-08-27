Guillermo Francos expone en Diputados, en vivo: “Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”

RS Fotos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta hoy en la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión N°144 sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la crisis sanitaria en torno a las víctimas fatales por el fentanilo contaminado.

Desde el mediodía, el ministro coordinador asiste al Congreso en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.

Francos realiza su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024. Los legisladores le formularon más de 1.300 preguntas.