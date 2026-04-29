Sociedad

Sin lluvias en el AMBA: cómo estará el tiempo en los próximos días

El SMN informó que cuatro provincias están bajo alerta amarilla por fuertes vientos

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Persona con chaqueta negra y paraguas invertido por el viento en una calle mojada con hojas caídas en Buenos Aires. Edificios y semáforos al fondo.
Una persona lucha contra los fuertes vientos con un paraguas invertido y su ropa agitada en una calle mojada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana caracterizada por condiciones estables, temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones. Además, cuatro provincias están bajo alerta amarilla por vientos.

Durante la jornada de hoy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) amaneció con cielo mayormente nublado, mientras la temperatura mínima se ubica en 13°C y la máxima en 23°C. Según el SMN, la probabilidad de lluvias se mantiene entre 0% y 10%, con vientos predominantes del sector oeste y ráfagas que oscilaron entre 42 y 50 km/h. El parte oficial subrayó: “No se esperan precipitaciones para lo que resta del día”.

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Tabla de pronóstico meteorológico para Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostrando el tiempo de siete días con iconos de sol, nubes, temperaturas y datos de viento
Tabla con el pronóstico del tiempo extendido a siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas.

El jueves se prevé un descenso en la temperatura mínima hasta 10°C, con una máxima de 22°C. El cielo alternará entre algo nublado y parcialmente soleado, sin indicios de lluvias en el pronóstico. Los vientos continuarán del oeste, en rangos de 13 a 22 km/h, con ráfagas menos intensas respecto al día anterior.

El viernes 1 de mayo se espera una recuperación térmica, con 12°C de mínima y 24°C de máxima. La previsión indica nubosidad variable y viento leve, mientras la probabilidad de precipitaciones se sostiene en valores muy bajos según el SMN.

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Para el sábado, el organismo proyecta 19°C de máxima y 12°C de mínima, con intervalos nubosos y ráfagas que pueden alcanzar entre 23 y 31 km/h. El domingo, en tanto, el parte del SMN señala condiciones similares, con temperaturas oscilando entre 8°C y 20°C, sin lluvias ni cambios significativos en la dirección del viento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para el AMBA favorece el desarrollo de actividades al aire libre y la continuidad de condiciones estables durante la primera semana de mayo.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias y fuertes vientos en la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú, pero también hay ráfagas en la zona central. Por la tarde, el frente ventoso se trasladará hacia el sur.

El jueves y el viernes mantendrán condiciones similares, con nubosidad variable y sin precipitaciones. Sin embargo, el sábado se esperan lluvias en Necochea, Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú. El domingo volverá la estabilidad climática, con variabilidad de nubes y sin lluvias.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina mostrando alertas de viento. Regiones en verde y amarillo indican diferentes niveles de advertencia de viento. El icono de viento está seleccionado
Las alertas amarillas en el país

Por otro lado, el SMN indicó que el sur, este y parte del centro de la provincia de Buenos Aires, casi toda la extensión de Río Negro y Chubut, y el centro y norte de Santa Cruz están bajo alerta amarilla por fuertes vientos.

Este tipo de advertencia refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

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