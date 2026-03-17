Política

Con foco en la reforma política, se reactiva la agenda del Congreso y Santilli se reunirá con gobernadores

El ministro del Interior tenía programadas una serie de encuentros que protagonizará durante la semana. Con la definición del calendario, el funcionario volverá a tender puentes con los aliados que esperaban mayor atención durante la Argentina Week

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El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

El gesto político emitido por los 11 gobernadores que escoltaron al presidente Javier Milei en la Argentina Week trajo aparejado una sensación de malestar compartida por varios de los aliados que sintieron insuficientes los contactos con el mandatario en el marco del mega evento. Según supo Infobae de uno de los mandatarios, el ministro del Interior, Diego Santilli, de los pocos del Gabinete que permaneció en el país durante la semana celebrada en Nueva York fue el receptor de los cuestionamientos.

El cuestionamiento coincide con el accionar del funcionario, encargado de mantener el vínculo con las provincias, que en los últimos días trabaja para reestablecer los contactos que irán desde nuevas visitas a reuniones en Casa Rosada. Desde su desembarco en reemplazo de Lisandro Catalán, el ex legislador del PRO se dedicó a cultivar la relación con los representantes provinciales, con particular interés durante el período de sesiones extraordinarias.

Antes de hacer público el cronograma de reuniones, el ministro del Interior dará el presente en el intercambio de mesa política, el primero durante el período de sesiones ordinarias, que tendrá lugar este martes a las 11 en las oficinas que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, se definirán las prioridades del calendario legislativo pensado para el 2026, pero además se discutirá la particularidad de cada provincia para dar inicio a las negociaciones.

“Mañana hay mesa política y en función de lo que se decida con impacto parlamentario se arma agenda de gobernadores: a quién se recibe y a quien se visita”, explicaron a este medio desde el entorno del ministerio más político del Gabinete.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

La idea no es nueva y estaba prevista desde antes de la sanción de la reforma laboral. Desde la planta baja de Balcarce 50 buscan replicar la dinámica establecida durante el receso veraniego que le permitió al Poder Ejecutivo anotarse la sanción del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el respaldo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y la Ley Penal Juvenil. Para eso retomarán contacto con una gira por el interior del país, pero a su vez, con la recepción de los representantes que quieran visitar Casa Rosada.

“Arrancó el año legislativo y con eso una serie de encuentros programados desde febrero. Estaban conversados, incluso la gira”, aclaran desde su entorno. Es que las reuniones se dan poco después de que varios gobernadores sintieran insuficientes el contacto con los representantes del Ejecutivo en el marco de la Argentina Week que se celebró la semana pasada en Estados Unidos.

Entre las prioridades establecidas por el mandatario libertario para este 2026 figura la reforma política cuyo borrador es desconocido por el grueso de los integrantes del acotado grupo que volverá a verse este martes a la mañana.

De esta forma, además de Adorni, accederán al proyecto final los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La mesa política se reúne
La mesa política se reúne en Casa Rosada y retrata el intercambio con una selfie

Una vez al tanto de los detalles, cada interlocutor tenderá puentes para intentar convencer a legisladores y gobernadores de que respalden, una vez más, los planes de la Casa Rosada. Sin embargo, al reforma política, que aspira a eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el sistema de financiamiento de partidos, entre otros puntos, encuentra resistencia en varios representantes provinciales por lo que el funcionario deberá mostrar su ingenio a la hora de canjear compensaciones por voluntades.

Bajo la idea de reordenar las relaciones, y con varios mandatarios provinciales persistentes en el reclamo por la caída de la recaudación en sus territorios, el representante de la administración libertaria tiene en mente avanzar en el debate por las cajas jubilatorias no transferidas. De 23 provincias, 13 no transfirieron su sistema previsional a la Nación y siguen pagando las jubilaciones de sus empleados públicos con un régimen propio. De estos, hay un subgrupo que firmaron convenios parciales o el pago de anticipo de la Nación a través de ANSES, para cubrir déficits previsionales.

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