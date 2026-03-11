Mayans habló sobre incluir a Macri en un frente anti Milei: "No somos enemigos, pero tenemos que compatibilizar el programa"

Luego de la foto del saludo entre Axel Kicillof y Mauricio Macri, el senador nacional y jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, no descartó sentarse a dialogar con el ex presidente para armar un frente anti Milei, aunque aclaró que tienen diferencias programáticas y deberían ponerse de acuerdo en ciertos consensos básicos.

En una entrevista con Infobae al regreso, el legislador remarcó: “No somos enemigos, pero tenemos que compatibilizar el programa”. La frase condensa el eje de una discusión política que atraviesa a la oposición y a los sectores críticos de la actual gestión.

Durante la entrevista, Mayans descartó cualquier intento de desestabilización al gobierno nacional, y subrayó que la diferencia radica en “una visión absolutamente distinta de país”. El senador enfatizó que Argentina optó por un sistema representativo, republicano y federal, y cuestionó el trato de Milei hacia el Parlamento y la división de poderes. Según relató el dirigente formoseño, una sucesión de desencuentros institucionales marcó el inicio de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que se refleja en la ausencia de diálogo fluido y en la falta de respeto por las atribuciones de cada jurisdicción.

En ese marco, Mayans subrayó que el Gobierno nacional tiene la obligación de coordinar acciones con las provincias en materia de educación, salud, seguridad y justicia. “Hay problemas económicos muy fuertes en las provincias”, puntualizó, y agregó que la coparticipación federal ha registrado una caída durante cuatro meses consecutivos: “Esto ya pasó en otros programas como este, donde la coparticipación cae, cae y cae”.

Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan en la cena anual de Expoagro

El jefe de bloque de Unión por la Patria se refirió también al impacto de la política económica en sectores sensibles. Al abordar la situación de los jubilados, contrastó el valor de la canasta básica al final del mandato de Alberto Fernández —256.000 pesos— con el valor actual —1.360.000 pesos—, y marcó que la mayoría de los adultos mayores “está bajo la línea de indigencia”. Además, cuestionó las promesas de campaña de Milei sobre la lucha contra la corrupción, el cierre del Banco Central y la mejora de las condiciones salariales. “Todo lo que dijo de eso ha sido todo mentira”, sostuvo Mayans en la entrevista.

El senador hizo foco en el endeudamiento progresivo y en los compromisos impagos con las provincias. Sostuvo que en enero, la deuda nacional se incrementó en casi seis mil millones de dólares, y detalló que a la provincia de Buenos Aires se le deben 14 billones, mientras que a su provincia, Formosa, se le adeudan 400.000 millones. “A las provincias prácticamente ha tomado por asalto el sistema previsional y a las trece provincias que tienen caja directamente dejó de mandarlo con el cuento que iban a hacer una auditoría para ver quién debía a quién y en definitiva nunca se hizo la auditoría”, señaló.

Para Mayans, la recesión y la baja en la coparticipación afectan la capacidad de las provincias para sostener el sistema educativo, de seguridad y la inversión pública, elementos que considera claves para el desarrollo armónico del país.

En ese sentido, criticó la priorización del sector financiero por parte de la administración actual y la falta de inversión pública. “Milei no cree en la inversión pública; Milei cree solamente en el sector privado”, remarcó el senador nacional.

Durante una entrevista, el senador mencionó la importancia de discutir políticas públicas concretas y cuestionó la desaceleración de la inversión estatal

El dirigente peronista también puso el foco en el esquema de distribución de recursos, y sostuvo que el Estado debe promover la concentración y el control de los fondos para garantizar un desarrollo equilibrado en todo el territorio. “En el sistema federal de gobierno, vos tenés que tener un programa de desarrollo armónico del país; no es solamente la General Paz, Buenos Aires y a la miércoles. Las otras provincias existen”, señaló.

En otro tramo de la conversación, Mayans destacó la necesidad de lograr acuerdos programáticos entre las distintas fuerzas políticas y propuso discutir políticas públicas concretas en seguridad, defensa, sistema previsional, educativo, servicios energéticos y comunicaciones. “Hay que hacer un acuerdo programático, y después, ¿cuál va a ser la relación con los estados provinciales?”, planteó el jefe de bloque opositor, quien cuestionó la utilización discrecional de los fondos de asistencia financiera (ATN) por parte del Ejecutivo.

El senador también se refirió a la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, señalando que mantiene una relación “respetuosa y amable” en el trabajo parlamentario, aunque advirtió sobre las internas propias del oficialismo.