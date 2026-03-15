Política

El mapa de las vacantes en la Justicia Federal y Nacional

Infobae geolocalizó los 203 cargos sin juez en el país. El nuevo ministro Juan Bautista Mahiques tiene pendiente enviar al Senado los candidatos de las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura. Los presidentes que designaron mayor cantidad de jueces

Guardar

Para visualizar más datos, posicionarse sobre cada ciudad. En aquellas muy próximas, hacer zoom o usar el buscador

Las vacantes en la Justicia Federal y Nacional, una deuda que se remonta a gestiones anteriores, es el desafío más urgente que enfrenta el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Suman 203 los cargos de magistrados que hoy están sin cubrir en todo el país.

El funcionario informó en un comunicado oficial que iniciará el trámite desde el Poder Ejecutivo para su cobertura, así como la de 72 de defensores oficiales y 65 de fiscales. Para eso, verificará los antecedentes de los integrantes de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Jura de Juan Bautista Mahiques
Jura de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia el 5 de marzo último

Esas ternas fueron conformadas a través de un concurso público que tiene distintas instancias. Los aspirantes deben pasar por un examen escrito y un cotejo de antecedentes profesionales y académicos que otorgan puntaje. Ambos permiten elaborar un orden de mérito preliminar.

Luego se realiza una entrevista oral en la Comisión de Selección del Consejo en base a la cual se termina de definir el orden de mérito definitivo. Se envían los primeros tres candidatos de ese listado al Poder Ejecutivo para que elPresidente elija un candidato a cubrir el cargo vacante, cuyo pliego debe ser aprobado luego en el Senado.

Comunicado de Mahiques sobre el
Comunicado de Mahiques sobre el proceso de selección de candidatos a jueces

Esas 203 ternas que esperan en la Casa Rosada fueron remitidas por el Consejo de la Magistratura durante los últimos ocho años. Equivalen a la cuarta parte de todos los cargos de la Justicia nacional y Federal. Fueron confeccionadas a partir de 72 concursos públicos.

El 47% de esas ternas (96) fueron enviadas al Ejecutivo en 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei. El año pasado, el Consejo mandó otras 19.

El resto, en tanto, fueron remitidas en años anteriores. La mayor cantidad - 32 ternas - ya había sido enviada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En el último año del líder del PRO en la Casa Rosada, el Consejo remitió otras 15.

Cuando llegó Alberto Fernández, retiró del Senado todos los pliegos de candidatos que había elegido su antecesor.

En 2020, el número de ternas elegidas cayó: el Consejo envió al Ejecutivo solo 8 y, al año siguiente, ninguna. Fueron dos años atravesados por la pandemia del COVID. Sin embargo, en 2022, la actividad del Consejo también estuvo en baja y sólo fueron remitidas 7 a la Casa Rosada. Recién repuntó en 2023, último año del gobierno del Frente de Todos, cuando subieron a 26 las ternas enviadas por el Consejo para cubrir las vacantes judiciales.

Pero mientras estuvo Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia, Milei no avanzó con ninguna designación de estas ternas. Esta inacción obedece, por un lado, a las internas entre los dos sectores del Gobierno libertario que se alinean detrás de Karina Milei, la hermana del primer mandatario y secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. Y por el otro lado, a la falta de acuerdos políticos con los gobernadores de signo opositor para enviar pliegos al Senado que obtengan los votos necesarios.

Es tradición en la negociación política entre mandatarios provinciales y la Casa Rosada que, en el caso de los jueces federales en las provincias que además tienen competencia electoral, los gobernadores sean consultados o puedan pedir candidatos que tengan su venia previa.

Infobae geolocalizó cada una de estas 203 vacantes de juzgados nacionales o federales. Están distribuidas en 16 jurisdicciones, tal como se muestra en el mapa que encabeza esta nota.

Casi tres cuartas partes - 147 - están en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Justicia Federal de la Capital y la Justicia nacional. Otro 11% (23 cargos) están en la Provincia de Buenos Aires.

El resto se ubican en Chaco, Río Negro y Santa Fe (4 en cada una); otras 3 en Mendoza y en Tucumán; dos en Catamarca, Chubut, Formosa, Neuquén, Salta, Santa Cruz; y una en Entre Ríos, Misiones y San Juan.

Concursos en trámite en el Consejo

Actualmente hay en el Consejo de la Magistratura 78 concursos en trámite, desde 2018 hasta la fecha. Tienen por objetivo cubrir 157 vacantes distribuidas en 13 jurisdicciones del país.

Para visualizar más datos, posicionarse sobre cada ciudad. En aquellas muy próximas geográficamente, hacer zoom o usar el buscador

De ese total de cargos sin un magistrado, 97 están en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en Santa Fe, 10 en Buenos Aires, 8 en Córdoba, 6 en Salta, 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Mendoza, 2 en Misiones, 2 en Tucumán, 1 en Chaco, 1 en Chubut y 1 en Río Negro.

La designaciones de jueces desde 1983

El presidente que desde el retorno de la democracia más jueces designó de las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado, fue Carlos Menem: 1.371 a lo largo de los 10 años de sus dos mandatos. Entre ese número, nombró a 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que pasó a ser llamada la “Corte menemista” por la sintonía con sus deseos políticos.

vacantes poder judicial
vacantes poder judicial

Le sigue Cristina Fernández de Kirchner, quien también gobernó dos mandatos (8 años en total), con 616 designaciones de magistrados, fiscales y defensores.

