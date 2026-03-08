Política

Mahiques analiza la designación de veedores en la AFA que deberán revisar los balances y contratos del fútbol

El flamante ministro de Justicia trabaja en los trazos finales de la designación de dos funcionarios que estarán a cargo de controlar los números de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Antes, revisará que no haya irregularidades en los trámites

Guardar
Javier Milei y Juan Bautista
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, el día de la jura como ministro de Justicia

La designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en una de las primeras definiciones relevantes para el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A pocos días de haber jurado en el cargo, el funcionario analiza los últimos detalles de una decisión que podría abrir un capítulo decisivo en la situación que atraviesa la conducción del fútbol argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Según pudo reconstruir Infobae, Mahiques trabaja por estas horas en la definición de los nombres de dos veedores que, en caso de ser finalmente designados, tendrán la misión de revisar documentación contable, contratos y operaciones financieras de la entidad que gobierna el fútbol profesional del país. Se trata de negocios por más de 110 millones de dólares que están siendo investigados por la Justicia argentina y en Estados Unidos por irregularidades y manejos opacos en la administración de los fondos.

La medida no es menor. De concretarse, los funcionarios designados tendrán amplias facultades para examinar balances, libros societarios y registros administrativos vinculados con la gestión económica de la institución. También deberán elaborar un informe para el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo que impulsó la investigación.

Sin embargo, en el entorno del ministro admiten que la decisión todavía no está completamente cerrada. Información a la que accedió Infobae señala que el proceso de análisis está avanzado, aunque Mahiques revisará previamente el expediente para verificar que no existan irregularidades en los trámites administrativos. En ese marco, en el Gobierno reconocen que existe un margen de duda —estimado en alrededor de un 10%— sobre la posibilidad de que el nombramiento finalmente no se concrete si aparecen observaciones relevantes en el expediente.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia
Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante la reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

El origen de la investigación

El conflicto comenzó a tomar forma a fines de febrero, cuando la Inspección General de Justicia solicitó formalmente la designación de veedores para auditar distintos aspectos del funcionamiento institucional y económico de la AFA. La solicitud incluyó la revisión de los estados contables recientes y diversas relaciones comerciales con empresas privadas ligadas al negocio del fútbol.

El pedido del organismo también puso el foco en contratos y operaciones financieras vinculadas a la comercialización de derechos del fútbol, uno de los principales activos económicos del sistema deportivo argentino. Entre otros puntos, se solicitó analizar acuerdos con empresas privadas y reconstruir el flujo de fondos derivados de esos convenios.

En la IGJ sostienen que la veeduría no constituye una intervención ni implica el desplazamiento de las autoridades de la entidad. La figura jurídica prevista es la de un control externo limitado, cuyo objetivo es examinar documentación y elaborar un informe técnico sobre la situación institucional.

En términos formales, la designación de los veedores debe ser resuelta por el Ministerio de Justicia, ya que la legislación vigente establece que la intervención en asociaciones civiles bajo esta modalidad requiere una decisión de la autoridad política del área.

Ese paso administrativo es, justamente, el que ahora debe definir Mahiques, que lo “heredó” de la gestión de Mariano Cúneo Libarona y Daniel Roque Vítolo, el ex titular de la IGJ, que fue reemplazado por Alejandro H. Ramírez.

Una definición clave en el inicio de la gestión

El expediente llegó al despacho del nuevo ministro en un momento particular. La cartera de Justicia atraviesa una etapa de reorganización interna tras la salida de varios funcionarios y cambios en organismos clave del área.

Entre esas modificaciones se encuentra la propia Inspección General de Justicia, que quedó en el centro de la escena política por el conflicto con la AFA y por la ofensiva administrativa que inició en las últimas semanas para auditar el funcionamiento económico de la entidad.

En ese contexto, la decisión sobre los veedores aparece como una definición clave en el inicio de la gestión de Mahiques al frente del ministerio. La resolución tendrá impacto no solo en el mundo del fútbol sino también en la dinámica política entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la conducción de la AFA.

El expediente, además, se amplió en los últimos días. Antes de dejar su cargo, el entonces titular de la IGJ firmó una nueva resolución para extender el pedido de veedores a la estructura de la Superliga, una asociación civil que administró contratos y recursos del fútbol profesional durante los últimos años.

Según el organismo, esa entidad manejó ingresos por alrededor de USD 348 millones entre 2020 y 2024, provenientes principalmente de contratos vinculados con derechos audiovisuales del fútbol argentino.

La investigación apunta a determinar cómo se administraron esos recursos y cuál fue la relación institucional y financiera entre la Superliga y la AFA.

La disputa por la jurisdicción

Mientras el expediente avanza en el Ministerio de Justicia, la conducción de la AFA rechaza la iniciativa y cuestiona la competencia de la IGJ para intervenir en el caso.

La principal discusión gira en torno a la jurisdicción que debe controlar a la entidad. La AFA sostiene que trasladó su sede a la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, la fiscalización corresponde a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Desde la IGJ rechazan ese argumento. El organismo asegura que el cambio de domicilio no cumplió con todos los requisitos legales y que la asociación sigue registrada bajo su órbita.

