El mapa de las vacantes en la Justicia Federal y Nacional

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Las vacantes en la Justicia Federal y Nacional, una deuda que se remonta a gestiones anteriores, es el desafío más urgente que enfrenta el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Suman 203 los cargos de magistrados que hoy están sin cubrir en todo el país.

El funcionario informó en un comunicado oficial que iniciará el trámite desde el Poder Ejecutivo para su cobertura, así como la de 72 de defensores oficiales y 65 de fiscales. Para eso, verificará los antecedentes de los integrantes de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Jura de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia el 5 de marzo último

Esas ternas fueron conformadas a través de un concurso público que tiene distintas instancias. Los aspirantes deben pasar por un examen escrito y un cotejo de antecedentes profesionales y académicos que otorgan puntaje. Ambos permiten elaborar un orden de mérito preliminar.

Luego se realiza una entrevista oral en la Comisión de Selección del Consejo en base a la cual se termina de definir el orden de mérito definitivo. Se envían los primeros tres candidatos de ese listado al Poder Ejecutivo para que elPresidente elija un candidato a cubrir el cargo vacante, cuyo pliego debe ser aprobado luego en el Senado.

Comunicado de Mahiques sobre el proceso de selección de candidatos a jueces

Esas 203 ternas que esperan en la Casa Rosada fueron remitidas por el Consejo de la Magistratura durante los últimos ocho años. Equivalen a la cuarta parte de todos los cargos de la Justicia nacional y Federal. Fueron confeccionadas a partir de 72 concursos públicos.

El 47% de esas ternas (96) fueron enviadas al Ejecutivo en 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei. El año pasado, el Consejo mandó otras 19.

El resto, en tanto, fueron remitidas en años anteriores. La mayor cantidad - 32 ternas - ya había sido enviada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En el último año del líder del PRO en la Casa Rosada, el Consejo remitió otras 15.

Cuando llegó Alberto Fernández, retiró del Senado todos los pliegos de candidatos que había elegido su antecesor.

En 2020, el número de ternas elegidas cayó: el Consejo envió al Ejecutivo solo 8 y, al año siguiente, ninguna. Fueron dos años atravesados por la pandemia del COVID. Sin embargo, en 2022, la actividad del Consejo también estuvo en baja y sólo fueron remitidas 7 a la Casa Rosada. Recién repuntó en 2023, último año del gobierno del Frente de Todos, cuando subieron a 26 las ternas enviadas por el Consejo para cubrir las vacantes judiciales.

Pero mientras estuvo Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia, Milei no avanzó con ninguna designación de estas ternas. Esta inacción obedece, por un lado, a las internas entre los dos sectores del Gobierno libertario que se alinean detrás de Karina Milei, la hermana del primer mandatario y secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. Y por el otro lado, a la falta de acuerdos políticos con los gobernadores de signo opositor para enviar pliegos al Senado que obtengan los votos necesarios.

Es tradición en la negociación política entre mandatarios provinciales y la Casa Rosada que, en el caso de los jueces federales en las provincias que además tienen competencia electoral, los gobernadores sean consultados o puedan pedir candidatos que tengan su venia previa.

Infobae geolocalizó cada una de estas 203 vacantes de juzgados nacionales o federales. Están distribuidas en 16 jurisdicciones, tal como se muestra en el mapa que encabeza esta nota.

Casi tres cuartas partes - 147 - están en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Justicia Federal de la Capital y la Justicia nacional. Otro 11% (23 cargos) están en la Provincia de Buenos Aires.

El resto se ubican en Chaco, Río Negro y Santa Fe (4 en cada una); otras 3 en Mendoza y en Tucumán; dos en Catamarca, Chubut, Formosa, Neuquén, Salta, Santa Cruz; y una en Entre Ríos, Misiones y San Juan.

Concursos en trámite en el Consejo

Actualmente hay en el Consejo de la Magistratura 78 concursos en trámite, desde 2018 hasta la fecha. Tienen por objetivo cubrir 157 vacantes distribuidas en 13 jurisdicciones del país.

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De ese total de cargos sin un magistrado, 97 están en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en Santa Fe, 10 en Buenos Aires, 8 en Córdoba, 6 en Salta, 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Mendoza, 2 en Misiones, 2 en Tucumán, 1 en Chaco, 1 en Chubut y 1 en Río Negro.

La designaciones de jueces desde 1983

El presidente que desde el retorno de la democracia más jueces designó de las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado, fue Carlos Menem: 1.371 a lo largo de los 10 años de sus dos mandatos. Entre ese número, nombró a 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que pasó a ser llamada la “Corte menemista” por la sintonía con sus deseos políticos.

vacantes poder judicial

Le sigue Cristina Fernández de Kirchner, quien también gobernó dos mandatos (8 años en total), con 616 designaciones de magistrados, fiscales y defensores.

En tercer lugar, aparece Raúl Alfonsín con 565 nombramientos en total a lo largo de su único mandato de cinco años y medio. En su gobierno, todavía no existía el Consejo de la Magistratura ni el proceso de selección actual a través de un concurso público, ya que fue instaurado en la reforma de la Constitución de 1994.

En el otro extremo, se ubica Fernando de la Rúa, que vio truncado su mandato a los dos años, con 45 designaciones de funcionarios judiciales.

Por encima del mandatario radical que finalizó anticipadamente, figura Eduardo Duhalde, designado presidente por la Asamblea Legislativa y estuvo en el cargo apenas un año y cinco meses: nombró a 63 magistrados. Entre ellos, a un miembro de la Corte Suprema, Carlos Maqueda.

Milei, en tanto, fue el mandatario que menos designaciones concretó en lo que va de sus dos años y tres meses de gobierno. Suma solo cuatro, pero todas por decreto: dos integrantes de la Corte Suprema - el juez federal Ariel Lijo y el académico García Mansilla - designación en comisión que no tuvieron, finalmente, acuerdo del Senado. Lijo nunca llegó a jurar y García Mansilla lo hizo, pero luego tuvo que dejar el cargo de juez supremo al no tener luego el aval de la Cámara alta.

A su vez, Milei le pidió al Senado la prórroga por otros cinco años de dos jueces que estaban en actividad: el camarista Roberto Enrique Hornos, del fuero Penal Económico nacional, y de Jorge Eduardo Morán. integrante de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. La continuidad de ambos fue firmada por el Presidente el 3 de octubre de 2024.

Procesamiento y visualizaciones: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado y Felipe González

Carga y chequeo de datos: Desiré Santander