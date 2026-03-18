LLA destacó el anuncio de Jorge Macri sobre créditos hipotecarios, pero volvió a reclamar la eliminación del IVC

El anuncio de una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, generó una inmediata reacción de La Libertad Avanza que, aunque destacó la medida, señaló que “es parte de la agenda de Javier Milei” y volvió a reclamar el cierre definitivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Según informó este miércoles Jorge Macri, los nuevos prestamos permitirán financiar hasta el 75% del valor de una vivienda, con un máximo de 80 metros cuadrados cubiertos y un valor tope de USD 2.800/m². El préstamo tendrá un monto máximo de $100.000.000, con una tasa subsidiada de 7,5% más UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo, índice ajustable por inflación), dos puntos por debajo del promedio vigente en el mercado. El Banco Ciudad, entidad bancaria pública de la Ciudad, será el encargado de la instrumentación, y se utilizarán fondos provenientes del IVC, el organismo que hasta ahora concentraba sus recursos en la urbanización de villas y asentamientos.

Tras el anuncio, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, expresó: “Previo al inicio de las sesiones hicimos públicos exactamente estos mismos proyectos que hoy empieza a anunciar el jefe de Gobierno. Nos alegra que, una vez más, se alinee con las ideas del Presidente, Javier Milei. Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”.

Jorge Macri anuncia un plan de créditos hipotecarios destinados a facilitar el acceso a la vivienda para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Nicolás Pakgojz, ex funcionario y actual legislador porteño del mismo espacio, amplió la postura opositora: “Jorge, qué bueno que se inspiren en nuestras ideas, pero con proyectos a medias tintas no alcanza: hay que eliminar el Instituto de Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños. La libertad sigue avanzando en la Ciudad de la mano del modelo de Milei”.

La propuesta formal de La Libertad Avanza, presentada días antes en la Legislatura porteña, solicita el cierre definitivo del IVC y la reasignación de todos sus recursos a la Jefatura de Gabinete local. El proyecto indica que los fondos se destinarán exclusivamente a políticas de acceso a la vivienda, recortando la estructura burocrática, que según el bloque opositor absorbe más del 30% del presupuesto en sueldos y gastos administrativos. Además, la iniciativa busca modificar la carta orgánica del Banco Ciudad, entidad bancaria pública de la Ciudad, para que sus utilidades se destinen a bonificar tasas y reducir gastos de créditos hipotecarios, en vez de financiar el funcionamiento del organismo.

La respuesta oficial llegó rápido. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, rechazaron el planteo libertario: “Declaración de deseos desde la tribuna vs ejecución real; narrativa vs gestionar/gobernar; son charlatanes”. Un legislador macrista fue más allá: "Comenzó la campaña; este muchacho debería explicar cómo pasó de ser un larretista furioso que financiaba villas con el IVC a un domado de LLA”.

Durante la presentación del programa, Jorge Macri defendió la nueva orientación del crédito: “Tener la casa propia va a dejar de ser una aspiración para ser una realidad. Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.

El jefe de Gobierno también resaltó el impacto potencial: “Esta línea de créditos busca incluir a la clase media, que durante años estuvo fuera del sistema por la falta de acceso al financiamiento. Queremos que más porteños puedan proyectar su futuro y acceder a su primera vivienda”. El anuncio se realizó en la sede del Banco Ciudad, con la presencia de funcionarios del gabinete porteño y representantes del sector inmobiliario.

El trasfondo del debate remite a la redefinición de prioridades en la política habitacional porteña. De acuerdo con el gobierno porteño, el IVC concentró en los últimos años su presupuesto en obras de urbanización y mejora en barrios populares, con resultados dispares en materia de acceso efectivo a la vivienda. La decisión actual de destinar parte de estos fondos al financiamiento hipotecario para sectores medios implica un cambio sustancial en la asignación de recursos públicos.

La iniciativa de La Libertad Avanza, en tanto, busca profundizar esa transformación. Según el texto del mencionado proyecto, el objetivo es “eliminar el gasto superfluo en burocracia y direccionar cada peso disponible a la solución efectiva del problema habitacional en la Ciudad”. El bloque opositor sostiene que la eliminación del IVC permitiría aumentar la cantidad y el monto de los créditos disponibles, además de reducir el costo para los beneficiarios.