La mesa política definió los proyectos que impulsará en el Congreso: reforma del Código Penal y paquete sobre propiedad privada

La mesa política en reunión en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada

Luego de una semana compleja para el gobierno nacional, la mesa política se dio cita por más de dos horas en las oficinas del Ministerio del Interior ubicadas en la planta baja de Casa Rosada y definió las prioridades legislativas para el 2026 que incluyen la reforma del Código Penal y un paquete de leyes relativo a proteger la propiedad privada.

Se trató del primer contacto de la instancia tras los movimientos de la causa $Libra, que involucra directamente al presidente Javier Milei, y la polémica desatada por la inclusión de Bettina Angeletti, la esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos en el ARG 01 para asistir a la Argentina Week.

Con la definición del temario legislativo como excusa formal, dieron asistencia los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), pero además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Al término, la menor de los Milei se trasladó al primer piso escoltada por los primos Menem, Diego Santili, y el jefe de la bancada violeta en Diputados, Gabriel Bornoroni, para seguir de cerca la estrategia con la que el oficialismo espera obtener la media sanción restante de los cambios en la Ley de Glaciares.

Juan Bautista Mahiques se reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia

Asimismo, durante el intercambio se acordó la necesidad de enviar al Congreso el proyecto de ley que contempla la modificación del Código Penal, trabajada por la terna judicial saliente, y hará foco en el endurecimiento de las penas, y un paquete relativo a la protección de la propiedad privada. Sobre el primer punto, el reciente designado Juan Bautista Mahiques se reunió este mediodía con los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

A través de su cuenta de X, el ministro coordinador detalló que tratarán también ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. “Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”, precisó Adorni.

El encuentro, que tuvo lugar horas más tarde de la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de los Cuadernos de la Corrupción, estaba programado incluso antes del viaje a Estados Unidos con intención de afinar las prioridades legislativas para el año 2026, luego de que el mandatario develara algunas claves de la hoja de ruta durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Con los proyectos prioritarios establecidos, los actores involucrados en las negociaciones instrumentan sus primeros pasos para iniciar la tarea en la búsqueda de las voluntades necesarias que le permitan al oficialismo sancionar leyes. Como contó este medio, Diego Santilli definirá el cronograma de reuniones con gobernadores aliados a los que intenterá convecer de que adhieran a la reforma política que la administración libertaria tiene en mente.

El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco

Esta serie de intercambios estilan funcionar como instancias de síntesis en situaciones de crisis. De esta forma, la plana designada por Milei pudo volver a nuclearse para procesar los debates políticos ordene el discurso, pero también a la propia tropa luego de una semana de ruidos internos y externos. Lo cierto es que los movimientos en la causa $Libra parecen no haber permeado en el oficialismo que minimiza las nuevas relevaciones y busca mantenerse al márgen.

Pese a que los peritajes realizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal revelaron supuestas comunicaciónes entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino, Mauricio Novelli, aquel 14 de febrero de 2025, en Balcarce 50 aseguran que la causa está “viciada” y “debió haberse cerrado hace tiempo”.

En su debut formal, Mahiques descartó que el mandatario haya cometido un delito a raíz de la difusión de la criptomoneda que se desplomó minutos después de la publicación en X, ocasionando pérdidas millonarias.

El respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El nuevo contacto de la mesa política se enmarcó además en la defensa del Gabinete a Manuel Adorni, quien es señalado por la oposición por haber incluido a su esposa en el avión presidencial, pero además por su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado. Con el grueso de la plana de funcionarios en respaldo, la filtración del video del aeropuerto durante el feriado de Carnaval dio lugar a versiones de “fuego amigo”, algo que pareció ser validado por el propio funcionario y luego desmentido.

Algunos días más tarde, el relato parece haberse encausado aunque aún persisten los resquemores contra algunos integrantes de la administración. Entre este último grupo destaca la senadora Patricia Bullrich, la primera en abandonar la reunión de este mediodía, a la que varios integrantes del estrecho círculo le achacan haberse fotografiado en el festival Lollapalooza mientras el Gobierno ensayaba una defensa contra lo que definen como “ataques” de la oposición.

Los resquemores internos no son nuevos. Pasada la paz que caracterizó a las sesiones extraordinarias, la menor de los Milei instrumentó cambios en el Gabinete al autorizar la salida de Mariano Cúneo Libarona, que fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques. Se espera que la funcionaria continúe expandiendo su influencia en el equipo de Gobierno y dé curso a nuevas modificaciones a lo largo del tiempo. “Todas las áreas están bajo supervisión”, anticipaban a Infobae desde su entorno.