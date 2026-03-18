Política

El gobierno porteño anunció un programa de créditos para la vivienda con tasas subsidiadas

Según informó Jorge Macri, el plan está orientado a la clase media. La financiación, a través del Banco Ciudad, podría alcanzar hasta el 75% del valor del inmueble, con un tope de 80 metros cuadrados cubiertos, hasta un monto máximo de $100 millones

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El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (AFP)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció hoy las nuevas líneas de créditos hipotecarios con tasa subsidiada, destinada a familias de clase media, para facilitar el acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó, el nuevo programa permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad (65% si presenta un garante) de 80 metros cuadrados cubiertos como tope y un valor máximo de USD 2.800 por metro cuadrado.

La tasa subsidiada establecida será del 7,5% + UVAs, dos puntos porcentuales por debajo del promedio del mercado, que ronda el 9,5%. Los requisitos contemplan ingresos comprobables y, según señalaron desde el gobierno porteño, se prevé una cuota inicial de $80.600 por cada $10 millones solicitados, e ingresos desde $322.000 mensuales. El monto máximo del préstamo es de 100 millones de pesos.

El vehículo para acceder a los créditos será el Banco Ciudad, y se utilizarán parte de los fondos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) destinaba a la urbanización de villas y asentamientos. Macri ya había anunciado a principios de este año un cambio en la política en esta área. Además, y según se informó, se utilizarán los recursos de la concesión de los medios públicos de comunicación que se anunció la semana pasada.

El trámite podrá gestionarse a través del asistente virtual Bit, que opera vía WhatsApp, la página oficial del banco y la red de sucursales dentro de la CABA. Quienes cumplan los requisitos podrán iniciar el proceso de forma remota o presencial, con el fin de simplificar el acceso y extender el beneficio a más familias de la Capital Federal.

Tener la casa propia va a dejar de ser una aspiración para ser una realidad”, señaló Macri. Y agregó: “Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.

Según el gobierno porteño, estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler. “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”, agregó el Jefe de Gobierno.

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