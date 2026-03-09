Milei habló de la guerra en Irán: “No es por petróleo sino geopolítica, China quedará más aislada porque sus malos socios caerán”

Milei habló de la guerra en Irán: "China quedará más aislada porque sus malos socios caerán"

En medio de la inquietud por la fuerte suba del petróleo que impacta en los mercados globales, el presidente Javier Milei consideró que los temblores que está sufriendo la economía mundial es un fenómeno transitorio y que, tras su paso, se producirá un profundo reordenamiento político global que puede beneficiar a los países que está del lado correcto y saben adaptarse.

“A diferencia de lo que escucho y leo de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo... es una argumentación conceptualmente muy pobre y errada”, comenzó su análisis el mandatario argentino. “La perspectiva de Estados Unidos es exclusivamente la geopolítica: por un lado busca afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas y por otro lado tiene que ver con el terrorismo internacional”, amplió en declaraciones a FM Now (97.7).

Luego de esa especie de introducción sobre el conflicto bélico, Milei profundizó su mirada: “Irán estaba enriqueciendo uranio y, de no ser por la valentía del presidente (Donald) Trump, hubiera alcanzado poderío militar con el riesgo que eso implica para el mundo”. En ese sentido, el líder libertario señaló que el régimen iraní Irán “se dedica a financiar el terrorismo internacional, por ejemplo en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, y desde ahí expanden el terrorismo al resto de la región”.

Luego Milei fue consultado sobre los efectos del conflicto en los mercados financieros mundiales, que ya empezaron a notarse con una fuerte suba del petróleo. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, estimó el jefe de Estado.

Para fundamentar su análisis, el presidente argentino se explayó: “El gobierno de los Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba. Entonces, esto no es ni más ni menos que un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero la consecuencia será un reordenamiento político muy fuerte".

En ese contexto, Milei consideró que “China va a quedar más aislada porque caerán muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China. Entonces, la situación va a ser más pura y limpia”.

Impacto para Argentina y oportunidades económicas

El presidente remarcó cuál es la clave de su gestión para volver a la "prosperidad".

En la misma entrevista se habló de los efectos de este escenario para la región. “Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”, destacó el líder libertario, quien de inmediato enfatizó que el país, tras superar crisis relacionadas con desequilibrios macroeconómicos y déficit energético, afronta el contexto actual desde una mejor posición gracias al “equilibrio fiscal” logrado. “Si no hiciéramos lo que estamos haciendo, Argentina estaría en una situación de desastre”, destacó.

Además, el jefe de Estado expresó su esperanza de que el país se reposicione en el escenario internacional gracias a la combinación de fortalecimiento interno y cambios en el entorno global. Según su visión, nuevas alianzas y reglas redefinirán el juego, abriendo oportunidades de desarrollo hasta ahora ausentes.

Para Milei, la suba de precios de commodities, como el petróleo y los principales granos, impulsará las exportaciones locales y permitirá mitigar el impacto de la crisis global: “Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio, porque está subiendo el petróleo, también la soja, el maíz, el girasol y nuestro país es exportador neto”.