En tercer lugar, aparece Raúl Alfonsín con 565 nombramientos en total a lo largo de su único mandato de cinco años y medio. En su gobierno, todavía no existía el Consejo de la Magistratura ni el proceso de selección actual a través de un concurso público, ya que fue instaurado en la reforma de la Constitución de 1994.

En el otro extremo, se ubica Fernando de la Rúa, que vio truncado su mandato a los dos años, con 45 designaciones de funcionarios judiciales.

Por encima del mandatario radical que finalizó anticipadamente, figura Eduardo Duhalde, designado presidente por la Asamblea Legislativa y estuvo en el cargo apenas un año y cinco meses: nombró a 63 magistrados. Entre ellos, a un miembro de la Corte Suprema, Carlos Maqueda.

Milei, en tanto, fue el mandatario que menos designaciones concretó en lo que va de sus dos años y tres meses de gobierno. Suma solo cuatro, pero todas por decreto: dos integrantes de la Corte Suprema - el juez federal Ariel Lijo y el académico García Mansilla - designación en comisión que no tuvieron, finalmente, acuerdo del Senado. Lijo nunca llegó a jurar y García Mansilla lo hizo, pero luego tuvo que dejar el cargo de juez supremo al no tener luego el aval de la Cámara alta.

A su vez, Milei le pidió al Senado la prórroga por otros cinco años de dos jueces que estaban en actividad: el camarista Roberto Enrique Hornos, del fuero Penal Económico nacional, y de Jorge Eduardo Morán. integrante de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. La continuidad de ambos fue firmada por el Presidente el 3 de octubre de 2024.

Procesamiento y visualizaciones: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado y Felipe González

Carga y chequeo de datos: Desiré Santander

Temas Relacionados

Consejo de la MagistraturaVacantes en la JusticiaSelección de juecesInfobae DataJuan Bautista Mahiques

Últimas Noticias

CAF participó en la CSW70 de la ONU y reafirmó su compromiso con la igualdad de género en la región

El respaldo de la entidad en la conferencia de Naciones Unidas promovió iniciativas orientadas a prevenir la violencia de género y reforzar políticas inclusivas mediante cooperación internacional y financiamiento sostenible en América Latina y el Caribe

CAF participó en la CSW70

El frente anti-Milei desafía a la avenida del medio: la estrategia de Provincias Unidas y el rol de los dirigentes locales

La cruzada de Miguel Ángel Pichetto para unir a la oposición generó ruido entre radicales y peronistas. Las conversaciones en la provincia de Buenos Aires y las diferencias con Córdoba y Santa Fe

El frente anti-Milei desafía a

Máximo Kirchner y Kicillof se dirimen la conducción del PJ en 16 municipios: los tres distritos en tensión

Este domingo se realizará la elección en los distritos donde no hubo acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo. La tensión se extiende por San Miguel, Morón y Tres de Febrero. En Mar del Plata, el MDF buscará desbancar al cristinismo

Máximo Kirchner y Kicillof se

Mahiques confirmó cuándo enviará los pliegos de jueces y nombrará veedores en la AFA: “Milei quiere una Justicia cercana, confiable y rápida”

En una entrevista con Infobae, el ministro de Justicia detalló las prioridades de su gestión, reveló qué le dijo el Presidente, habló del sistema acusatorio y del nuevo Código Penal y se refirió a su relación con la Corte. “No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA”, afirmó.

Mahiques confirmó cuándo enviará los

Círculo rojo: el caso Adorni, del entusiasmo en Nueva York a la angustia en Buenos Aires

La polémica en torno al jefe de Gabinete, su pareja Angeletti y el vínculo con Karina Milei. El por qué del blindaje extremo. Otra vez las internas en el gabinete. Tensión entre Bullrich y la Casa Rosada. Crece la preocupación por el desempleo. Inflación y causa $LIBRA. Gobernadores contrariados. Movimientos en el peronismo. ¿Qué quiere Macri? Reaparece Rodríguez Larreta

Círculo rojo: el caso Adorni,
DEPORTES
Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 12 el Gran Premio de China de Fórmula 1

Hace historia en las juveniles de Brasil, la sondeó la Verdeamarela, pero fue citada por Argentina: “Es mi sueño desde chica”

Sin Lionel Messi, Inter Miami empató 0-0 contra Charlotte FC por la MLS

Con una actuación clave de Di María, Rosario Central venció 2-1 a Banfield y alcanzó la cima de su zona en el Torneo Apertura

Vélez quedó como líder e invicto en el Torneo Apretura: las tablas de posiciones y el cronograma de la fecha 11

TELESHOW
De la guerra de vedettes

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

La hilarante confesión de Coco Sily sobre las cenizas de su madre fallecida: “Mamá fue más de 1500 pizzas”

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida por robo bajo la modalidad de “viuda negra”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que las

Donald Trump aseguró que las condiciones “no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán

El Pentágono identificó a los seis soldados muertos del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak

“Lo que queda de la luz”, de Tessa Hadley: una novela sobre el matrimonio, la amistad y el peso de las renuncias del pasado

Elvira Sastre: “Este libro es una resistencia a las ausencias de la gente que quiero y que se va muriendo”

Cuáles son las diez películas que buscan el premio mayor en los Oscar 2026