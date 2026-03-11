La polémica con Valenzuela en Migraciones reabrió el debate en el Gobierno por las candidaturas testimoniales

El ex intendente de Tres de Febrero finalmente asumirá como senador bonaerense (diegovalenzuela.com.ar)

Luego de varios meses de incertidumbre y especulaciones, finalmente el Gobierno dio de baja la designación de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, lo cual dio origen a una serie de versiones sobre su futuro político, generó una posible pelea con los armadores bonaerenses de La Libertad Avanza y reabrió la discusión sobre las candidaturas testimoniales.

En los primeros días de febrero, la propia ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, había confirmado que el ex intedente de Tres de Febrero iba a ser nombrado como director del organismo, en el marco de un plan para refundar el área y darle una mayor capacidad de acción.

Sin embargo, la medida nunca se publicó en el Boletín Oficial y con el correr del tiempo se puso en duda que Valenzuela fuera a quedar en ese lugar, que todavía conserva su estructura anterior -sin las nuevas facultades- y sigue teniendo como titular a Sebastián Pablo Seoane.

Por su parte, en el entorno de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguran que el cambio de opinión en la designación “tuvo que ver con que no se quieren plantear las candidaturas testimoniales como algo común”.

Valenzuela responde a Bullrich (REUTERS/Cristina Sille)

“En realidad, si es un ministro o un jefe Gabinete, es una cosa, pero un funcionario, o alguna autoridad más pequeña, como es en Migraciones, es como dejar instalado que se puede cambiar a cualquiera de lugar”, explicó a Infobae una persona cercana a la referente del oficialismo.

De esta manera, a pesar de que en su momento fue un tema de debate interno, las autoridades nacionales ratifican el nombramiento de Manuel Adorni, que fue el candidato del partido, y el gran ganador, de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con Diego Santilli, que compitió en los comicios del 2025, como parte del acuerdo con el PRO, y consiguió una banca en la Cámara de Diputados, a la cual renunció antes de la jura para en el Congreso poder asumir en la cartera de Interior.

En este sentido, la fuente consultada remarcaron que el caso de Valenzuela es diferente a los dos anteriores, ya que se trata de una función menor, y destacaron que Bullrich, a quien responde políticamente el ex intendente de Tres de Febrero, “no está para nada molesta con él”.

Adorni y Santilli compitieron en las elecciones del 2025

“Quizás tardamos demasiado tiempo, tal vez se tendría que haber tomado la decisón enseguida y no haber demorado, pero está todo bien. Está todo bien con Alejandra y también con Diego. Ella habló con los dos", indicaron en la cima de la mesa política.

Es que, de acuerdo con lo que habían precisado a Infobae otras fuentes cercanas al caso, en el interior del Gobierno -especialmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- no habría caído bien que el dirigente, supuestamente, haya promovido en las últimas semanas su llegada a la administración por los medios de comunicación.

En el entorno del legislador bonaerense electo, en tanto, niegan estos rumores y aseguran que él nunca habló del tema y que siempre se mostró a disposición para ocupar el puesto que la cúpula libertaria considerara.

De hecho, en su cuenta de X, el mismo Valenzuela se encargó de desmentir algunos textuales que se le atribuían, en los que apuntaba contra el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

El entorno de Valenzuela negó diferencias con Pareja

Quienes conocen al legislador electo, que todavía no tomó posesión de su banca, ya que estaba a la espera de saber si iba a ser convocado a la gestión o no, indican que no hay ningún tipo de conflicto.

“Diego mantiene un perfecto vínculo tanto con todo el Gobierno, como con Sebastián. Está laburando muy bien y con el plan original, que es el Senado de la provincia de Buenos Aires”, subrayaron.

Asimismo, en el círculo íntimo de Pareja también minimizaron el asunto y remarcaron que “no se va a opinar sobre una supuesta declaración que incluso ya fue desmentida”.

Así las cosas, en el corto plazo Bullrich y Monteoliva deberán pensar a otro candidato para conducir la Agencia de Seguridad Migratoria, aunque se trata de una decisión que se tomará con cautela y bajo un fuerte hermetismo.

Tal como anticipó este medio, el Poder Ejecutivo tiene en mente reestructurar ese organismo, y no solo dándole otro nombre, sino mayores atribuciones para endurecer los controles en el ingreso de extranjeros y revertir años de apertura indiscriminada y falta de herramientas para enfrentar el ingreso y actuación de la delincuencia transnacional.

El primer cambio importante fue haber trasladado el área desde el Ministerio del Interior, en el que estuvo siempre, al de Seguridad, algo que ya se hizo efectivo.

La idea es comenzar a darle, de manera paulatina, más autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental, para qie deje de ser una dependencia centrada en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio, y pase a ser una agencia con más poder de policía.