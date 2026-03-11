Karina Milei avanza al poder absoluto y la osada estrategia del Presidente frente a empresarios

El presidente argentino Javier Milei camina junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en un pasillo durante el evento Argentina Week en Nueva York (Presidencia)

¿Cuánto impactará a la inflación el aumento del petróleo? ¿Cómo seguirá la tasa de interés si hay suba en los Estados Unidos? ¿Qué margen de financiamiento externo tendrá el país en caso de que la guerra en Medio Oriente se extienda? ¿El plan de acumulación de reservas puede complicarse? ¿Qué pasará con las inversiones extranjeras en un clima de incertidumbre? Muchas preguntas se acumularon en los últimos días en espacios de poder. Sobre todo luego de las idas y vueltas -una vez más- discursivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mensajes que no se condicen con lo que sucede en el territorio. De manera directa o indirecta ya son 23 países los que se involucraron en la guerra que dejó de ser algo exclusivo de una región.

En ese contexto, el presidente Javier Milei dijo que “ganaremos la guerra” con un inclusivo que generó sorpresas. El martes fue más allá. Tomó el micrófono y volvió a arremeter contra los empresarios Paolo Rocca y Madanes Quintanilla. Los trató de corruptos y los criticó por igual. Al primero por haberse quejado por haber quedado afuera de una licitación al primero (con Techint) y al segundo haber cerrado FATE. “Corruptos y extorsionadores”, sentenció. Lo dijo frente a posibles inversores extranjeros que especulan, por estos tiempos, si la Argentina es previsible para invertir. Curiosa estrategia.

Junto al Presidente viajó, además de una nutrida comitiva, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “Un ministro de Justicia, no un operador judicial”, soltó el fin de semana para mostrar su enojo al leer a los principales columnistas de los distintos medios que mencionaban la llegada de Juan Bautista Mahiques como parte de una interna de la hermana del Presidente con Santiago Caputo y -además- como un hombre de la familia judicial capaz de mostrar resultados con las dos causas que más preocupan a Casa Rosada: ANDIS y Libra.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Juan Bautista Mahiques

En Balcarce 50 aseguran que se trata de operaciones mediáticas que “solo buscan lastimar el vínculo de ellos dos”, como dijo a Infobae un funcionario que tiene trato con ambos, más allá de discusiones políticas. Para uno u otro lado, lo concreto es que Mahiques llegó con fuerza y fue recibido con alfombra roja por parte del Gobierno que ahora espera avanzar sin pausa con las más de 200 vacantes de jueces y fiscales de la justicia nacional y federal. Según consignó este medio, se trata del 36,5% de los cargos y que, de no resolverse, subiría a 42% a mitad de año. Algo que no se mencionó y que el Ejecutivo espera que Mahiques pueda desenredar es el acompañamiento judicial a lo aprobado por la reforma laboral. “Fue una prueba de amor para con la Justicia. Ahora esperan una respuesta”, resumieron a este cronista.

El aspecto laboral es crucial con los números de la Economía que crujen en áreas clave como la industria y el comercio. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el comparativo interanual de febrero del 2026 las ventas minoristas del sector pyme comercial cayeron 5,6% respecto de igual mes del año pasado. Las bajas más fuertes se dieron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual. En paralelo, el dato de la inflación porteña fue del 2,6%. Mientras el Gobierno destacaba que hubo una leve baja respecto del índice de enero (3,1%) la expectativa está puesta en lo que suceda el jueves cuando se anuncie el índice nacional. Sin embargo, el problema es que el número se estabilizó cerca del 3%, lo cual trae aparejado problemas extras. ¿El primero? Comienza a surgir el pedido de reapertura de paritarias por parte de algunos gremios. El segundo es que el consumo no presenta posibilidades de crecer con esta perspectiva de corto y mediano plazo.

Diego Santilli (REUTERS)

Lo cierto es que la herida a Caputo no se va a cerrar. Es más, todo indica que Karina seguirá sumando lugares de poder en detrimento de los laderos del asesor. En provincia de Buenos Aires se da un ejemplo concreto. Si bien Caputo insiste con la figura de Agustín Romo, su alfil violeta en la legislatura bonaerense, Karina mantiene a Sebastián Pareja como su figura central. En ese inabarcable territorio es que la conversación entre este último y el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzarán en breve para ordenar el 2027. ¿Quién será el candidato para enfrentar al peronismo? Aún es imposible saber para qué lugar caerá la moneda. “El que sea candidato no pondrá tanto intendente y viceversa. Se van a poner de acuerdo”, aventuró un armador amarillo que ya tiene el caparzón de color libertario. ¿Tendrá que ver esto con el freno que impuso Karina a la llegada de Diego Valenzuela al ministerio de Seguridad? Patricia Bullrich había adelantado en noviembre que el ahora senador bonaerense iría al Ejecutivo nacional. Quedó todo freezado.

Internas y disputas que no son algo que sea exclusivo del gobierno nacional. El PJ vive un momento de descomposición como pocas veces se vio. Dos ejemplos de las últimas horas para graficarlo. En San Miguel se conformaron tres listas para disputar el control del partido. Enfrenta a dos aliados “hacia arriba” que son Gabriel Katopodis y Andrés Larroque. En Tigre, en cambio, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa lograron que la justicia electoral voltee la lista de Mario Zamora, hermano del intendente. ¿Disputar una interna? Mejor ir a la Justicia. Por último, la novedad gremial vino del lado de SUTEBA. Roberto Baradel anunció a sus íntimos en las últimas horas que no irá por una nueva reelección en el sindicato cuando haya elecciones en mayo. La candidata de la lista oficialista será María Laura Torre. El histórico gremialista dejará el cargo. “Hay que renovarnos”, dijeron a Infobae.

El frío saludo entre Milei y Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias (Comunicación Senado)

Ya sin ocultarse ni quedarse callada ante embates que vienen desde Casa de Gobierno, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue de gira por el país. El fin de semana estuvo por Mendoza y buscó cerrar el escándalo tuitero con el diputado Luis Petri. Sin embargo, no se guardó nada cuando habló de la Argentina y realizó un tiro por elevación al Presidente: “Es muy difícil gobernar un país si no lo conoces”. Decidida a generarle un dolor de cabeza a las encuestadoras que trabajan con el oficialismo, está decidida a pisar cada provincia argentina de acá al 2027. ¿Será candidata? Alguien que así lo desea lo planteó así: “Le pegan y ella sale a caminar. Cuando se den cuenta, quizás sean los tres puntos que le faltaron a (Sergio) Massa para ganar en primera vuelta”. Los enemigos que van recolectando los hermanos Milei empiezan a levantar la cabeza.

Donde se disputa el poder y el dinero como quizás ningún otro negocio en el país es en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras el paro del fin de semana decidido por Claudio Tapia (ni siquiera dejó que los clubes tengan amistosos a puertas cerradas), ahora es la Justicia quien debe avanzar en las causas contra el dueño del fútbol y su socio, Pablo Toviggino. El portazo de River Plate no cayó para nada bien en el círculo de Tapia. Y así se lo hicieron saber algunos asesores a dirigentes del club de Núñez con algunos mensajes de WhatsApp dejando en claro que ahora estaban en “veredas opuestas”. Un ex futbolista devenido en político analizó el escenario junto a Infobae y sentenció: “El fútbol es peor que la política. Mueve más plata con menos manos”.

Por las dudas, Mahiques dijo que no tenía “ninguna intención” de salvar a la AFA. Tapia confía en que lo haya dicho por obligación pero que en la práctica suceda todo lo contrario.