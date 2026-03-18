Política

Julio Cobos confirmó que se juntó con Cristina Kirchner luego de la votación por la 125: “La vi muy angustiada, hasta nerviosa”

A través de una entrevista a un canal de streaming, el ex vicepresidente dio detalles de la reunión, en la que también participaron Sergio Massa y Florencio Randazzo

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Julio Cobos reveló nuevos detalles tras el histórico conflicto por la Resolución 125

Pasaron 18 años desde el enfrentamiento que representó la Resolución 125. Y todavía queda mucho por contar sobre uno de los sucesos políticos más importantes de los últimos 25 años.

En este sentido, el ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos confirmó en una entrevista al canal de streaming Carnaval que mantuvo una reunión privada con Cristina Kirchner días después de su voto “no positivo” en el Senado sobre la Resolución 125, el conflicto que marcó el quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el campo argentino en 2008 y que constituyó una de las primeras crisis de la gestión de la entonces presidenta. “Durante la charla la vi muy angustiada, hasta nerviosa te diría“, afirmó.

Cristina Kirchner junto a Julio
Cristina Kirchner junto a Julio Cobos, en 2008 (Foto: Juan Vargas)

Qué pasó tras el “no positivo”

El dirigente radical concretó el pedido de encuentro tras recibir una carta manuscrita de una joven de 19 años, la cual expuso la expectativa ciudadana de que ambos dirigentes llegaran a un acuerdo: “Después de la votación recibí muchas cartas, cientas. Una de ellas estaba escrita con muchos errores de ortografía, pero era muy sincera”.

Y amplió: “Decía: ‘Mire, yo los voté a los dos creyendo que pensaban distinto, pero que era la forma de unir el país. Traten de llegar a un arreglo por esto o por lo otro’. La autora tenía 19 años y a los dos o tres días, le envié esa carta (a Cristina Kirchner) y le dije: ‘Mirá, seguramente hay muchas personas como ella que piensan así, así que intentemos juntarnos y ver si podemos aclarar las diferencias’“.

Al poco tiempo, el secretario General de la Presidencia de entonces, Oscar Parrilli, lo llamó para concretar una audiencia. “Mi votación fue un miércoles, de madrugada ya era jueves, y esto ocurrió un lunes o martes”, especificó el entrevistado.

Cobos confirmó que Sergio Massa
Cobos confirmó que Sergio Massa y Florencio Randazzo participaron de la reunión

Sin embargo, la reunión no transcurrió a solas entre ambos representantes del Poder Ejecutivo. Cobos detalló que también estuvieron presentes el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, completando el esquema de interlocutores del oficialismo.

En ese encuentro, Cobos explicitó que la idea de un “gobierno de concertación” implicaba buscar acuerdos y “una mayor institucionalidad”, remarcando que existían perspectivas diferentes sobre los mecanismos de toma de decisiones. También confesó que, al momento de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, pensó que el problema “se terminaba”, algo que finalmente no sucedió.

“El primer conflicto fuerte fue cuando pedí que interviniera el Congreso, lo que generó un cimbronazo. Después, Cristina aceptó, porque en varias ocasiones le insistí: ‘Cristina, sacate el tema de encima, que vaya al Congreso, lo solucionamos ahí’. El problema fue que luego, en el Congreso, no querían cambiar ni un punto ni una coma, y esa no era la idea”, detalló el también ex gobernador de Mendoza. Y puntualizó que la idea principal era convocar a los gobernadores para encontrar una salida en conjunto.

Una de las tantas protestas
Una de las tantas protestas que generaron las retenciones al campo, en 2008

El registro y un vaso de agua

Cobos aportó detalles logísticos y sensoriales del encuentro, y describió la tensión en la sala y las presencias adicionales de Randazzo y Massa, jefe de Gabinete recién asumido tras la dimisión de Alberto Fernández.

El ex vicepresidente sumó un registro adicional: “Sergio Massa anotaba todo el diálogo; lo debe tener escrito”. Según el ex senador, el ex ministro de Economía de Alberto Fernández desarrolló este hábito como recurso en momentos de nerviosismo.

A su vez, el dirigente mendocino señaló que Kirchner estaba visiblemente inquieta. Y relató: “Durante la charla la vi muy angustiada, hasta nerviosa te diría. Le pedí un vaso de agua y le dije: ‘¿Me puede convidar agua?’. Entonces, llamó y me sirvieron".

Fue un vaso de agua que no terminó de apagar los restos del incendio que dejó aquel conflicto histórico. Y que marcó a fuego a la gestión kirchnerista a nivel nacional.

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