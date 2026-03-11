Política

Nahuel Gallo se reunió con los familiares de Germán Giuliani y volvieron a exigir su liberación de Venezuela

El gendarme mantuvo el encuentro con los hermanos del abogado que se encuentra en el Yare II y es el último argentino detenido por el régimen chavista

En medio de todo lo que generó la liberación de Nahuel Gallo tras estar 448 días encerrado en un centro de detención ilegal, el gendarme se reunió con la familia de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido por el régimen chavista.

El encuentro ocurrió en la noche del martes, en lo que fue una cena, donde estaban la esposa de Guiliani, Viviana Rivero, y una de sus hermanas. “Pedirle que siga alzando la voz por todos los que quedaron allá, sus compañeros del Rodeo 1 y por mi hermano, Germán Giuliani. Que lo sume a sus pedidos! La solidaridad bien entendida comienza por casa, dicen. Apelo a la solidaridad”, comenzó en el posteo otra de las hermanas del abogado argentino.

“Agradezco tener a Nahuel entre nosotros. Admiro su fortaleza. Alexandra sabe de qué se trata y entiende los procesos; su ayuda es fundamental. Tengo que seguir pidiendo por la liberación de Germán Giuliani! Libertad a todos ya!!”, completó el posteo.

Se trata de un nuevo reclamo de parte de la familia de Giuliani, quien lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención.

La detención de Giuliani estuvo marcada por la falta de transparencia y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades venezolanas. Desde mayo de 2025, el abogado argentino permanece aislado en el Internado Judicial Yare II, sin que se le comuniquen formalmente los cargos ni se le permita ejercer su defensa. Según testimonios de sus familiares, el trato recibido ha incluido episodios de tortura, aislamiento prolongado y condiciones degradantes, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos.

“Al día de hoy no sabemos nada. Cada semana es una nueva incertidumbre”, relató Vanesa Giuliani en diálogo con Infobae en Vivo. La hermana del detenido remarcó que, tras la liberación de Gallo, su hermano mantenía la esperanza de ser el siguiente en recuperar la libertad. Sin embargo, los días pasan y la situación sigue sin cambios.

La familia de Giuliani ha denunciado que durante los primeros meses de detención, el abogado permaneció siete meses en un comando, compartiendo una pequeña habitación con otras ocho personas. “Ahí fue que lo torturaron para que firme una declaración. Lo colgaron de las esposas con los brazos para arriba una noche, le pegaron por la espalda”, explicó Vanesa Giuliani a Infobae. Posteriormente, fue trasladado a Yare II, donde quedó incomunicado durante 27 días y perdió peso de forma alarmante debido a la mala alimentación.

En este contexto, los allegados de Giuliani enfatizan la urgencia de una intervención internacional. La familia realizó un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el que la madre, la esposa y las hermanas del abogado apelan directamente a Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, para que colabore en las gestiones que permitan su liberación. “Mi hijo lleva 290 días secuestrado injustamente. Le pido, embajadora Laura Dogu, que escuche nuestro dolor. Ayúdenos a traerlo de vuelta a casa”, expresó Adriana Palavecino, madre del detenido.

En el video, la esposa de Giuliani, Virginia Rivero, también tomó la palabra: “Mi marido es inocente. Como mujer, le ruego que intervenga. Mi familia necesita que Germán vuelva”. Las hermanas sumaron su pedido en una fecha simbólica como el 8 de marzo, reclamando ayuda y empatía por parte de la comunidad internacional y las autoridades diplomáticas.

