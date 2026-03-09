A pesar de las tensiones en Medio Oriente, Javier Milei mantiene firme su viaje a Israel

El líder libertario en el Muro de los Lamentos (AP Foto/Leo Correa, Archivo)

A pesar de la tensión que está escalando en Medio Oriente luego de los ataques cruzados con Irán, el presidente Javier Milei reafirma su alineamiento geopolítico con Israel y tiene previsto mantener el viaje que estaba organizanzo para fines de abril a Tel Aviv, aunque todavía no hay fecha para la anunciada decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que sería un importante gesto internacional.

El líder libertario fue especialmente invitado por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo), por lo que ambos volverían a encontrarse.

Aunque todavía faltan varias semanas, las autoridades nacionales confían en que para ese momento el conflicto en la región, que lleva años -e incluso décadas- haya entrado en una etapa de mayor calma.

Milei volverá a encontrarse con Netanyahu

De hecho, fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, por lo menos hasta ahora, el Gobierno local no solicitó ninguna medida de seguridad especial para este viaje ni informó cambios en la agenda original, por lo que todo se realizaría como estuvo planificado desde el inicio.

Según se anticipó, Milei llegaría a Israel el 20 de abril y la noche siguiente comenzarían los festejos patrios, durante los cuales podría encender una de las tradicionales antorchas conmemorativas.

El Presidente conoció personalmente a Netanyahu a comienzos de febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional después de haber llegado a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, el libertario no solo encabezó reuniones formales con las máximas autoridades del Estado judío, sino que también recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023, lloró en el Muro de los Lamentos y luego bailó en ese mismo lugar, al ritmo de una canción que habla sobre la resistencia del pueblo hebreo.

Por otra parte, apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, ratificó que iba a trasladar la embajada argentina desde esa ciudad hacia Jerusalén, en lo que representaría un fuerte mensaje geopolítico.

El Presidente en Israel (EFE/ Magda Gibelli)

Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos -por iniciativa de Donald Trump- Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi tomaron esa misma decisión, que implica reconocer a ese distrito, históricamente en disputa, como la capital de Israel.

El nuevo viaje de Milei llegaría luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei, quien fue eliminado mediante un operativo militar conjunto llevado adelante por la administración del republicano y de Netanyahu.

El búnker en el que se encontraba el líder supremo de la República Islámica de Irán fue destruido durante esa misión con un proyectil Blue Sparrow, un misil experimental israelí capaz de volar hasta casi dos mil kilómetros, que abandona la atmósfera terrestre antes de descender e impactar sobre el blanco.

Unas semanas más tarde, y luego de muchas especulaciones, la Asamblea de Expertos de ese régimen designó a Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei como el sucesor de su padre en el mando.

Por su parte, recientemente, Trump no descartó que Estados Unidos envíe próximamente un conjunto de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido de ese país, e incluso dijo que sería “fantástico”.

Milei con Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

En una entrevista con Infobae, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que advirtió que el régimen “acumuló una cantidad exorbitante” de ese material, “con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”.

En su actual gira que está realizando, y que en estos instantes lo ubican en Nueva York, Milei no soló firmó acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, sino que además visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, exponente de la dinastía jasídica Jabad, rama que sigue el mandatario.

Todas esas actividades fueron una muetra más del lado en el que se ubica el libertario en medio de este conflicto que todavía tiene final incierto.

Es por eso que, a pesar del complejo contexto en la zona, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, expresó públicamente que espera “que ya para el 20 (de abril) esté todo estable y calmo para poder recibir al Presidente”.

“Acá celebran el Día de la Independencia, Yom Ha’atzmaut, con una ceremonia nacional donde prenden antorchas y se elige, por alguna razón u otra, a héroes o personas sobresalientes de la sociedad. Cada año, en total, prenden doce antorchas. Esta sería la primera vez que el primer ministro Netanyahu invita a un presidente de otro país a prender una antorcha”, explicó el diplomático, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, el también rabino, que le enseñaba la Torá a Milei cuando el libertario todavía era candidato, en el 2023, relató el terror con el que vive la gente en Israel como consecuencia de los sucesivos ataques de Irán.

“Es muy traumático todo para la sociedad porque no hay clases, salís a la calle se ve vacía, muchos negocios cerrados, pero lo más traumático es quesuena la alarma y entras en pánico”, contó.