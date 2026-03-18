Senado: la oposición pidió explicaciones por $LIBRA y los vuelos de Adorni y Bullrich defendió al Gobierno

Patricia Bullrich hablando con Juliana Di Tullio (Fotos: NA)

En la semana más crítica para el oficialismo, que se encuentra envuelto en diferentes escándalos que impactan en las principales figuras del Gobierno, La Libertad Avanza habilitó una sesión en el Senado. Con un temario de bajo impacto, la apertura del recinto significó una oportunidad para la oposición, que encontró en el Senado la caja de resonancia para apuntar al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Miguel, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y varias de las políticas que lleva adelante la administración nacional.

El ámbito elegido fueron las cuestiones de privilegio. Casi tres horas en las que solo la senadora Patricia Bullrich tomó la palabra por el oficialismo en un intento de defensa. Antes y después, uno a uno, fueron pasando varios legisladores del peronismo que apuntaron a cada uno de los temas: presupuestos universitarios, ley de emergencia en discapacidad, los viajes de Adorni, el rol del fiscal Eduardo Taiano, la denuncia de un supuesto pago de coima a la exsenadora Lucila Crexell por el voto afirmativo en la Ley Bases a cambio de la embajada en Canadá y, obviamente, la causa $LIBRA y su impacto en la cúpula del Ejecutivo. El primero en apuntar al presidente Javier Milei fue el senador del peronismo Martín Soria, quien dijo que “la promoción del token $LIBRA no es un hecho anomalía, no es un error” sino que entiende que la criptoestafa “es un modus operandi porque estamos en presencia de un estafador serial”, en referencia al presidente Milei.

Victoria Villarruel, presente en la sesión

En esa línea también se mostró una encendida Juliana Di Tullio que, fiel a su estilo, habló, discutió y estableció límites a la presidencia de la Cámara en cabeza de Bartolomé Abdala en ese momento y a su colega Patricia Bullrich. “Este es un gobierno de estafadores. El presidente de la Argentina es un estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones de dólares para estafar a 40.000 personas”. Luego, la senadora bonaerense leyó parte del discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, en especial la idea de “la moral como política de Estado”. “Milei usó su investidura presidencial para estafar porque sin el tuit no hubieran 40.000 estafados, cobró 5 palos verdes para publicar, no me puede hablar de ‘la moral como política de Estado. Si hasta se hizo una estructura propia para que lo investiguen”, agregó.

La respuesta llegó de parte de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien, a diferencia de otros momentos, en un tono calmado hizo referencia a Cristina Kirchner y Amado Boudou. Luego de repetir en varias ocasiones que “como argentina” le daba pena que una expresidenta esté presa, la exministra apuntó a lo que fueron las administraciones kirchneristas. “Señalan a Adorni, que se equivocó y pidió disculpas, y Cristina Kirchner se hacía llevar Clarín y La Nación al sur. Más de 50 vuelos para llevar los diarios al sur. No sean hipócritas”, arrancó.

Mauricio Novelli con Milei

Pero luego fue en defensa de Javier y Karina Milei, primero señalando un dato erróneo: la causa sobre una posible criptoestafa estaba radicada en los Estados Unidos y que la justicia del país del norte de América ya la había cerrado “por falta de delito”. Luego hizo referencia —algo que repitió en varias ocasiones— a la situación de CFK: “Está detenida, con una tobillera e inhabilitada para ejercer cargos públicos. No sean hipócritas que la fuerza política de ustedes tiene procesados y condenados a la fórmula completa —en referencia a Cristina Kirchner y Amado Boudou. Ahora porque no les gusta los tiempos de la justicia se quejan de que van lento, con Cristina que van rápido. No sean hipócritas, nuestro presidente es absolutamente inocente”.

A nadie, por lo menos de la oposición, le quedó claro el porqué del llamado a esta sesión en este contexto por parte del oficialismo. Todos los temas en la agenda podían esperar. Los ascensos militares, los pliegos para los embajadores, jueces y hasta los tratados internacionales podían esperar. Tanto es así que en la sesión, que duró casi cinco horas, en pocos minutos el pleno del Senado aprobó el ingreso de los pliegos. “No queda claro quién fue el o la que tuvo la idea, pero no fue la mejor, fueron tres horas en donde la oposición aprovechó para tirar todos los temas que están en la agenda”, señaló un libertario disconforme con la apertura del recinto.

Mariano Recalde junto a Wado de Pedro

Los pliegos

La sesión que tenía como origen aceptar los pliegos, en sí misma, duró muy poco tiempo. En pocos minutos se aprobó que tomara estado parlamentario el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. La votación incluyó la aceptación del pliego que propone como embajadora en Canadá a la ex senadora neuquina Lucila Crexell.

Asimismo, este miércoles se dio ingreso a una serie de pliegos militares, con el objeto de solicitar el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior a 188 oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, se destacan los pedidos para promover a vicealmirantes y generales designados como jefes de Estado Mayor de las distintas fuerzas, así como a comodoros, vicecomodoros, generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles. De acuerdo con la información remitida, la Armada Argentina concentra 80 pedidos de ascenso, incluyendo 2 contraalmirantes y 78 capitanes de navío. La Fuerza Aérea suma 39 solicitudes, correspondientes a 6 comodoros y 33 vicecomodoros, mientras que el Ejército Argentino reúne 68 propuestas, entre 2 generales de brigada, 12 coroneles y 54 tenientes coroneles. La iniciativa incluye también a los principales candidatos a conducir el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de cada fuerza, según consta en los documentos ingresados esta semana.