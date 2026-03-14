Laura Alonso: “Nunca es descabellado pensar en Mauricio Macri candidato, es un líder fundamental para la Argentina”

Laura Alonso. Desde el 10 de diciembre asumió como legisladora porteña, antes fue diputada nacional y titular de la Oficina Anticorrupción

Mauricio Macri convocó a todos los dirigentes del PRO, desde concejales hasta los tres gobernadores del espacio, a una reunión que se realizará el próximo jueves en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. En la antesala de esa cumbre, la legisladora porteña Laura Alonso, exdiputada nacional y extitular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión nacional de Cambiemos, recibió a Infobae en un bar de Palermo, a metros del Jardín Japonés, y aseguró: “Vamos a tener candidato a Presidente en 2027″.

Además, habló de la gestión local de Jorge Macri y de la relación con La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. En esta línea, aseguró que el PRO acompaña el rumbo macroeconómico del gobierno nacional, pero cuestionó la “ideologización” de la política exterior y sostuvo que faltan respuestas a las necesidades cotidianas de las personas.

Según Alonso, el PRO es el partido que ofrece "visión y futuro para el país"

¿Qué expectativas tiene sobre la convención nacional del jueves?

La expectativa es altísima. Estamos muy concentrados en lograr una convocatoria importante, pero sobre todo en mostrar la capacidad que tiene el PRO para ofrecerle a la Argentina equipos de gobierno y alternativas. Desde el primer municipio hasta la Nación. Ese es el punto más relevante. El PRO es el partido que ofrece futuro y visión para el país.

¿Se puede esperar algún tipo de definición electoral?

Es un poco temprano, pero sí es cierto que como partido político nacional tenemos que prepararnos todos, los dirigentes, los simpatizantes, los que se acercan para colaborar con sus ideas, tenemos que prepararnos para enfrentar el proceso electoral 2027. Por eso es una reunión nacional. Es el momento de decirle a los dirigentes, a los miembros y a todo el público que nosotros estamos acá, que vamos a competir en 2027 y que estamos trabajando en planes de gobierno y en tener los mejores candidatos para el país y para todos los gobiernos provinciales y municipales.

Laura Alonso, junto a Mauricio y Jorge Macri

¿El PRO presentará candidato propio a presidente?

Mauricio ha sido claro: el PRO va a tener candidato a presidente en 2027. También vamos a tener candidatos a gobernadores, intendentes, jefes de gobierno, concejales y diputados nacionales y provinciales. Vamos a tener candidatos para todo. Creemos que no solo estamos en condiciones de hacerlo, sino que el PRO debe presentar ofertas competitivas en todo el país.

¿Cuál es el rol de Mauricio Macri en este proceso?

Lo veo en muchas posiciones, pero sobre todo como el jefe de la escudería. Lo que hacemos el jueves es poner en marcha el equipo. Estamos prendiendo la máquina y empezamos a probar pista. Es el líder de este proceso, el que prende la máquina y acompaña a todos los que quieran competir con equipos, planes e ideas.

¿Cómo tomó la frase del presidente Milei sobre que la oposición “no se lo va a llevar puesto como a Macri”?

Terminó su mandato con 41% de los votos; puede caminar por la calle y hacer una vida de ciudadano normal, que la tiene y la disfruta. Creo que no fueron las palabras más felices, pero la realidad un poco desmitifica eso que él ha dicho.

¿Es descabellado pensarlo como candidato?

Para mí nunca es descabellado. Una persona joven, que ha sido dos veces Jefe de Gobierno y Presidente; que terminó su mandato con 41% de los votos en 2019, que sigue aprendiendo, que sigue construyendo equipos y que se sigue conectando con el mundo, me parece que es una persona importante para siempre tener en el radar. Es un líder fundamental para la Argentina del futuro.

Laura Alonso: "Estoy convencida de que Jorge Macri va a reelegir"

¿Cómo es actualmente la relación entre el PRO y LLA?

A nivel general, entendemos que este es el rumbo correcto hacia el cual debe ir el país. Por eso apoyamos en su momento y también en el Congreso. Tenemos otras ideas y propuestas para aportar. La Libertad Avanza a veces está ocupada en otros temas. La macroeconomía había que ordenarla y se necesitaba una corrección fuerte, también decisiones de desregulación porque la Argentina estaba hiperregulada. Ahora hay cuestiones de microeconomía, del día a día, que quedan pendientes. Desde el PRO, con experiencia de gestión nacional, en la ciudad y en otras provincias, estamos cerca de esas problemáticas que todavía esperan soluciones y queremos ofrecer una propuesta electoral para 2027.

El PRO es el partido que puede ofrecer una visión de una Argentina integrada al mundo, que comercia con todos los que tiene que comerciar, que tiene una posición clara respecto de los valores con los cuales se acerca a la política internacional, pero que no ideologiza, por ejemplo, el ámbito de la política internacional, donde nosotros tenemos que tener buenas relaciones con la mayor cantidad de países del mundo de quienes necesitamos que compren nuestros productos y también venderles nuestros servicios.

