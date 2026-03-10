Nahuel Gallo habló con María Corina Machado tras haber estado 448 días detenido por el régimen chavista

Nahuel Gallo se comunicó con María Corina Machado

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación y puesta a punto tanto física como psicológicamente para seguir con sus tareas en la Gendarmería. Mientras tanto, sigue con una agenda de comunicación con varios referentes venezolanos y argentinos, y ahora habló por primera vez con María Corina Machado, la líder venezolana y premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen chavista.

La comunicación entre ambos se dio a conocer a través de una publicación de la activista venezolana en la Argentina, Elisa Trotta, quien compartió imágenes de la comunicación entre el gendarme, su esposa María Alexandra Gómez y la referente de la oposición venezolana.

“Hoy Nahuel Gallo y @gg_alexand95764 conversaron con @MariaCorinaYA y su equipo. Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela. Seguimos hasta #QueSeanTodos”, publicó Trotta en su cuenta de X.

Asimismo, desde el espacio Comando Venezuela, que lidera Machado, postearon: “¡Bienvenido a la libertad, Nahuel! La líder María Corina Machado conversó con el ex preso político Nahuel Gallo tras ser liberado".

A más de una semana de que se haya conocido la noticia de su liberación por parte del régimen chavista, el gendarme poco a poco va retomando el ritmo de lo que era su vida antes del 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido de forma ilegal mientras intentaba cruzar la frontera vía terrestre entre Venezuela y Colombia.

En los últimos días, Gallo participó por primera vez desde su retorno al país, integrándose a la rutina junto al escuadrón y bajo la mirada atenta de los altos mandos de Gendarmería y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. La presencia de la funcionaria subrayó el carácter especial de la jornada y añadió un significado particular al izamiento de la bandera argentina.

Quienes participaron de la jornada destacaron la fuerte carga emocional del izamiento de la bandera, rodeado de sus colegas y autoridades. Como parte del homenaje, Gallo recibió una insignia representativa: el cóndor del Escuadrón Uspallata.

“El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”, señaló el jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, al entregar la distinción.

El oficial Nahuel Gallo rinde honores durante el izamiento de la bandera en el edificio de Gendarmería, un momento de solemnidad y respeto. (Captura de video)

El reingreso de Nahuel Gallo a la institución no sólo representó su regreso físico, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional: había expresado en las últimas horas su deseo de volver a ser gendarme porque tenía “muchas ganas de trabajar”.

Para lograrlo, antes debe superar exámenes médicos y psicológicos, recuperar peso y completar ciertos tratamientos, pero la expectativa es que retome sus funciones lo antes posible.

Durante la conferencia de prensa, Gallo sostuvo que en el lugar donde lo mantuvieron detenido hay "bastante torturas psicológicas" y aclaró que “hay veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”.

“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos veinticuatro extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado“, aclaró.

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado

Y añadió: “Solamente quería pedirle a los medios internacionales, a la ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela, porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos, no podemos mirar para otro lado”.

Gallo fue liberado el pasado 1 de marzo, cuando a través de un comunicado de la AFA, se conoció que regresaba al país. Finalmente, pudo abrazarse con su familia que lo esperó en el Aeropuerto de Ezeiza hasta las 4.30 de la madrugada cuando volvió a poner un pie en territorio argentino.