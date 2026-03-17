Política

Regazzoni aseguró que “para encarrilar la salud hay que encarrilar la economía” y definió la salida de la OMS como un movimiento geopolítico

El ex director del PAMI analizó en Infobae al Regreso la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Argumentó que la medida responde a intereses globales y advirtió que la crisis sanitaria está ligada al deterioro económico nacional

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En una entrevista en Infobae en vivo, Carlos Regazzoni, ex director del PAMI y médico especializado en bioestadística, abordó el trasfondo y las consecuencias de la salida formal de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Durante el debate en vivo, se analizó cómo la medida responde a motivaciones políticas y geopolíticas, así como sus eventuales efectos en el acceso a vacunas y el mercado farmacéutico.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Regazzoni explicó: “Para ser honestos intelectualmente, salir o no de la OMS tiene un impacto simbólico, pero no tiene ningún impacto real en la salud argentina”. El médico subrayó que la salud pública local “se deteriora invariablemente los últimos cuarenta años estando dentro de la OMS” y sostuvo que el cambio es, ante todo, un mensaje geopolítico.

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La visión de Regazzoni sobre la OMS y el trasfondo geopolítico

Consultado sobre las implicancias institucionales y políticas de la medida, Regazzoni afirmó: “La salida de la OMS tiene un beneficio geopolítico”. Argumentó que la pertenencia a organismos multilaterales responde a coyunturas internacionales y destacó: “Fue una coyuntura geopolítica la que dio nacimiento a la OMS y es una coyuntura la que va a relativizar su gravitación en la política sanitaria mundial”.

El especialista remarcó que la Organización Panamericana de la Salud, con sede regional en América Latina y el Caribe, seguirá funcionando como canal de cooperación, y aclaró: “La Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud, pero no se retira de la Organización Panamericana de la Salud”. Además, consideró que la salida se alinea con una política de “soberanía sanitaria” y acuerdos bilaterales.

Al analizar la postura del gobierno argentino, Regazzoni señaló que la decisión refleja una “batalla cultural” y el alineamiento con Estados Unidos e Israel en foros internacionales. “Hoy en día sufrimos muchísimas consecuencias de esta agenda que ha sido denominada woke, promovida por la OMS”, sostuvo.

El ex director del PAMI
El ex director del PAMI señaló que la crisis sanitaria nacional está relacionada con el deterioro económico y la falta de inversión en salud pública (Infobae en Vivo)

Impacto sanitario, vacunas y sistema de salud

Sobre las inquietudes en torno al acceso a vacunas y la comercialización de productos farmacéuticos tras la desvinculación, Regazzoni afirmó: “La ANMAT pasa a tener un rol principal en la validación de los fármacos”, y explicó que los análogos regulatorios de la Unión Europea y Estados Unidos permiten la exportación sin necesidad de un sello de la OMS. “No es un impedimento para la industria nacional”, aseguró.

Consultado por la relación entre política sanitaria y economía, el médico fue contundente: “Para encarrilar la salud hay que encarrilar la economía”. Relató que la expectativa de vida en Argentina es “70% menor que en Dinamarca” y que la inversión en salud per cápita es “muy inferior al estándar de los países desarrollados”.

Respecto a la gestión de la pandemia, Regazzoni defendió el rol de la vacunación y criticó las posturas antivacunas: “La posición antivacunas es irracional”. Señaló que la OMS no fue la principal fuente de información médica durante la crisis, pero rechazó que su desempeño haya sido “un desastre”, como afirman algunos sectores políticos.

El rol de la OPS y la agenda sanitaria nacional

Regazzoni recordó que la Organización Panamericana de la Salud fue creada antes que la OMS y que la Argentina “fue protagonista” en su fundación. Subrayó que la agenda de salud local “la impone el Ministerio de Salud de la Nación en acuerdo con las provincias”, y que las prioridades nacionales no dependen de la OMS. “El problema grave acá es la nutrición de los chicos”, advirtió, y vinculó el deterioro sanitario a la pobreza estructural.

En referencia a la legitimidad de la medida, el ex director del PAMI opinó: “El presidente fue elegido por la gente, tiene una legitimidad de ejercicio, nuestro país es presidencialista”. Y si bien expresó su preferencia personal por permanecer en la OMS, concluyó que la crisis sanitaria sólo podrá resolverse con políticas que reduzcan la pobreza y fortalezcan la inversión en salud pública.

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