Ese conflicto administrativo tiene también un trasfondo político. La disputa se inscribe en la tensión que mantienen el gobierno nacional y la administración bonaerense de Axel Kicillof, que respalda la posición de Tapia en este conflicto institucional.

En ese escenario, la designación de veedores podría abrir un nuevo frente judicial si la AFA decide impugnar la medida en los tribunales.

Qué deberán hacer los veedores

Si finalmente se concreta la designación, los veedores tendrán una tarea técnica pero sensible desde el punto de vista político.

Entre sus funciones estará examinar los estados contables de la entidad, analizar contratos comerciales vinculados al negocio del fútbol y verificar la consistencia de los registros financieros presentados ante los organismos de control.

El trabajo también incluirá la revisión de documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA y otras operaciones patrimoniales de la entidad.

La misión principal será reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados en distintos proyectos institucionales y determinar si las decisiones adoptadas por las autoridades de la asociación se ajustaron a las normas legales y estatutarias que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles.

En caso de detectar inconsistencias o irregularidades, los veedores deberán reportarlas en un informe que quedará en manos de la autoridad de control.

Un expediente que puede escalar

Por ahora, la decisión final sigue en suspenso. En el Ministerio de Justicia aseguran que el análisis del expediente se encuentra en su etapa final, aunque insisten en que el ministro revisará personalmente la documentación antes de firmar cualquier resolución.

En términos políticos, el movimiento que finalmente adopte Mahiques será observado con atención tanto en la Casa Rosada como en el mundo del fútbol.

El Gobierno busca enviar una señal de control institucional sobre una de las organizaciones más poderosas del país. La conducción de la AFA, en cambio, interpreta la medida como un intento de presión política sobre la estructura que lidera Tapia.

Entre esos dos polos se mueve la decisión que el ministro deberá tomar en los próximos días.

Si Mahiques finalmente firma la designación, comenzará una etapa de auditoría que podría extenderse durante varios meses y que abrirá una revisión exhaustiva de los números del fútbol argentino.

Pero si el expediente encuentra obstáculos administrativos o inconsistencias en el procedimiento, el Ministerio de Justicia podría optar por frenar o revisar el proceso.

Por ahora, la decisión se cocina en silencio en los despachos del Palacio de Justicia. Y será, casi con seguridad, uno de los primeros movimientos de alto impacto político de la nueva gestión.

Temas Relacionados

Juan Bautista MahiquesAFAClaudio "Chiqui" TapiaJavier MileiMinisterio de Justiciaúltimas noticias

Últimas Noticias

La familia del argentino Germán Giuliani pidió que la embajadora de EEUU en Venezuela interceda por su liberación

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la madre, la esposa y las hermanas del abogado argentino reclamaron ayuda internacional. El hombre lleva 290 días detenido por el régimen chavista

La familia del argentino Germán

La Cancillería logró evacuar a 248 argentinos desde Emiratos Árabes Unidos por el conflicto en Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno confirmó que el operativo de evacuación sigue en marcha, priorizando a menores de edad y personas con problemas de salud ante la crisis regional y el cierre parcial del espacio aéreo

La Cancillería logró evacuar a

Milei dejó Miami e inició su gira por Nueva York con el objetivo político de promover las inversiones privadas en la Argentina

El presidente hoy tiene previsto visitar la Tumba del rebe de Lubavitch, un sitio histórico vinculado a la tradición judía, y el próximo martes disertará ante banqueros y empresarios que participarán del ciclo Argentina Week

Milei dejó Miami e inició

El peronismo quiere trasladar al Congreso los intentos de unidad para construir una alternativa opositora

El encuentro entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner, sumado a la discreta postura de la ex presidenta, habilitaron otras reuniones. La experiencia 2025 y la búsqueda de diálogo transversal con la mirada puesta en el 2027

El peronismo quiere trasladar al

Círculo rojo: afloran las diferencias en el Gobierno, crece la preocupación por la economía y se visibiliza la disputa por CABA

El detrás de escena del desembarco de Mahiques y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Números rojos del programa económico. El plan de Kicillof. Las proyecciones negativas de coparticipación del CFI. Secretos de Jorge Macri, el rol de Angelici y el avance de LLA en una comisión clave en la Legislatura

Círculo rojo: afloran las diferencias
DEPORTES
Jugó con Messi, Neymar y

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

“Este sujeto apesta”: el áspero cruce entre pilotos en el GP de Australia que revivió una histórica rivalidad

Jugó con Messi en la Selección, brilló en el fútbol argentino y anunció su retiro a los 32 años: “Las cosas no se dieron como esperaba”

El mensaje de Colapinto tras su actuación en el GP de Australia de la Fórmula 1: “Bueno, de reflejos andamos bien”

TELESHOW
Jorge Martínez fue operado de

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Trás más de 2 siglos,

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”

Casi la mitad de los trabajadores en Panamá tiene una mala opinión de su jefe

Con las negociaciones estancadas, Rusia aumenta los ataques masivos contra Ucrania: en una semana lanzó miles de drones y bombas aéreas