¿A qué se refiere con no ideologizar?

La política internacional es la política de Estado por excelencia. Nosotros tratamos en el gobierno de Mauricio y lo sostenemos ahora, por ejemplo, desde el gobierno de la ciudad con Jorge Macri a la cabeza, en tener siempre primero en la política exterior los intereses del país, los intereses de la nación. Estamos de acuerdo en tener una política exterior equilibrada, bien orientada; en defender los valores de Occidente y condenar toda forma de terrorismo, a combatir la ola antidemocrática e iliberal que hay en el mundo, pero hacerlo siempre pensando que los gobiernos son pasajeros y la política exterior del país es la que queda.

Esta semana, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, Milei calificó a Irán como “enemigo” de la Argentina. ¿Qué opina de esa definición?

No fueron declaraciones felices para un jefe de Estado.

¿Cómo es el vínculo con LLA en CABA?

A nivel nacional somos una oposición constructiva. No somos el partido de gobierno. El partido de gobierno es La Libertad Avanza. El PRO es una oposición constructiva que colabora donde hay coincidencias y marca diferencias donde no las hay. En la Ciudad de Buenos Aires ocurre lo inverso. El PRO es el partido de gobierno y esperamos de La Libertad Avanza una oposición constructiva.

Pero ya van dos años de gestión, y el año pasado, antes de las elecciones, desde LLA hubo muchas críticas...

Nosotros hemos logrado, estando en minoría también en los primeros dos años de la gestión de Jorge, trabajar en la construcción de consensos para, por ejemplo, aprobar el presupuesto. Nosotros siempre tuvimos presupuesto en la ciudad. ¿Por qué nos parece importante? Porque eso le da previsibilidad a la ciudad de Buenos Aires, aumenta nuestra reputación, aumenta la confianza en la ciudad, sobre todo cuando tenemos que ir al mercado de crédito nacional o internacional. Después, la política es muy dinámica. El año pasado fue electoral, y el año que viene todos vamos a hacer política y vamos a hacer campaña, donde cada uno juega con su equipo, se pone su camiseta y, bueno, defiende sus ideas y trata de hacer la mejor oferta para ser elegido por los votantes.

¿Está en análisis la posibilidad de una oferta conjunta entre el PRO y LLA?

Falta mucho y la gente está en otra sintonía. Como gobierno de la ciudad tenemos que resolver los problemas del día a día y traer soluciones de corto, mediano y largo plazo. Toda especulación sobre alianzas o listas conjuntas por ahora es eso, especulación. Lo cierto es que en 2027 será un año multielectoral y cada partido, solo o en alianza, defenderá su posición. Hoy en la agenda de la sociedad está resolver el problema de mi economía cotidiana. Es ‘ayúdame Milei’ a que no se pierdan puestos de trabajo y a que la fábrica o la industria o el comercio no cierre.

Después tenemos otras cuestiones que queremos discutir como PRO, y nos importa mucho, que es la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Jaime Olivos)

¿A qué se refiere?

El desgobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, la falta de coordinación, planificación y respuesta efectiva ante problemáticas provinciales, afecta en muchos aspectos a la Ciudad. El conurbano asedia a la Ciudad con la inseguridad. Hemos invertido en infraestructura, priorizamos la atención porteña en hospitales y centros de salud, y recuperado espacios públicos. Si ponemos en fila todos los manteros que hacían venta ilegal en la ciudad de Buenos Aires, tenés 68 kilómetros de manteros. Y también iniciamos la política de desalojos para recuperar la propiedad privada y devolverla a los legítimos dueños de manera sistemática.

La porosidad entre la ciudad y el conurbano nos obligó a reforzar controles y multiplicar recursos humanos y tecnológicos para proteger a los vecinos. Es necesario un cambio político el año próximo en la provincia de Buenos Aires, y desde el PRO vamos a trabajar para que eso suceda con candidatos propios o en alianza. Eso es un escenario posible.

Bueno, está Diego Santilli en carrera, pero ¿es un candidato del Gobierno o es un candidato del PRO?

Diego es un miembro del PRO que colabora en el Gobierno nacional como ministro del Interior. Si él es candidato y es el que más votos potencialmente podría tener, creo que es importante apoyarlo.

El año pasado, el PRO sufrió una dura derrota en CABA. ¿Piensa que lograron revertir esa tendencia?

Tuvimos un golpe, pero también, como dice Jorge, logramos con la gestión entender cuál era el mensaje que venía de las urnas y dar un golpe de timón. Las cosas cambiaron y para muchos porteños la gestión de Jorge Macri 100% PRO está en marcha. Mejoramos la seguridad, logramos una baja del delito histórico en un montón de indicadores, y hay muy buena evaluación de los porteños que utilizan la red de salud pública, que mandan a sus hijos a las escuelas públicas, y se empieza a ver todas las obras que hemos puesto en marcha, algunas terminan, otras están empezando; todo eso empieza a tomar forma. El PRO sigue teniendo el pulso y la capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a nuevos problemas en la ciudad. Y estoy convencida de que Jorge Macri va a reelegir.