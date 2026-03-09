Política

A pesar de las tensiones en Medio Oriente, Javier Milei mantiene firme su viaje a Israel

El mandatario argentino visitará Tel Aviv a fines de abril, para participar de los actos por el día de la independencia del país. Todavía no hay fecha para el traslado de la Embajada a Jerusalén

Guardar
El líder libertario en el
El líder libertario en el Muro de los Lamentos (AP Foto/Leo Correa, Archivo)

A pesar de la tensión que está escalando en Medio Oriente luego de los ataques cruzados con Irán, el presidente Javier Milei reafirma su alineamiento geopolítico con Israel y tiene previsto mantener el viaje que estaba organizanzo para fines de abril a Tel Aviv, aunque todavía no hay fecha para la anunciada decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que sería un importante gesto internacional.

El líder libertario fue especialmente invitado por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo), por lo que ambos volverían a encontrarse.

Aunque todavía faltan varias semanas, las autoridades nacionales confían en que para ese momento el conflicto en la región, que lleva años -e incluso décadas- haya entrado en una etapa de mayor calma.

Milei volverá a encontrarse con
Milei volverá a encontrarse con Netanyahu

De hecho, fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, por lo menos hasta ahora, el Gobierno local no solicitó ninguna medida de seguridad especial para este viaje ni informó cambios en la agenda original, por lo que todo se realizaría como estuvo planificado desde el inicio.

Según se anticipó, Milei llegaría a Israel el 20 de abril y la noche siguiente comenzarían los festejos patrios, durante los cuales podría encender una de las tradicionales antorchas conmemorativas.

El Presidente conoció personalmente a Netanyahu a comienzos de febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional después de haber llegado a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, el libertario no solo encabezó reuniones formales con las máximas autoridades del Estado judío, sino que también recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023, lloró en el Muro de los Lamentos y luego bailó en ese mismo lugar, al ritmo de una canción que habla sobre la resistencia del pueblo hebreo.

Por otra parte, apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, ratificó que iba a trasladar la embajada argentina desde esa ciudad hacia Jerusalén, en lo que representaría un fuerte mensaje geopolítico.

El Presidente en Israel (EFE/
El Presidente en Israel (EFE/ Magda Gibelli)

Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos -por iniciativa de Donald Trump- Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi tomaron esa misma decisión, que implica reconocer a ese distrito, históricamente en disputa, como la capital de Israel.

El nuevo viaje de Milei llegaría luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei, quien fue eliminado mediante un operativo militar conjunto llevado adelante por la administración del republicano y de Netanyahu.

El búnker en el que se encontraba el líder supremo de la República Islámica de Irán fue destruido durante esa misión con un proyectil Blue Sparrow, un misil experimental israelí capaz de volar hasta casi dos mil kilómetros, que abandona la atmósfera terrestre antes de descender e impactar sobre el blanco.

Unas semanas más tarde, y luego de muchas especulaciones, la Asamblea de Expertos de ese régimen designó a Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei como el sucesor de su padre en el mando.

Por su parte, recientemente, Trump no descartó que Estados Unidos envíe próximamente un conjunto de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido de ese país, e incluso dijo que sería “fantástico”.

Milei con Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
Milei con Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

En una entrevista con Infobae, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que advirtió que el régimen “acumuló una cantidad exorbitante” de ese material, “con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”.

En su actual gira que está realizando, y que en estos instantes lo ubican en Nueva York, Milei no soló firmó acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, sino que además visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, exponente de la dinastía jasídica Jabad, rama que sigue el mandatario.

Todas esas actividades fueron una muetra más del lado en el que se ubica el libertario en medio de este conflicto que todavía tiene final incierto.

Es por eso que, a pesar del complejo contexto en la zona, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, expresó públicamente que espera “que ya para el 20 (de abril) esté todo estable y calmo para poder recibir al Presidente”.

“Acá celebran el Día de la Independencia, Yom Ha’atzmaut, con una ceremonia nacional donde prenden antorchas y se elige, por alguna razón u otra, a héroes o personas sobresalientes de la sociedad. Cada año, en total, prenden doce antorchas. Esta sería la primera vez que el primer ministro Netanyahu invita a un presidente de otro país a prender una antorcha”, explicó el diplomático, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, el también rabino, que le enseñaba la Torá a Milei cuando el libertario todavía era candidato, en el 2023, relató el terror con el que vive la gente en Israel como consecuencia de los sucesivos ataques de Irán.

“Es muy traumático todo para la sociedad porque no hay clases, salís a la calle se ve vacía, muchos negocios cerrados, pero lo más traumático es quesuena la alarma y entras en pánico”, contó.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiMedio OrienteViajeIsraelEmbajadaJerusalénÚltimas noticias

Últimas Noticias

Oficializaron la desginación de Sebastián Amerio como procurador del Tesoro de la Nación

La decisión forma parte de la reorganización del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario estará a cargo del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado. El caso YPF, entre las prioridades

Oficializaron la desginación de Sebastián

El Gobierno promulgó el Régimen Penal Juvenil tras su aprobación en el Senado

Dentro de los principales cambios, se encuentra una reducción en la edad de imputabilidad, así como también un sistema de penas aplicables, dependiendo la edad y circunstancias del adolescente que delinque

El Gobierno promulgó el Régimen

Inflación, Justicia y reelección: las 20 definiciones de Javier Milei

En un extensa entrevista televisiva, el Presidente defendió la vehemencia de su última presentación en el Congreso, aseguró que el rumbo de la economía es correcto e insistió en que la inflación comenzará con cero entre junio y agosto. También destacó la figura del nuevo ministro de Justicia Mahiques. “Es falso que va a salvar a Tapia y Toviggino”, sostuvo

Inflación, Justicia y reelección: las

El nuevo ministro de Justicia anunció que iniciará el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

Mahiques informó este domingo a través de un comunicado difundido en redes sociales que comenzará el trámite para la cobertura de cargos en el Poder Judicial

El nuevo ministro de Justicia

El mensaje del Gobierno por el Día Internacional de la Mujer

Por el 8 de marzo, la administración de Javier Milei se expresó a través de un posteo en redes sociales. Destacó un cambio de rumbo y enfatizó la importancia de la libertad, el mérito y el esfuerzo individual

El mensaje del Gobierno por
DEPORTES
A 40 años del título

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

EEUU acusó al régimen de

EEUU acusó al régimen de Irán de usar zonas civiles para operaciones militares y pidió a la población que se ponga a cubierto

“¡La novia!“: un clásico que desafía a sus propios monstruos bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal

“Améfrica”, la muestra de un coleccionista argentino reúne dos continentes en España

La nueva obra de Hervé Le Tellier desafía la memoria sobre la Resistencia y el fascismo en Francia

La belleza de la semana: los cuadros incompletos