Mauricio Macri reunirá a todo el PRO con la promesa de dar una certeza electoral de cara al 2027

El ex presidente Mauricio Macri (NA)

Este jueves por la mañana, y en Parque Norte, Mauricio Macri tendrá frente a sus ojos a toda la dirigencia del PRO que sobrevivió a un traumático proceso político en 2025, a todos aquellos que optaron por permanecer a pesar de los intentos de La Libertad Avanza para reclutar voluntades amarillas, como ocurrió a finales del año pasado en el ámbito del Congreso.

Con la idea de relanzar el espacio, mostrar cohesión interna y presentar “certezas electorales” hacia 2027, el ex presidente encabezará la Convención Nacional del PRO, encuentro que fue reprogramado porque coincidía con Expoagro, y bautizado como “Protagonistas del futuro”. “Hay que prender la máquina”, graficó a Infobae un importante dirigente. La convocatoria prevé la presencia de los tres gobernadores que representan al espacio (aunque cada uno con realidades distintas), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), además de senadores, diputados, intendentes y referentes de todo el país.

Macri hará el discurso de cierre. Se prevé que ratifique la idea de que el partido presente candidatos en todas las categorías en las elecciones del año que viene, aunque sin nombres propios, y la incógnita pasará por el tono del diagnóstico sobre la coyuntura del país, algo que puede marcar cómo será la relación con LLA en el corto plazo. Puertas adentro, y ante la consulta de Infobae, un dirigente macrista fue directo: "Yo lo veo bastante complicado al Gobierno, la economía está muerta".

Durante su presentación en Expoagro, el expresidente planteó algunas críticas: “Acá se puede generar muchísimos más empleos si alguna vez podemos lograr que toda la política entienda la importancia del campo”, sostuvo. A su vez, calificó a las retenciones agrícolas como “un impuesto criminal, que nadie en ningún país tiene”, recordó que “todo el mundo tiene subsidio a la producción agropecuaria, no castigo”, y pidió una revisión del esquema tributario actual.

Jorge Macri, Nacho Torres y Rogelio Frigerio

Según Macri, “es prioritario sacar impuestos distorsivos como la retención”. Sostuvo también que si el sector agrícola enfrentara condiciones más adecuadas, “el campo podría estar produciendo el doble de alimentos para el mundo de lo que produce”, y afirmó que la penalización a la exportación frena el desarrollo.

La logística del encuentro estuvo a cargo del diputado Fernando De Andreis, que estrena su rol de secretario general del partido y que también hablará en el cierre de la jornada. Según supo este medio, el acto va a tener tres bloques, uno por cada letra del PRO: el primero es “Pensar”, donde habrá discursos sobre geopolítica, infraestructura e inteligencia artificial a cargo, entre otros, de la exgobernadora María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, y el diputado nacional Martín Yeza.

Un segundo bloque será “Realidad”, donde se prevé la palabra de los gobernadores y de los presidentes de los bloques parlamentarios del Congreso, Cristian Ritondo y Martin Goerling. Y, por último, “Organización”, con las presentaciones de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; del mencionado De Andreis y del propio Macri.

En la previa, y consultada por Infobae, la ex diputada nacional y actual legisladora porteña Laura Alonso precisó: “Es el momento de decirle a los dirigentes, a los miembros y a todo el público que nosotros estamos acá, que vamos a competir en 2027 y que estamos trabajando en planes de gobierno y en tener los mejores candidatos para el país y para todos los gobiernos provinciales y municipales”.

Lo que viene y el rol de Mauricio Macri

Las discusiones internas previas a la Convención Nacional reflejaron la tensión entre el recambio generacional y la necesidad de fortalecer la marca PRO. A pesar de los cuestionamientos a la figura de Macri, como lo hizo Federico Pinedo de manera pública y otros dirigentes por lo bajo, un referente bonaerense advirtió a Infobae: “Hoy, cuán amarillo sos te lo marca Mauricio. Ni Vidal, ni los gobernadores, hoy sigue siendo Mauricio”.

Ese mismo dirigente planteó: “Si nosotros, el PRO, que vinimos a la política en estas últimas décadas a sacar a los de siempre para traer algo distinto, algo nuevo, ahora nos toca en nuestro partido. Necesitamos que empieces a empujar más a los nuevos que a los de siempre. En esa yo sí lo veo a Mauricio”.

Macri saludando al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

Entre los nombres que comienzan a circular para la renovación partidaria como posible candidato está el diputado y exintendente de Pinamar, Martín Yeza. “Nos parece una figura importante, que ya recorrió el país dos veces como presidente de La Generación (una agrupación interna); es una persona que puede ir a Tucumán, por ejemplo, y la gente lo escucha”, destacó a este medio un dirigente que trabaja en el armado partidario a nivel nacional, pero sobre todo en las provincias del norte. Cerca de Yeza señalaron que estos rumores “molestan”, que nadie habló con él y que no es algo que quiera.

Otros nombres que aparecen en el radar son Vidal y Torres. La exdiputada, y según lo señaló en diferentes entrevistas, está abocada a su emprendimiento privado como consultora, pero hizo saber que está dispuesta a colaborar en una “coordinación nacional” de cara a lo que viene. “Mauricio no va a estar porque no tiene ganas, y los gobernadores, todos tienen reelección y a ninguno le sobra nada”, destacaron a Infobae desde el PRO.

El encuentro en Parque Norte, además, marcara el inicio de un proceso de reactivación partidaria. En la agenda de los armadores nacionales está la realización de cinco encuentros regionales, algunos con la presencia de Macri. Se analiza también alguna actividad en el conurbano bonaerense, quizá en Vicente López, junto a Soledad Martínez.

En paralelo a la reorganización territorial, PRO busca reactivar su estructura partidaria en distritos clave donde el sello se encuentra debilitado, especialmente Córdoba y Tucumán, dos de los distritos donde el partido está intervenido, y comenzó una serie de reuniones en la sede de la calle Balcarce para fortalecer su posicionamiento digital y la estrategia de comunicación.

Por otro lado, antes de la cumbre, Macri declaró como testigo en el juicio por la causa Sueños Compartidos, en el que se investiga a Julio De Vido, los hermanos Schoklender y otros exfuncionarios. El expresidente relató que Alberto Fernández lo presionó para girar fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.