Federico Pinedo habla del acuerdo Mercosur-Unión Europea: cuándo cree que podría entrar en vigencia

El sherpa argentino para el G20 se refirió al proceso diplomático necesario para que el convenio entre los dos bloques regionales entre en funcionamiento. Además, habló del PRO: “Necesita objetivos claros y un liderazgo que convoque”

Federico Pinedo
Federico Pinedo

Federico Pinedo se desempeña, desde hace dos años, como sherpa en el G20, el representante argentino que coordina las mesas de trabajo y los documentos que los presidentes discutirán en la reunión general, que este año que se realizará a fin de año, en Miami, con Donald Trump como anfitrión. La portada del sitio web oficial es sugestiva: una imagen del presidente de Estados Unidos, de traje, con los ojos cubiertos por una gorra con las siglas USA, y una frase breve, “the best is yet to come (lo mejor está por venir)”.

El ex senador nacional, un histórico dirigente del PRO, cambió la convulsa dinámica política parlamentaria por la diplomacia de la Cancillería. En diálogo con Infobae, destacó la importancia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y aseguró que podría entrar en vigencia en el corto plazo. “Esto empieza a transformar la economía desde el día uno”, destacó.

Además, se refirió a la actualidad del PRO, el partido que preside el expresidente Mauricio Macri, y la vinculación con La Libertad Avanza. “Necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”, sostuvo.

- ¿Cuán importante es el acuerdo entre Unión Europea-Mercosur?

Es muy importante porque es un acuerdo que le abre a los argentinos, a la iniciativa de los argentinos, un mercado de 500 millones de personas de alto nivel adquisitivo, lo cual es mucho. Al mismo tiempo, desde el punto de vista defensivo, es un acuerdo que tiene protecciones para determinados rubros industriales sensibles, de cinco años, de nueve años o de 15 años de protección, depende el rubro. Es algo que empieza a transformar la economía desde el día uno, porque todo el mundo sabe que van a tener que estar compitiendo con los europeos, con lo cual empieza la transformación productivista a partir de hoy.

- La firma se realizará en Paraguay el 17 de febrero, ¿no?

Lo firma el canciller. Y después pasa a los parlamentos.

- En términos prácticos, ¿cuándo empezaría a regir o cuándo se empezarían a sentir los efectos del acuerdo?

Primero lo tiene que votar el Parlamento Europeo. Yo estuve en Bruselas hace un mes, hablando con muchos parlamentarios de todos los bloques, y la impresión que tengo es que ellos quieren tratarlo entre febrero y marzo. Inmediatamente después de eso lo pueden tratar los parlamentos del Mercosur, y cuando tu Parlamento lo aprueba, empieza a regir. No tenés que esperar que lo aprueben los demás países antes. O sea, si la Argentina se apura a aprobarlo, inmediatamente después de eso, rige para el país.

Una protesta en Francia contra
Una protesta en Francia contra el acuerdo (REUTERS)

- ¿El rechazo de países como Francia puede incidir en el resultado cuando sea la votación oficial?

No. Francia, Polonia y Hungría y Austria se opusieron. Y es probable que se opongan sus diputados en el Parlamento Europeo. Pero Europa se maneja por mayorías especiales, que son mayorías de votos de países y mayorías de población. Y esos países que se opusieron no pudieron evitar esas mayorías. Por eso se aprobó el tratado. En el Parlamento Europeo se vota y no tienen capacidad de bloqueo esos países.

- Entonces la aplicación efectiva podría ser más rápido de lo que se prevé...

Lo que nosotros vimos en Bruselas, donde fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer junto a una delegación integrada por un excanciller uruguayo, un exembajador paraguayo y una dirigente de Brasil, es que ellos querían tratarlo rápidamente, si es posible en febrero. Esto es muy importante para Europa también, porque ellos en la pelea con aranceles con Estados Unidos y la pelea por la competencia desleal con China, tener un socio comercial de 250 millones de personas también es importante.

Pinedo junto a Donald Trump
Pinedo junto a Donald Trump

- ¿Cómo es su relación con el Presidente o con el canciller Pablo Quirno?

Con el canciller hay mucho diálogo, con el presidente menos.

- Le pido un análisis de la situación regional tras la captura de Nicolás Maduro...

Vamos primero a la Argentina. El presidente Milei lo que hizo fue tomar dos directivas de política exterior. Una es un apoyo explícito a las políticas de Estados Unidos e Israel y otra es un compromiso fuerte con la revolución tecnológica que está en curso. Y esas son dos fuerzas de política exterior mundial, de política internacional extremadamente potentes. Eso define la política exterior argentina, además de la defensa de la democracia y los derechos humanos, que es lo que es nuestro compromiso con la OEA y con Naciones Unidas.

Por otro lado está la política económica, que es de estabilización y de libertad de precios nacionales e internacionales. Ahí tenés tres patas, una pata política, una pata tecnológica y una pata económica, sobre las que se asienta la política exterior del presidente Milei...

- ¿Y cómo se inscribe este modelo en la región?

La región está optando entre un modelo democrático y capitalista y un modelo autoritario y socialista. El ámbito democrático y capitalista se está expandiendo con Chile, con Bolivia, con Perú, con Paraguay, con la Argentina, con Ecuador, con Honduras ahora. Está la elección en Colombia a mitad de este año, pongo a Uruguay en ese club. Y el acuerdo Mercosur con la Unión Europea marca un poco el rumbo económico, de futuro, de competitividad internacional, para lo cual tenés que tener competitividad interna en los países, por lo cual todo esto está ordenando al continente, yo diría, en un grupo democrático.

Mauricio Macri y Federico Pinedo
Mauricio Macri y Federico Pinedo en Casa Rosada

- ¿Cómo se están desarrollando las reuniones de ministros del G20?

Es algo de todo el año. La Argentina hizo una propuesta de reforma del G20 donde propusimos bajar la cantidad de grupos de trabajo de 25 a tres. Y Estados Unidos, hizo básicamente eso, bajó los grupos de trabajo a tres en el Canal de Sherpas. Eso es todo una revolución, y además estamos trabajando en temas muy polémicos que puso EEUU arriba de la mesa, como el comercio internacional, donde están sentados también China, Rusia... También el tema energético y el tema tecnológico, que coinciden mucho con la agenda argentina.

- Lo corro de su rol diplomático. Usted es un dirigente histórico del PRO, ¿cómo analiza la situación del partido hoy y a futuro?

Yo creo que el PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, que son objetivos claros, porque eso es lo que fija la estrategia Y un liderazgo que convoque y represente al pueblo para lograr eso. Yo creo que no está claro ninguna de las dos cosas. Yo no tengo claro cuáles son los objetivos claros y el liderazgo para llevarlos a la práctica. Hay mucho solapamiento de objetivos del PRO con los objetivos del presidente Milei, y por eso hay mucha gente del PRO que trabaja para que le vaya bien al gobierno.

