La familia del argentino Germán Giuliani pidió que la embajadora de EEUU en Venezuela interceda por su liberación

En el Día de la Mujer, la familia de Germán Giuliani le pide a la embajadora estadounidense Laura Dogu interceder para su liberación

La familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025, difundió este domingo un emotivo video en el que pidió la intervención de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, para lograr su liberación.

El mensaje fue publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer y está protagonizado por la madre, la esposa y las hermanas del letrado, quienes reclamaron ayuda ante lo que consideran una detención arbitraria que ya lleva 290 días.

El video, grabado en Buenos Aires, muestra a las mujeres de la familia Giuliani realizando un llamado directo a la diplomática estadounidense para que utilice su influencia y colabore con gestiones que permitan que el abogado vuelva a la Argentina.

La primera en hablar fue su madre, Adriana Palavecino, quien expresó el dolor que atraviesa la familia desde la detención. “Mi hijo lleva 290 días secuestrado injustamente. Le pido, embajadora Laura Dogu, que escuche nuestro dolor. Ayúdenos a traerlo de vuelta a casa”, afirmó en el mensaje.

Luego tomó la palabra Virginia Rivero, esposa del abogado, quien describió la angustia diaria que vive el entorno familiar. “Mi marido es inocente. Como mujer, le ruego que intervenga. Mi familia necesita que Germán vuelva”, expresó.

Las hermanas del abogado también participaron del video y sumaron su pedido de ayuda en una fecha simbólica como el 8 de marzo.

Karina Giuliani señaló que la situación que atraviesa su hermano golpea profundamente a toda la familia. “Este 8 de marzo no puedo celebrar. Le pedimos, señora Dogu, que nos ayude”, sostuvo.

El abogado argentino Germán Giuliani lleva preso casi 300 días en Venezuela (RS Fotos)

En la misma línea, Vanesa Giuliani remarcó que Germán “es un hombre bueno, acusado de delitos que no cometió”, mientras que Lorena Giuliani recordó el largo tiempo transcurrido desde su arresto. “Han pasado 290 días de angustia”, expresó, al tiempo que pidió la mediación de la diplomática.

Por su parte, Luciana Giuliani describió el impacto emocional que provoca la ausencia del abogado en la vida cotidiana de la familia: “Cada día sin él es una tristeza para todos”. Finalmente, la menor de las hermanas, Melisa Giuliani, apeló a la empatía en el Día de la Mujer. “Le hablo de mujer a mujer. Por favor, ayude a que mi hermano vuelva a casa”, afirmó.

La detención en Venezuela

Germán Darío Giuliani, abogado especializado en derecho penal laboral, fue detenido el 22 de mayo de 2025 por fuerzas de seguridad venezolanas. Tras su arresto permaneció 12 días desaparecido, sin que su familia recibiera información oficial sobre su paradero.

Según denuncian sus familiares, durante ese período no tuvieron contacto con él ni se les comunicaron formalmente los cargos. En un video grabado pocos días después de su detención, el propio Giuliani aseguró estar incomunicado y afirmó temer por su vida, mientras reclamaba ayuda para recuperar su libertad.

Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Yare II, una cárcel del sistema penitenciario venezolano. La familia sostiene que enfrenta acusaciones falsas y sin garantías para ejercer su derecho a la defensa.

El último argentino detenido en Venezuela

El caso de Giuliani forma parte de una serie de detenciones de ciudadanos argentinos en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, tras distintas liberaciones recientes, es el único argentino que continúa preso en ese país.

Se conoció un video de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

Entre quienes recuperaron la libertad recientemente se encuentran Nahuel Gallo, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y Yaacob Harary. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han advertido que los detenidos extranjeros en Venezuela suelen ser utilizados como “fichas de negociación” en disputas políticas o diplomáticas.

La familia de Giuliani reiteró que continuará reclamando su liberación y solicitó la intervención de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para evitar que el caso quede en el olvido.

En ese contexto, el video difundido este 8 de marzo busca llamar la atención de la comunidad internacional y sumar presión diplomática para que el abogado argentino pueda recuperar su libertad y regresar al país. Según sus allegados, el objetivo es claro: “que Germán vuelva a casa”.