Política

La Justicia pospuso el congreso de la UOM donde iban a reelegir a Abel Furlán, que recibió un fuerte apoyo interno

La Cámara de Apelaciones del Trabajo tomó esa decisión tras ordenar que no se proclame ni asuma el líder metalúrgico en la Seccional Zárate-Campana por presuntas irregularidades en las elecciones

Guardar
Abel Furlán, titular de la
Abel Furlán, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

En una medida que afecta directamente a Abel Furlán, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pospuso la elección del Secretariado General del sindicato prevista para este miércoles, tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.

La medida cautelar ordenó a la Junta Electoral de la Seccional Zárate-Campana y a la UOM que se abstengan de proclamar resultados y de poner en posesión de sus cargos a cualquier autoridad electa durante ese proceso, en alusión a Furlán. También se dispuso la preservación del material electoral, incluidos el padrón y los registros de firmas de los votantes de cada mesa, bajo apercibimiento de sanciones.

Una hora antes del fallo, 47 de las 53 las seccionales de la UOM denunciaron que, en el marco del proceso electoral interno, se está instrumentando “un plan de difamación extraordinario articulando una serie de operaciones mediáticas y maniobras de persecución judicial que buscan desacreditar a la ay enturbiar la vida democrática de nuestro sindicato”.

Según se expresaron en un comunicado, anticipado por Infobae, las seccionales metalúrgicas descalificaron el reciente allanamiento a la sede central de la UOM, ordenado por el juez federal Julián Ercolini, porque, “lejos de responder a una verdadera necesidad procesal, este operativo —montado para generar un impacto mediático inmediato— es apenas un eslabón más en una cadena de atropellos”.

Los dirigentes que expresaron su apoyo a Furlán no se refirieron al fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que afecta al líder metalúrgico y pospone la elección de este miércoles, pero en este momento se realiza una reunión de urgencia de los jefes de la UOM en donde se analiza la situación y se difundirá una posición.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

UOMAbel FurlánElecciones en la UOMElecciones sindicalesÚltimo momento

Últimas Noticias

La respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por decir que Argentina sufre una “catástrofe social y económica”

A través de un comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial negó la existencia de una crisis generalizada y atribuyó la mejora de indicadores económicos a recientes políticas de ajuste

La respuesta del gobierno de

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales de $78 mil y los reemplazará por vouchers de capacitación

La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo, que manejaban organizaciones sociales y piqueteras. Los detalles de la decisión

El Gobierno dará de baja

Fernán Quirós replicó a Rodríguez Larreta: "Creo que no hay que arrancar con la campaña todavía"

El ministro de Salud se refirió al lanzamiento del ex jefe de Gobierno para las elecciones de 2027

Fernán Quirós replicó a Rodríguez

La mesa política definió los proyectos que impulsará en el Congreso: reforma del Código Penal y paquete sobre propiedad privada

Tras una semana de ruidos internos y externos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa para ajustar el calendario legislativo 2026. La cumbre posterior

La mesa política definió los

Cristina Kirchner, en vivo: qué dirigentes la acompañaron a declarar a Comodoro Py

La ex presidenta se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral

Cristina Kirchner, en vivo: qué
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La revelación de Alberto Cormillot

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset