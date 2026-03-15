Máximo Kirchner y Kicillof se dirimen la conducción del PJ en 16 municipios: los tres distritos en tensión

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se prepara para una jornada decisiva este domingo, en la que se celebrarán elecciones internas en 16 municipios en los que no se replicó el acuerdo alcanzado para el consejo del partido a nivel provincial. Es que, de fondo, la disputa aún no resuelta entre sectores alineados con Axel Kicillof –quien encabezará la lista de consenso a nivel provincial como presidente del Consejo del Partido– y el kirchnerismo, encabezado por Máximo Kirchner, junto a fuerzas de poder local, sigue latente en distintos ámbitos. El objetivo es definir el liderazgo partidario en distritos donde la unidad resultó inalcanzable y reconfigurar la estructura peronista bonaerense.

Entre los 16 municipios hay 128.896 afiliados en condición de votar. El distrito con mayor peso electoral será General Pueyrredón (Mar del Plata), donde 31.347 afiliados están convocados a elegir sectores del cristinismo –con la figura de la senadora provincial Fernanda Raverta como terminal política– y una coalición que representa al MDF (Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof), encabezada por Adriana Donzelli, quien cuenta con el respaldo del exintendente y actual concejal Gustavo Pulti. El dirigente tiene su propio espacio llamado Acción Marplantese, pero tracciona en la interna del PJ de General Pueyrredón. Por su parte, el candidato de la lista 4 —“Patria sí, colonia no”, que respalda Raverta— es Daniel Di Bartolo, sindicalista del gremio de docentes privados SADOP.

Esta convocatoria a internas locales presenta un caso particular: el distrito de Navarro, inicialmente incluido entre los municipios en disputa, fue excluido de la jornada tras el retiro de la lista apoyada por el intendente Facundo Díz. La Junta Electoral del PJ proclamó triunfadora a la nómina encabezada por el exintendente Santiago Maggiotti. “Proclamar como vencedora de los comicios internos para elegir el consejo distrital a la lista correspondiente al distrito Navarro cuyo candidato a presidente es Santiago Alejandro Maggiotti”, dice la resolución difundida en la noche del último viernes del órgano que comanda el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

La lupa en el conurbano

En la Primera sección electoral, tres municipios concentran la atención por la magnitud de sus internas. En Morón, el principal foco de tensión gira en torno a la pugna interna de Nuevo Encuentro: el intendente Lucas Ghi apoya la candidatura de Claudio Román, mientras Martín Sabbatella respalda a la camporista Paula Majdanski. Tanto Ghi como Sabbatella no figuran como afiliados formales al partido. El padrón de Morón suma 17.176 afiliados. Esta instancia entre los dos dirigentes ya se replicó cuando fue la negociación por la lista a concejales en la última elección legislativa. El resultante de lo que suceda este domingo preparará el escenario hacia 2027 en el orden local.

Otros tiempos. Martín Sabatella y Lucas Ghi. Hoy los dirigentes se disputan el control político del distrito y este domingo habrá otro capítulo por la conducción del PJ moronense

El distrito San Miguel anticipa una competencia ajustada con tres listas inscriptas, aunque solo dos concentran la disputa central porque representan a los principales actores de peso en el distrito y casualmente forman parte del MDF de Kicillof. Por un lado, Juanjo Castro, presidente local del PJ, se presenta con el apoyo de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense. Por el otro, Santiago Fidanza reúne a la línea de Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad. Fidanza es subsecretario en el ministero que comanda Larroque. La tercera nómina, de perfil kirchnerista, es encabezada por Héctor Fernández, líder de Peronismo Militante que reconoce a CFK en su conducción.

En Tres de Febrero continúa la rivalidad entre el kirchnerismo, que postula al camporista Juan Debandi para continuar al frente del partido -hoy es el presidente-, y Alejandro Collia, ministro de Salud provincial durante la gobernación de Daniel Scioli.

El interior de Buenos Aires también elige

La competencia se replica en numerosas jurisdicciones del interior bonaerense. En San Nicolás (Segunda sección), Cecilia Comerio, dirigente de La Cámpora, concejala y titular del consorcio del Puerto San Nicolás, enfrenta a Sebastián Vignoles del MDF, ante un padrón de 7.109 afiliados. En Zárate, 6.485 personas están habilitadas para elegir entre Ana María Almirón, alineada con Sergio Berni y Agustina Propato, y Leandro Matilla, presidente PJ local y referente del MDF.

En la Tercera sección, Magdalena tendrá la única interna, con 1.385 afiliados. Es uno de los pocos municipios donde no gobierna el PJ. Allí, competirán Mirna Gurina, de La Cámpora, y Juan Carlos García, del MDF. El PJ designó a un camporista de peso para que oficie de delegado en la elección: se trata del senador provincial Emmanuel González Santalla.

Máximo Kirchner dejó la presidencia del PJ bonaerense que ahora queda en manos de Kicillof. El líder de La Cámpora estará a cargo del congreso partidario

La Cuarta sección suma dos competencias: en Junín, tres listas se disputan el escenario. Fernando Burgos encabeza una nómina integrada por referentes de La Cámpora, el MDF y sectores próximos al Frente Renovador de Sergio Massa; Cristina Tejo lidera una lista respaldada por agrupaciones como Primero la Patria (CFK) y Barrios de Pie (MDF); mientras que Claudio Camilo, dirigente gremial municipal, cuenta con apoyo de algunos sindicatos. El padrón local es de 6.790 afiliados. En Lincoln, el exintendente Jorge Fernández busca revalidar su conducción frente a Nicolás Rosas del MDF.

En la Quinta sección, además de Mar del Plata, destacan Balcarce (3.195 afiliados), con competencia entre el dirigente Eduardo Guzmán, algo más cercano al kirchnerismo y Sergio Aranaga con distintas terminales del MDF. La Cámpora había presentado una lista pura que no fue aceptada por la Junta. En Lobería (1.177 afiliados), se presentan tres listas: José Orbaiceta (peronismo local), Natalia Beraza (La Cámpora) y Eva Toledo (MDF).

En la Sexta sección electoral hay disputas. Una en Coronel Suárez (2.198 afiliados), entre María Alesandra Santarossa (La Cámpora) y Damián Meier (peronismo local); y en Tornquist (1.268 afiliados), entre Alberto José Musso (afín a Sergio Bordoni y cercano a Massa) y Juan Carlos Gisler por el oficialismo PJ.

La Séptima sección mantiene el esquema de contiendas entre La Cámpora (que controla distritos populosos como Azul y Olavarría) y los sectores cercanos a Kicillof. En Roque Pérez, Eliana Gasparini (hija del exintendente Juan Carlos Gasparini respaldada por el kirchnerismo y el Frente Renovador) se mide con Homero Salas del MDF. La particularidad es que el exintendente formaba parte del MDF, mientras que su hija reporta a La Cámpora. En Saladillo, Diego Yanson (de La Cámpora y con apoyo del massismo) enfrenta a Fabián Salguero del MDF; espacio que actualmente conduce el partido bajo la figura de Danilo Mengarelli, quien será el primer candidato a congresal del PJ por ese distrito dentro de la lista 2. Roque Pérez cuenta con un padrón de 788 afiliados, mientras Saladillo suma 2.586 afiliados.