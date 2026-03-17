Política

La mesa política definió los proyectos que impulsará en el Congreso: reforma del Código Penal y paquete sobre propiedad privada

Tras una semana de ruidos internos y externos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la reunión que se celebró en Casa Rosada para ajustar el calendario legislativo 2026. La cumbre posterior

Guardar
La mesa política en reunión
La mesa política en reunión en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada

Luego de una semana compleja para el gobierno nacional, la mesa política se dio cita por más de dos horas en las oficinas del Ministerio del Interior ubicadas en la planta baja de Casa Rosada y definió las prioridades legislativas para el 2026 que incluyen la reforma del Código Penal y un paquete de leyes relativo a proteger la propiedad privada.

Se trató del primer contacto de la instancia tras los movimientos de la causa $Libra, que involucra directamente al presidente Javier Milei, y la polémica desatada por la inclusión de Bettina Angeletti, la esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos en el ARG 01 para asistir a la Argentina Week.

Con la definición del temario legislativo como excusa formal, dieron asistencia los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), pero además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Al término, la menor de los Milei se trasladó al primer piso escoltada por los primos Menem, Diego Santili, y el jefe de la bancada violeta en Diputados, Gabriel Bornoroni, para seguir de cerca la estrategia con la que el oficialismo espera obtener la media sanción restante de los cambios en la Ley de Glaciares.

Juan Bautista Mahiques se reunión
Juan Bautista Mahiques se reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia

Asimismo, durante el intercambio se acordó la necesidad de enviar al Congreso el proyecto de ley que contempla la modificación del Código Penal, trabajada por la terna judicial saliente, y hará foco en el endurecimiento de las penas, y un paquete relativo a la protección de la propiedad privada. Sobre el primer punto, el reciente designado Juan Bautista Mahiques se reunió este mediodía con los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

A través de su cuenta de X, el ministro coordinador detalló que tratarán también ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. “Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”, precisó Adorni.

El encuentro, que tuvo lugar horas más tarde de la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de los Cuadernos de la Corrupción, estaba programado incluso antes del viaje a Estados Unidos con intención de afinar las prioridades legislativas para el año 2026, luego de que el mandatario develara algunas claves de la hoja de ruta durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Con los proyectos prioritarios establecidos, los actores involucrados en las negociaciones instrumentan sus primeros pasos para iniciar la tarea en la búsqueda de las voluntades necesarias que le permitan al oficialismo sancionar leyes. Como contó este medio, Diego Santilli definirá el cronograma de reuniones con gobernadores aliados a los que intenterá convecer de que adhieran a la reforma política que la administración libertaria tiene en mente.

El ministro del Interior recibió
El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco

Esta serie de intercambios estilan funcionar como instancias de síntesis en situaciones de crisis. De esta forma, la plana designada por Milei pudo volver a nuclearse para procesar los debates políticos ordene el discurso, pero también a la propia tropa luego de una semana de ruidos internos y externos. Lo cierto es que los movimientos en la causa $Libra parecen no haber permeado en el oficialismo que minimiza las nuevas relevaciones y busca mantenerse al márgen.

Pese a que los peritajes realizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal revelaron supuestas comunicaciónes entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino, Mauricio Novelli, aquel 14 de febrero de 2025, en Balcarce 50 aseguran que la causa está “viciada” y “debió haberse cerrado hace tiempo”.

En su debut formal, Mahiques descartó que el mandatario haya cometido un delito a raíz de la difusión de la criptomoneda que se desplomó minutos después de la publicación en X, ocasionando pérdidas millonarias.

El respaldo de la secretaria
El respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El nuevo contacto de la mesa política se enmarcó además en la defensa del Gabinete a Manuel Adorni, quien es señalado por la oposición por haber incluido a su esposa en el avión presidencial, pero además por su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado. Con el grueso de la plana de funcionarios en respaldo, la filtración del video del aeropuerto durante el feriado de Carnaval dio lugar a versiones de “fuego amigo”, algo que pareció ser validado por el propio funcionario y luego desmentido.

Algunos días más tarde, el relato parece haberse encausado aunque aún persisten los resquemores contra algunos integrantes de la administración. Entre este último grupo destaca la senadora Patricia Bullrich, la primera en abandonar la reunión de este mediodía, a la que varios integrantes del estrecho círculo le achacan haberse fotografiado en el festival Lollapalooza mientras el Gobierno ensayaba una defensa contra lo que definen como “ataques” de la oposición.

Los resquemores internos no son nuevos. Pasada la paz que caracterizó a las sesiones extraordinarias, la menor de los Milei instrumentó cambios en el Gabinete al autorizar la salida de Mariano Cúneo Libarona, que fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques. Se espera que la funcionaria continúe expandiendo su influencia en el equipo de Gobierno y dé curso a nuevas modificaciones a lo largo del tiempo. “Todas las áreas están bajo supervisión”, anticipaban a Infobae desde su entorno.

Temas Relacionados

GobiernoMesa política$LibraManuel AdorniJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por decir que Argentina sufre una “catástrofe social y económica”

A través de un comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial negó la existencia de una crisis generalizada y atribuyó la mejora de indicadores económicos a recientes políticas de ajuste

La respuesta del gobierno de

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales de $78 mil y los reemplazará por vouchers de capacitación

La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo, que manejaban organizaciones sociales y piqueteras. Los detalles de la decisión

El Gobierno dará de baja

Fernán Quirós replicó a Rodríguez Larreta: "Creo que no hay que arrancar con la campaña todavía"

El ministro de Salud se refirió al lanzamiento del ex jefe de Gobierno para las elecciones de 2027

Fernán Quirós replicó a Rodríguez

Cristina Kirchner, en vivo: qué dirigentes la acompañaron a declarar a Comodoro Py

La ex presidenta se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral

Cristina Kirchner, en vivo: qué

La Libertad Avanza llamó a la composición de 17 comisiones en Diputados

El oficialismo marca el ritmo de la agenda parlamentaria con el establecimiento de los cuerpos de trabajo. La pelea por las presidencias y el control de la marcha del debate parlamentario

La Libertad Avanza llamó a
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La revelación de Alberto Cormillot

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset