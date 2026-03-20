La intimidad del Gobierno tras otra semana de turbulencias: dardos a la oposición y defensa del rumbo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sigue al presidente Javier Milei tras emitir su voto (REUTERS/Tomas Cuesta)

Al cierra de una nueva semana, el gobierno nacional trabaja para finalmente poder dejar atrás los episodios traumáticos de los últimos días, marcados por las diferencias que atraviesa al Triángulo de Hierro; la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y las novedades en la causa $Libra. Pese al ensayado abroquelamiento interno y la aparición pública del presidente Javier Milei que se mostró con el funcionario en cuanta actividad protagonizó, por los pasillos de Casa Rosada admiten que transitaron lo que definieron como una semana regular que tuvo sus complejidades.

“No fue una linda semana, la verdad”, se sinceró un funcionario con acceso al despacho presidencial. Pese a que algunos aseguran que los tiempos más complejos los transitaron en septiembre de 2025, cuando afrontaban los resabios de la derrota electoral bonaerense mientras emergía la causa Andis, los días que sucedieron a la Argentina Week afectaron el normal desarrollo de la gestión.

Pasado el fin de semana, las planas de los principales medios de comunicación fueron ocupadas por los argumentos y contraargumentos oficialistas para justificar los movimientos en la investigación que intenta develar la promoción de la criptomenda en la redes del mandatario que se desplomó provocando millonarias pérdidas. En paralelo, el libertario se esforzaba en dar sobrados gestos para reafirmar al funcionario de su riñón que cosecha el cuestionamiento de la oposición.

Otro dirigente resumió ante Infobae que se trató de “una semana promedio con algunos golpecitos”, y optó por dividirla en dos partes: por un lado, identificó la agenda de actividades que encarnó Milei que incluyó visitas a las provincias de Córdoba y Tucumán, a las que convocó además a su ministro coordinador como gesto de apoyo, y por el otro, lo que atribuyó al accionar de la oposición para esmerilar al Gobierno a través de la difusión de las imágenes de la supuesta casa que Adorni habría adquirido en un barrio privado.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

“El tema había desaparecido, pero la oposión lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, explicó una voz del Gabinete.

Luego de intentar reconducir la gestión, y cuando parecía ordenado el conflicto que involucra al ex vocero, la escena mediática giró en torno a los movimientos en la causa $Libra con el peritaje realizado por expertos del Ministerio Público Fiscal que habría revelado una extensa comunicación entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino, Mauricio Novelli.

Ante este panorama, en el ecosistema negaron que el impacto mediático del tema representa una complicación a la hora de gobernar y como contraposición reafirmaron el rumbo económico. “Ahora no hay ningún riesgo real de gobernabilidad, la macro está sólida. Es una crisis mediática. No hay ningún riesgo institucional ni de gobernabilidad, ni macroeconómico”, se escudaba un alfil violeta ante este medio.

Lo cierto es que en Balcarce 50 aseguran que la estrategia para retomar el control de la agenda es insistir en la proactividad y confiar en el paso de los días. El fin de semana XL del 24 de marzo colaborará en la maniobra que parece más sólida, luego de que las terminales internas se alineara el martes en la mesa política que se celebró en la planta baja de Casa Rosada.

En medio de señalamientos internos y versiones de “fuego amigo”, el propio Adorni volcó en su cuenta de X que el Ejecutivo avanzará en la implemetanción de cambios en el Código Penal, ya anunciado desde diciembre, y enviará un paquete de proyectos en defensa de la propiedad privada cuyo contenido es difuso incluso para los miembros del equipo reducido. Aún con cuestiones por definir, la reforma política fue postergada para las próximas semanas.

La mesa política tras una reunión en Casa Rosada

El pasado miércoles el mandatario volvió a intentar equilibrar las diferencias entre sus las voces que lo rodean y elogió al asesor presidencial, Santiago Caputo, ante la atenta mirada de Karina Milei que evitó aplaudir la mención. “Karina da señales, pero tiene un compartamiento correcto. No habrá nuevos movimientos”, la definieron desde su entorno, luego de aclarar que cuando el libertario reiteró la frase que le atribuye al consultor la funcionaria concedió un acotado aplauso.

En la previa a su paso exprés por Tucumán del pasado jueves, que continuó con un maratónico viaje a Hungria, Milei se encargó de echar por tierra los nuevos rumores de salida del jefe de Gabinete con un retrato en la Quinta de Olivos y un mensaje lapidario contra la prensa. “Fueron evidentes las ganas de dañar. Esperabamos estos movimientos de la oposición para septiembre - octubre, pero se adelantaron”, definieron.

A la situación interna que impacta a la plana de la administración se suma al complejo indicador del INDEC, que arrojó que la tasa de desempleo creció 0,9 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado respecto al anterior, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas. Pese a los números, las balas parecen no impactar dado que en las filas libertarias hablan de “un proceso natural de la economía”. “Lo que refleja es más gente buscando empleo, no quiere decir destrucción neta de empleo. De hecho, hay generación positiva neta”, argumentaron ante este medio.

Javier Milei llegando a Tucumán este jueves

En otro desacierto de la numerología, los encargados de revisar la proyección del mandatario rumbo a 2027 admiten, aunque con timidez, cierto movimiento en la medición de la imágen negativa que le atribuyen a una desfasaje de la realidad con la percepeción de la sociedad. “Si bien la suba del Riego País, la caída de las tasas y los pequeños ruidos en la economía marcaron, algo que cambió y quedó atrás, la percepción de tarda en llegar”, se escudaron desde el entorno de Milei al tiempo que remarcan que la población condena la “quietud” de la gestión.

“La gente nos pide que avancemos en los cambios. Nos castigan cuando nos quedamos quietos. En la medida de que hagamos reforma, desregulemos, y nos vean activos. Vamos a estar bien. Es lo que la sociedad reclama”, plantearon a Infobae desde uno de los despachos de Balcarce 50.

Tras una nueva salida al exterior del mandatario, la administración libertaria espera poder “surfear” la ola para retomar la gestión e impulsar la actividad legislativa prevista para un año que prometieron será “el más reformista de la historia”, pero que inició con sorpresivas complicaciones.