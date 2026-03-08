Política

Milei inició su gira por New York con el objetivo político de promover las inversiones privadas en la Argentina

El presidente hoy tiene previsto visitar la Tumba del rebe de Lubavitch, un sitio histórico vinculado a la tradición judía, y el próximo martes disertará ante banqueros y empresarios que participarán del ciclo Argentina Week

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump posan para la foto oficial durante la primera sesión de la iniciativa Escudo de las Américas, (Miami, Estados Unidos)

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei abandonó ayer Miami rumbo a New York con la sensación política y personal de haber profundizado su relación estratégica con Donald Trump y la administración republicana.

Durante la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas, Milei fue elogiado de nuevo por Trump y a continuación mantuvo una reunión bilateral clave con Scott Bessent, secretario del Tesoro.

El presidente argentino estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, y la cita con Bessent permitió comprobar que los vínculos geopolíticos entre Buenos Aires y Washington continúan sin fisuras.

A través de Bessent, Estados Unidos aportó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) suficientes fondos para evitar que una corrida bursátil complicara las posibilidades de Milei en los comicios de medio término.

Y ahora, en pleno conflicto de Medio Oriente, el secretario del Tesoro ratificó que la Casa Blanca será sostén de última instancia de la Argentina, si un Cisne Negro sobrevuela en círculos el Patio de las Palmeras.

Donald Trump recibe a Javier Milei en la cumbre Escudo de las América, (Miami, Estados Unidos)

Milei abandonó Miami con un sol esplendoroso y aterrizó en New York con un clima invernal a dos semanas de la primavera. El Presidente viajó junto a Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y se hospeda en un hotel de cinco estrellas ubicado en la V Avenida.

Hoy a la mañana, Milei visitará la Tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, consolidando un hecho personal que repite cada vez que regresa a New York.

El rebe se destacó por su enfoque de la Torá y el judaísmo como una guía para la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, Schneerson enseñó que la Torá es relevante para todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los asuntos globales.

Javier Milei en la tumba
Javier Milei en la tumba del rebe de Lubavitch junto al embajador de la Argentina en Israel, Axel Wahnish.

Un día más tarde, lunes 9 de marzo, Milei disertará en la Universidad Yeshiva, un prestigioso centro judío de investigación que se fundó en 1896.

Y horas después, en la Gala Anual J100 de la Fundación de Algemeiner, el presidente ofrecerá sus palabras a los donantes.

Milei recibirá el premio Guerrero por la verdad, mientras que serán reconocidas las 100 personas (J100) que más influyen positivamente en la vida judía.

El jefe de Estado llegará a la Gala acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Pablo Quirno, luis Caputo -ministro de Economía- Santiago Bausilli, -titular del Banco Central-, y el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford.

Un posteo en X del
Un posteo en X del embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, anunciando la realización del Argentina Week 2026

El martes de 10 de marzo, Milei será la figura principal de Argentina Week 2026, un glamoroso y exclusivo evento organizado por el embajador Oxenford para promover las inversiones privadas en la Argentina.

“Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas. Esperamos que sea un gran éxito y ojalá podamos, dentro de un año, organizar una edición aún más amplia, así como ver florecer eventos paralelos impulsados por otros actores del ecosistema”, escribió Oxenford en su cuenta de X para explicar que ya no había posibilidad de invitar a otros inversores de la Argentina.

Milei abrirá la primera jornada del Argentina Week, y también mantendrá un encuentro a solas con Jamie Dimon, presidente del JPMorgan y uno de los banqueros más influyentes de Wall Street.

El martes al mediodía -hora de Manhattan-, Milei junto a Karina Milei y el canciller Quirno marcharán al aeropuerto para embarcar rumbo a Chile, adonde José Kast jurará como presidente.

Milei y Kast dialogaron ayer en la sesión inaugural del Escudo de las Américas, que convocó Trump en Miami. Y se observó que hay sintonía ideológica entre los dos jefes de Estado.

El 11 de marzo a la tarde, cuando Boric ya sea historia política, Milei dejará Santiago de Chile para regresar a la Argentina.

Temas Relacionados

Donald TrumpJavier MileiEstados UnidosEscudo de las AméricasMiamiArgentina WeekKarina MileiAlec OxenfordLuis CaputoSantiago BausilliPablo QuirnoNew York

