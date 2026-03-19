El Gobierno anunció que desclasificará y publicará documentos históricos correspondientes al período 1973-1983

La SIDE inició el procedimiento de desclasificación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983

El Gobierno anunció este jueves que desclasificará y publicará un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983, el cual abarca la última presidencia de Juan Domingo Perón, la sucesión tras su muerte de su esposa, Isabel Martínez, y la última dictadura militar.

La tarea es llevada a cabo por la propia SIDE, tras el requerimiento del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.

Se detalló que en la primera etapa “se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores”.

En cuanto a la naturaleza de la documentación, que fue “organizada en carpetas temáticas, conforme a criterios de relevancia histórica e institucional”, se indicó que se incluyen “resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983″.

La línea de tiempo elaborada por la SIDE

Desde la SIDE resaltaron que lo que se busca es “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

“La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”, expresaron desde el organismo en un comunicado.

Además, esperan que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores que tengan interés en los documentos que la acompañan”.

Finalmente, se informó que la documentación será difundida en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Inteligencia.

En cuanto a la guía puesta a disposición de la ciudadanía, la misma, para facilitar su entendimiento, cuenta con una línea de tiempo en la cual se puede apreciar la fecha original de cada uno de los documentos.

El material fue dividido en tres carpetas:

Carpeta 1 – Orgánicas, misiones y funciones de la SIDE. Carpeta 2 – Normativa Interna. Carpeta 3 – Comisión Asesora de Antecedentes.

La guía brinda un resumen de la historia del organismo encargado de la inteligencia en el país, desde la creación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIDE) en 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo perón.

Entre el material ya difundido, por ejemplo, se observa el Glosario Anexo a la Resolución “S” N° 1047/77. En el mismo, se detallan las “actividades especiales de inteligencia”, las “actividades especiales de contrainteligencia”, las “operaciones sicológicas secretas” y el “registro de personas y organizaciones”.

Se llamaba “operaciones sicológicas secretas” en 1977 a la “ejecución de la acción sicológica subrepticia que debe desarrollar la Secretaría en concordancia con la orientación de la SIP en lo interno y Ministerio de Relaciones Exteriores en lo externo, ateniéndose a las Directivas del Comando en Jefe del Ejército en lo referente a la lucha contra la subversión, con la finalidad de lograr efectos o motivaciones que coadyuven al logro de los propios objetivos y a su vez perturben, neutralicen o destruyan el desarrollo de las actividades del enemigo u oponente”.

En ese mismo año, las tareas de la Subsecretaría de Inteligencia de Estado “A” incluían, entre otras cosas, el “registro de personas y organizaciones nacionales y extranjeras residentes en el país” y la “investigación de personas, organizaciones y medios de comunicación social que operan en el ámbito”.

La Subsecretaría de Inteligencia de Estado “B”, por su parte, realizaba tareas similares pero en el extranjero.

Noticia en desarrollo