Política

Bartolomé Abdala descartó una interpelación en el Congreso a Karina Milei y Manuel Adorni: “Tiran piedras a la luna”

El presidente provisional del Senado defendió a la plana mayor del Gobierno en medio de las polémicas por la causa $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete. Además, aseguró que el kirchnerismo tiene “menos espacio en la vida política de la Argentina”

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El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se refirió este domingo a las polémicas que envuelven a la plana mayor del Gobierno con el caso $LIBRA y los viajes que realizó a Punta del Este Manuel Adorni, y señaló que no sería posible una interpelación en el Congreso de la Nación.

En diálogo con Rominga Mangel en el programa A Confesión de Parte, que se emite por radio Splendid, el senador oriundo de San Luis sostuvo: “Para la interpelación no veo causa con el conocimiento del reglamento que tengo. En segundo lugar, no descarto que dentro de la politiquería haya distintos diputados o senadores que tiren piedras a la luna y pidan esas cosas”.

"La oposición puede decir e intentar acusar de un montón de cosas. Han dicho tantas barbaridades que sigan diciendo, son libres. Después el pueblo, cuando vota, sabe a quién acompaña y a quién no. Cuando uno habla y dice las cosas tan livianamente y acusa, hay que hacerse responsable después y aceptar la decisión del pueblo", agregó el puntano.

La frase en cuestión tiene que ver con los pedidos que realizó la comisión investigadora del caso $LIBRA que encabezaron los diputados Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva y Juan Marino. Allí, solicitaron la comparecencia de todos los funcionarios involucrados para que revelen el contenido de sus comunicaciones telefónicas con el operador Novelli.

Además, la oposición solicitó la interpelación formal tanto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —como funcionaria con rango ministerial y participación directa— como del por entonces vocero presidencial, Manuel Adorni.

El empresario cripto Mauricio Novelli
El empresario cripto Mauricio Novelli y Javier Milei

Mientras tanto, en los últimos días, se conocieron nuevos chats entre el empresario cripto Mauricio Novelli con su secretaria en donde decía: "Tenemos que pagar los US$2000 de Milei de siempre”. Es uno de los mensajes recuperados en el peritaje de la DATIP que se incorporó a la causa $LIBRA la semana última.

En tanto, sostuvo: “Como hombre de la democracia, claramente todos estos runrunes que existen a través de los medios periodísticos, siempre insisto en que hay que esperar los fallos de la justicia. Si vas a comparar lo que es el viaje de Adorni, que pidió las disculpas correspondientes, con los viajes que hacía el kirchnerismo, en donde llevaban hasta los diarios casi todos los días. Me parece que desde el punto de vista, claramente, somos diferentes".

En ese sentido, sobre la oposición kirchnerista, Abdala remarcó que “está escondido dentro del peronismo” y afirmó: “Creo que kirchneristas duros hay muy pocos, motivo por el cual el kirchnerismo hoy está escondido dentro de Unión por la Patria. Y a decir verdad, desde el momento en que tiene a su líder presa y condenada, que sigue paseando por tribunales, me parece que cada vez tiene menos espacio en la vida política de la Argentina”.

El presidente provisional del Senado,
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala

Por último, en cuanto a la agenda legislativa del Senado, Abdala enfatizó que en la Cámara Alta buscarán tratar los pliegos para ocupar las vacantes en el Poder Judicial: "Nuestro compromiso es darle a la justicia la celeridad que se merece y que amerita. Motivo por el cual sabemos que la Justicia desde hace tiempo estaba monitoreada incluso por el Ejecutivo, que no era una verdadera justicia. Y creo y entiendo que hay que darle ese cumplimiento“.

“Nosotros tenemos el compromiso y el deber de darle a la justicia las herramientas para que funcione como corresponde, porque si no, tenés la subrogación de un juez sobre otro. Tienen causas y causas y expedientes que se acumulan, y por eso tenemos que brindar las herramientas. Por eso, con esta nueva conformación, que tenemos la posibilidad de tener tanto en la Comisión de Acuerdo como en el recinto, la posibilidad de aprobar la integración de estos juzgados que están vacantes y de los fiscales", completó.

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