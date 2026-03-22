En los últimos dos años, medio millón de trabajadores salieron del sistema laboral registrado

Cientos de personas hacen fila para una oferta de trabajo (La Capital de Mar del Plata)

El empleo desplazó del primer puesto a la inflación en el ranking de preocupaciones sociales, según coinciden las mediciones de distintas consultoras. Una de ellas, Opinaia, relevó en su Termómetro Ciudadano que la desocupación se ubica a la cabeza (56%) de esas preocupaciones, seguido de la pobreza (51%), la corrupción (49%), la inseguridad (48%) y, recién en quinto lugar, la inflación (44%).

La pérdida o falta de empleo encendió alarmas esta semana al conocerse que la tasa de desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, y alcanzó a casi 1,7 millones de personas, según los últimos datos del INDEC. Ese porcentaje representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, y una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior de 2025.

Estos indicadores son reflejo de la salida del sistema laboral registrado de medio millón de personas, entre diciembre de 2023 y el mismo mes del 2025. Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, los trabajadores en blanco sumaban 13.365.678. Dos años después eran 12.865.096, una reducción del 4%, sin considerar la estacionalidad para eliminar variaciones predecibles, como contrataciones en el verano o en Navidad.

Así surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos actualizados a diciembre de 2025 que analizó Infobae. La base incluye la cantidad de trabajadores registrados, es decir aquellos que cuentan con acceso a las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social y de los que hay constancia en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto en el sector público y privado (incluyendo casas particulares), así como quienes son independientes inscriptos en la categoría de autónomos y el monotributo.

“En el cuarto trimestre del 2025 directamente no hubo creación de empleo. O sea, subió el cuentapropismo, pero para compensar la caída del empleo formal. O sea, no hubo un aumento neto del empleo. Y eso llama la atención porque lo que siempre se veía es que el empleo subía y crecía de la mano del cuentapropismo. Pero ahora parecería que hasta el cuentapropismo se saturó y la gente no tiene otro trabajo”, advirtió Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en diálogo con Infobae.

En el análisis por sector, la mayor baja - un 60% - se dio en los monotributistas sociales. En diciembre de 2023 eran 637.406 y, dos años más tarde, 253.014. La caída fue de 384.392 trabajadores inscriptos menos en esta categoría. Se trata de un régimen tributario subsidiado que le permite a trabajadores independientes de bajos ingresos poder formalizar su actividad, con una exención del pago de componentes impositivos y previsionales, y una reducción del 50% de la obra social.

“Una gran masa de los monotributistas sociales pertenecían a las organizaciones piqueteras y el gobierno actual dejó de pagarlo. Entonces, toda esa gente pasó a ser cuentapropista informal, fuera de la base del SIPA”, señaló Colina, investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral.

Le siguen los trabajadores en relación de dependencia del sector privado con una merma de 189.845 puestos de trabajo: pasaron de 6.360.948 en diciembre de 2023 a 6.171.103 en el mismo mes del año pasado (un 4% menos).

En cuanto al sector público, la reducción fue de 78.617 empleados estatales menos. Sumaban 3.476.198 en la órbita del Estado cuando llegó Milei a la Casa Rosada, y dos años después eran 3.397.581 (un 3% menos). El SIPA registra al total de asalariados de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional.

Marcha de ATE contra los despidos en el INTA (Prensa ATE )

Con una caída similar del 3% figuran las empleadas de casas particulares, aunque es un sector mucho más reducido: había 461.964 registradas hace dos años, y en diciembre eran 446.899, o sea 15.065 menos. Esto responde a una caída en su contratación por la pérdida salarial y en los ingresos familiares, aunque también puede reflejar una mayor informalidad en este rubro.

Dos sectores mostraron leves aumentos. Por un lado, las personas inscriptas como autónomos ante ARCA, con una suba de 14.888 trabajadores independientes en esta categoría (el 4%): pasaron de 384.348 en diciembre de 2023 a 399.236 el último mes de 2025.

Por el otro, los monotributistas. En dos año se sumaron 152.449 nuevos inscriptos en este sistema impositivo simplificado, un aumento del 7%, el mayor de toda la serie.

La suba de los trabajadores independientes refleja una migración del empleo en relación de dependencia a trabajos de menor calidad, con mayor precariedad y menor protección social y beneficios, ya que no cuentan con vacaciones pagas, licencia por enfermedad, aguinaldo, o indemnización por despido.

Los datos del SIPA contienen información desde enero de 2012. En los 14 años desde esa fecha hasta diciembre del 2025 el empleo privado sólo creció 2%, el sector público el 33%, las casas particulares el 15%, y los monotributistas el 57%. La única baja fue en autónomos, del 2%.

Empleo privado por actividad

Del análisis de los trabajadores del sector privado, los que más perdieron puestos de trabajo registrado en los últimos dos años, en porcentaje, fueron la construcción (-11,4%), la explotación de minas (-9%) y la industria manufacturera (-5%).

Pero en números absolutos, el ranking de caída en el empleo lo lideran las industrias manufactureras, con 63.902 trabajadores menos. Los empleados registrados en esta rama de la economía pasaron de 1.192.185 a 1.128.283 en dos años de la gestión libertaria. Los números se explican en la caída en la actividad económica.

En tanto, por ese motivo y el parate en la obra pública, en la primera mitad del mandato de Milei se perdieron 48.671 empleos en la construcción. Los obreros registrados pasaron de 427.197 el primer mes de LLA en el poder, a 378.526 en diciembre último, un descenso del 11%.

En pérdida de personas empleadas, siguen las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que empleaba a 902.515 en diciembre de 2023 y dos años después, registraba 22.953 trabajadores menos en blanco (879.562 personas), una caída del 2,5%.

A continuación, se ubica el transporte, almacenamiento y comunicación, que sufrió una disminución de 17.989 trabajadores: en diciembre de 2023 eran 528.961 y, dos años después, sumaban 510.972 (-3,4%).

El top five de la caída de empleos registrados lo completan los servicios comunitarios, sociales y personales, con una reducción de 16.380 personas: de 379.389 que había apenas Milei llegó al Gobierno, al cierre de 2025 eran 363.009 (-4.3).

Como contracara, los únicos sectores con aumento de empleo registrado en el período de diciembre 2023 a diciembre 2025, según los datos del SIPA, fueron la pesca; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la enseñanza; y el comercio y reparaciones.

Si bien el comercio aparece con un aumento ínfimo (0,18%) en los últimos dos años, registró una caída en el último semestre de 2025. En efecto, entre junio y diciembre del año pasado, fue la segunda actividad que más trabajadores registrados perdió (19.913), precedida por la industria.

Análisis por provincia

La dinámica del empleo asalariado en diciembre de 2025 comparada con el mismo mes de 2023 muestra que las caídas del empleo fueron generalizadas a nivel nacional. En los últimos dos años, apenas dos jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y 22 mostraron variaciones negativas.

Las mayores caídas del empleo registrado se observaron en Santa Cruz (-16%), La Rioja (-13%), Catamarca (-10%), Misiones (-9%), y en Formosa, Chaco y Chubut: todas, con una merma del 8%.

Las únicas dos provincias con crecimiento de trabajadores en blanco fueron Neuquén ( 4,61%) y Río Negro ( 0,42%), por la actividad de explotación petrolera.