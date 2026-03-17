La Justicia pospuso el congreso de la UOM donde iban a reelegir a Abel Furlán, que recibió un fuerte apoyo interno

Abel Furlán, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

En una medida que afecta directamente a Abel Furlán, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pospuso la elección del Secretariado General del sindicato prevista para este miércoles, tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.

La medida cautelar ordenó a la Junta Electoral de la Seccional Zárate-Campana y a la UOM que se abstengan de proclamar resultados y de poner en posesión de sus cargos a cualquier autoridad electa durante ese proceso, en alusión a Furlán. También se dispuso la preservación del material electoral, incluidos el padrón y los registros de firmas de los votantes de cada mesa, bajo apercibimiento de sanciones.

Una hora antes del fallo, 47 de las 53 las seccionales de la UOM denunciaron que, en el marco del proceso electoral interno, se está instrumentando “un plan de difamación extraordinario articulando una serie de operaciones mediáticas y maniobras de persecución judicial que buscan desacreditar a la ay enturbiar la vida democrática de nuestro sindicato”.

Según se expresaron en un comunicado, anticipado por Infobae, las seccionales metalúrgicas descalificaron el reciente allanamiento a la sede central de la UOM, ordenado por el juez federal Julián Ercolini, porque, “lejos de responder a una verdadera necesidad procesal, este operativo —montado para generar un impacto mediático inmediato— es apenas un eslabón más en una cadena de atropellos”.

Los dirigentes que expresaron su apoyo a Furlán no se refirieron al fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que afecta al líder metalúrgico y pospone la elección de este miércoles, pero en este momento se realiza una reunión de urgencia de los jefes de la UOM en donde se analiza la situación y se difundirá una posición.

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