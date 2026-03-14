Política

El Gobierno toma la paritaria de Camioneros como modelo: cómo es la nueva pauta salarial que pone a prueba al sindicalismo

El acuerdo firmado por Hugo Moyano está a tono con los aumentos por debajo de la inflación y con vigencia superior a la trimestral que alienta Economía. Por qué la Casa Rosada no abrirá por ahora los convenios por región o por empresa

Guardar
Hugo Moyano, Luis Caputo y
Hugo Moyano, Luis Caputo y Julio Cordero

Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.

Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Hugo Moyano volvió a firmar
Hugo Moyano volvió a firmar una paritaria a tono con la pauta del Gobierno

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.

Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.

Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Javier Milei y el ministro
Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa", reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

El secretario de Trabajo, Julio
El secretario de Trabajo, Julio Cordero

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.

La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.

Temas Relacionados

ParitariasSalariosInflaciónSindicato de CamionerosHugo MoyanoLuis CaputoJulio CorderoReforma laboralSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno definirá las prioridades del Congreso y el peronismo avanza en un armado transversal

Los libertarios reúnen a la mesa política para diagramar el semestre parlamentario. Sectores del PJ se muestran “desprejuiciados”, prometen trabajo en conjunto y se sacan fotos con dirigentes de otros sectores

El Gobierno definirá las prioridades

El Gobierno intensifica la motosierra en el Estado y prepara nuevos recortes para finales de marzo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en la tarea. Aunque desde la cartera evitan precisar números, hay quienes hablan de cinco mil cargos

El Gobierno intensifica la motosierra

El gobierno cierra filas después de la “Adorni Week”: control de daños, caza de brujas y anuncios

La polémica por los vuelos del jefe de Gabinete y su esposa le restó repercusión a las promesas de inversiones que el Gobierno asegura haberse traído de Nueva York

El gobierno cierra filas después

El Gobierno intentará recuperar la agenda tras una semana inesperadamente adversa por la polémica con Adorni

A pesar de la Argentina Week y las reuniones para atraer inversiones, el conflicto con el jefe de Gabinete se llevó la atención. Javier Milei regresará de su gira internacional y encabezará varios en actos en el país. Nuevo encuentro de la mesa política

El Gobierno intentará recuperar la

Jorge Telerman analizó los dichos de Díaz-Canel sobre el diálogo de Cuba con EEUU: “Las aperturas que promete el régimen son solo fachada”

El exembajador argentino en Cuba expuso en Infobae al Regreso la profundidad de la crisis en la isla y cuestionó la sinceridad del anuncio de Miguel Díaz-Canel sobre la negociación con Estados Unidos

Jorge Telerman analizó los dichos
DEPORTES
Debutó en UFC hace un

Debutó en UFC hace un año y ahora encabezará una cartelera frente una leyenda 17 años mayor que él: el sueño del argentino Kevin Vallejos

Franco Colapinto explicó la diferencia de rendimiento que tuvo con Pierre Gasly en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14°

Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

Juan Román Riquelme afirmó que Boca Juniors está cerca de agrandar La Bombonera: “Este año va a ser maravilloso”

TELESHOW
Uriel Lozano: "Los amantes existen

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: errores, tensión y una dura devolución

INFOBAE AMÉRICA

EEUU ofreció una recompensa millonaria

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei

De Minas Gerais al mundo: cómo el cambio climático amenaza al café

Cómo los polluelos aprenden a identificar peligros: el sorprendente mecanismo social detrás de su supervivencia

Ecuador y Estados Unidos acordaron eliminar aranceles y ampliar el acceso comercial bilateral

Por qué Frida Kahlo es mucho más que una artista y cómo su rostro llegó a la cultura pop