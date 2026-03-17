Rogelio Frigerio advirtió sobre “una nueva Botnia”: “La refinería proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”

El gobernador de Entre Ríos afirmó que la refinería de combustibles sintéticos que planean instalar en Paysandú tiene que relocalizarse

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lanzó una advertencia contundente sobre el avance del proyecto de una refinería de combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa entrerriana, y reclamó que la planta “tiene que relocalizarse”.

Frigerio comparó la situación con el conflicto ambiental que generó la instalación de la recordada pastera en Fray Bentos y aseguró que la provincia no permitirá “otra Botnia” en la región. El mandatario provincial remarcó que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, su administración inició gestiones diplomáticas y técnicas desde el primer momento para evitar que la iniciativa prospere en su actual localización.

Durante un discurso pronunciado este lunes en Colón, Frigerio repasó los antecedentes del caso Botnia y subrayó la necesidad de aprender de los errores cometidos hace dos décadas.

“No podemos permitir una nueva Botnia. No, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo. Y yo creo que es importante analizar lo que pasó. En el 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo del 2005; del gobernador, 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, 5 de mayo del 2005. Yo ya mantuve tres reuniones. El canciller me acompañó en dos de esas reuniones. No fueron cuando la obra estaba en marcha. O sea, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere”, afirmó el gobernador.

Frigerio insistió en que la provincia está a tiempo de actuar y que el trabajo conjunto, tanto a nivel institucional como político, será clave para evitar un nuevo conflicto de larga duración con Uruguay. “Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo. Insisto con eso. Son datos constatables. Nosotros estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere. Ese es el compromiso que yo di. Trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, planteó.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

El mandatario provincial explicó que, a diferencia de la experiencia anterior, la administración entrerriana mantuvo varias reuniones “desde el minuto cero” con autoridades del gobierno uruguayo para dejar clara la posición de Entre Ríos con respecto a la refinería.

En su cuenta de X, Frigerio afirmó: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse. Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.

El gobernador recalcó que la provincia no dudará en recurrir a instancias internacionales si fuera necesario. “Y si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, advirtió, en referencia a los organismos multilaterales donde, en el pasado, se dirimieron controversias ambientales binacionales.

En marzo del año pasado, Frigerio se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y acordaron intentar evitar un conflicto por la planta de Paysandú

El proyecto de refinería en Paysandú prevé la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la costa entrerriana. La iniciativa generó preocupación en el gobierno provincial y en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en la calidad de las aguas y los ecosistemas compartidos. La experiencia de la pastera Botnia, convertida en símbolo de la resistencia ambiental en la región, marcó un antecedente de movilización social y controversia diplomática que Frigerio busca evitar.

En febrero de este año, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.