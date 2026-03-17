Política

Fernán Quirós replicó a Rodríguez Larreta: "Creo que no hay que arrancar con la campaña todavía"

El ministro de Salud se refirió al lanzamiento del ex jefe de Gobierno para las elecciones de 2027

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Fernán Quirós: "No hay que arrancar con la campaña todavía"

En una entrevista con Infobae a las Nueve, Fernán Quirós sostuvo que no es momento de iniciar la campaña electoral tras el anuncio de Rodríguez Larreta, quien confirmó su postulación a jefe de Gobierno porteño en 2027.

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sáncez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Tati Schapiro, Quirós fue consultado sobre la reciente confirmación de Horacio Rodríguez Larreta como candidato y la reacción interna en el oficialismo de la Ciudad. Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno hasta diciembre de 2023, había criticado la actual administración de Jorge Macri y anticipado su regreso a la competencia electoral.

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“Yo creo que no hay que todavía arrancar con la campaña”, remarcó Quirós, al ser interpelado por el clima político tras el anuncio de Larreta. El ministro de Salud insistió: “Nosotros tenemos muchísimo que hacer, al menos yo como ministro de Salud. Ustedes saben que estamos haciendo una inversión histórica en el sistema público de salud”.

La gestión sanitaria y la distancia de la política partidaria

Quirós subrayó su decisión de priorizar la gestión: “Después de la pandemia, yo dije: cuando terminó la pandemia, estaba entre seguir en el espacio público o volver al espacio privado, que es donde yo me siento más relajado”. Agregó que eligió continuar en el sector público “para ayudar y acompañar una transformación del sistema público de salud”.

Recordó los desafíos que enfrentó durante la emergencia sanitaria y reconoció: “Estuve tres años trabajando allí sin poder hacer transformaciones de fondo. Sí hicimos muchos cambios culturales, muchos acuerdos, pero no habíamos podido arreglar nada de todos los problemas que había”. Según el funcionario, la deuda acumulada en consultas y cirugías pendientes motivó su continuidad tras la pandemia: “Lo mío fue, después de la pandemia, quedarme a tratar de, entre comillas, como dicen en el campo, terminar la faena”.

La mirada de Quirós sobre las internas y los cambios en el gabinete

Consultado por su posible candidatura, Quirós fue tajante: “Siempre dije lo mismo. Vine acá a acompañar al sistema de salud, que se merece una transformación, que mejore las condiciones de los profesionales”. Ante la insistencia sobre una eventual postulación, reiteró: “Yo tengo foco 100 % en la salud y, sobre todo ahora. Si estuviéramos discutiendo en enero, febrero del año que viene, lo discutimos en otro término. Ahora, ahora...”.

Sobre los cambios recientes en el gobierno porteño, como las modificaciones en el área de higiene, Quirós aclaró: “Eso es otra cuestión”. Diferenció la gestión de las internas electorales: “Digamos que todas las personas que trabajan de política pública están siempre ocupándose de la política pública y con un ojo en el destino, eso es normal. Que no es mi caso, vengo de una rama mucho más técnica y vine con un proyecto y un objetivo muy claro”.

La respuesta al mensaje de las urnas y el futuro porteño

Quirós analizó el escenario tras las últimas elecciones: “Ahora, que los gobiernos reajusten sus equipos, dado que en la elección pasada la gente dijo: ‘Che, acá hay cosas que nos gustaría que mejoren’, agarrar ese guante, cambiar, reajustar tu equipo, cambiar tu metodología de trabajo y mostrarle a la sociedad un cambio... me parece que es de profesional, de un político profesional que hace lo que tiene que hacer”.

Destacó que la sociedad porteña “está reconociendo que el gobierno escuchó el mensaje y está cambiando, que todavía le falta, pero que está cambiando”. Finalmente, separó su función de cualquier especulación electoral: “Yo separaría un poquito lo que estás trayendo”.

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