Política

Tras una audiencia en la Corte, un ministro de Kicillof le reclamó al Gobierno una deuda de 2 billones de pesos

Pablo López, titular de la cartera de Economía en la provincia de Buenos Aires, participó de un encuentro convocado por el máximo tribunal en el marco de una demanda por fondos que la gestión bonaerense le reclama al ANSES. Habrá un nuevo encuentro el 21 de abril

Guardar
El ministro López insisti+o en
El ministro López insisti+o en que la regularidad de los fondos nacionales es clave para la continuidad de los servicios públicos bonaerenses

Después de una audiencia celebrada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, reiteró el reclamo por una deuda que, según la administración bonaerense, supera los 2,2 billones de pesos y corresponde a fondos previsionales adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La instancia judicial, convocada por el máximo tribunal, reunió a funcionarios provinciales y representantes del Gobierno nacional para abordar la situación financiera que, de acuerdo con el reclamo, afecta a más de 17 millones de bonaerenses.

El encuentro contó con la presencia del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. La audiencia permitió que las autoridades provinciales expusieran la magnitud del conflicto vinculado al sistema jubilatorio y los recursos que, según la provincia, corresponden a sus habitantes pero han sido retenidos por el Estado nacional.

Al término de la reunión, López valoró el diálogo institucional propiciado por la Corte y destacó la importancia del compromiso asumido - de acuerdo a las expresiones de López - por el Gobierno nacional de trabajar sobre el tema. El ministro adelantó que se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, con el objetivo de alcanzar un reconocimiento formal de la deuda y avanzar hacia una solución para el reclamo bonaerense.

El gobierno de Axel Kicillof
El gobierno de Axel Kicillof mantiene seis demandas judiciales activas contra Nación, abarcando fondos de seguridad, transporte e incentivo docente. (EFE/Aitor Pereira)

El reclamo por los fondos jubilatorios forma parte de un conjunto más amplio de demandas que la provincia de Buenos Aires sostiene ante Nación. Según López, las deudas totales que el Estado nacional mantiene con el distrito ascienden a 15,6 billones de pesos e incluyen, además de la cuestión previsional, transferencias no automáticas y obras públicas inconclusas. El funcionario afirmó que el Gobierno provincial realiza “un esfuerzo enorme” para sostener servicios esenciales a pesar de los recortes.

La provincia de Buenos Aires sostiene que el actual régimen de coparticipación federal de impuestos la coloca en una situación de desventaja. De acuerdo con los datos oficiales, el distrito aporta el 38% de la recaudación total del país, pero recibe solo el 7% de los recursos distribuidos, mientras que la administración nacional concentra el 70%. Esta desproporción, subrayan desde la administración bonaerense, se ve agravada por el incumplimiento en la transferencia de fondos obligatorios.

El conflicto se desarrolla en un contexto de caída de la recaudación provincial, que las autoridades atribuyen a la recesión económica y a la política fiscal implementada en el ámbito nacional. Esta situación, aseguran, limita la capacidad del Ejecutivo bonaerense para financiar áreas clave y responder a las demandas de la población.

El gobierno de Axel Kicillof
El gobierno de Axel Kicillof mantiene seis demandas judiciales activas contra Nación, abarcando fondos de seguridad, transporte e incentivo docente (AG La Plata)

La demanda que la provincia impulsa contra ANSES no es la única en curso. El gobierno encabezado por Axel Kicillof ha presentado otras seis acciones legales contra el Estado nacional. Entre ellas figuran el reclamo por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, destinado a seguridad; el Fondo de Compensación al Transporte del Interior; y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que impacta en los salarios de los trabajadores de la educación.

La preocupación por el estado de las finanzas provinciales fue un eje central del mensaje transmitido por López tras la audiencia. El ministro subrayó que la continuidad y calidad de los servicios públicos dependen, en gran parte, de la regularidad en la transferencia de fondos comprometidos por Nación.

En palabras del titular de la cartera económica, “seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”. Para la administración provincial, la resolución de estos conflictos resulta fundamental para garantizar la sustentabilidad fiscal y la atención de las necesidades sociales.

El próximo encuentro en la Corte Suprema, previsto para el 21 de abril, será clave para definir si el Gobierno nacional reconoce la deuda reclamada por la provincia y asume un compromiso concreto de pago.

Temas Relacionados

Corte Suprema de Justicia de la NaciónBuenos AiresCoparticipación FederalFinanzas PúblicasPablo LópezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juanchi Zabaleta: “Fuimos un Gobierno que fracasó en todo sentido y nadie pidió perdón”

El exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, hizo un balance de la última gestión del Frente de Todos, describió las consecuencias de las internas políticas y señaló el distanciamiento entre la dirigencia y las demandas sociales: “El peronismo no está mirando lo que le pasa a la gente”

Juanchi Zabaleta: “Fuimos un Gobierno

Kicillof lanzó su centro de estudios y apuntó a Milei: “Nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar”

Pidió federalizar la discusión a partir del nuevo órgano denominado Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF). Será su think tank desde el que intentará rebatir con datos las afirmaciones del Gobierno. En el primer documento se plantean 11 puntos de discusión. Defensa a CFK

Kicillof lanzó su centro de

Osvaldo Jaldo se reunió con empresarios del sector azucarero antes del inicio de la zafra de este año

El gobernador de Tucumán recibió a los principales referentes en la Reunión Plenaria Regional de la Actividad Sucroalcoholera en la previa de la cosecha de las cañas de azúcar en el NOA

Osvaldo Jaldo se reunió con

Un sindicalista le advirtió al Gobierno que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, le planteó al ministro de Salud, Mario Lugones, la crítica situación provocada por el desfasaje entre lo que cuestan las prestaciones médicas y el aporte del monotributo

Un sindicalista le advirtió al

Regazzoni aseguró que “para encarrilar la salud hay que encarrilar la economía” y definió la salida de la OMS como un movimiento geopolítico

El ex director del PAMI analizó en Infobae al Regreso la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Argumentó que la medida responde a intereses globales y advirtió que la crisis sanitaria está ligada al deterioro económico nacional

Regazzoni aseguró que “para encarrilar
DEPORTES
Carlos Tevez fue sondeado desde

Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

Martín Palermo se convirtió en el principal candidato a dirigir a San Lorenzo

Los provocativos gestos de Vinicius Júnior que enojaron a Donnarumma en la victoria de Real Madrid por la Champions League

TELESHOW
Yanina Zilli confesó que tuvo

Yanina Zilli confesó que tuvo un romance con Luis Miguel y le dedicó una tremenda frase a Andrea del Boca

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

La defensa de Juana Repetto a su ex Sebastián Graviotto: “No es un padre abandónico”

Lizy Tagliani relató cómo abordó una pregunta de su hijo sobre su identidad de género: “¿Mamá, sos un varón?”

Verónica Llinás recordó su negociación con Sebastián Ortega detrás del look de La Gringa en En el barro: “No me tiñas”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración

Pequeñas cabinas, grandes cambios: Alemania prueba un monorraíl autónomo para conectar pueblos rurales

Descubren microbios de la Antártida que sobreviven en temperaturas extremas alimentándose del aire