Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques en Casa Rosada con limitada presencia judicial

El Gobierno oficializó este mediodía al nuevo funcionario que ya conduce el Ministerio de Justicia. Poca presencia judicial y el Gabinete casi completo

En la previa a un nuevo viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Lo hizo secundado por el saliente Mariano Cúneo Libarona, al pie de la tarima ubicada en el centro del Salón Blanco de la Casa Rosada, donde hubo escasas personalidades del mundo judicial.

Ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la instrumentadora de tal designación, Mahiques asumió el compromiso de reemplazar a Cúneo Libarona. En la sala también estaba Santiago Caputo, que siguió la jura de pie, desde uno de los laterales del salón.

La ceremonia formal ofició de presentación del letrado ante varios integrantes del Gabinete que hasta ahora no lo conocían personalmente. Como contó este medio, hasta ayer, el mandatario tampoco había interactuado en persona con su nueva incorporación, algo que se repitió a lo largo de la oficialización de varios cambios en el equipo de Gobierno. El contacto establecido fue con Karina Milei, quien protagonizó varios encuentros y contactos a finales del año pasado.

Entre algunos integrandes del Poder Judicial y varios representantes del Ejecutivo, estuvo también Santiago Viola, recientemente designado viceministro de Justicia. “Hay más funcionarios que presencia judicial”, ironizó uno de los presentes, correspondientes al primer selecto grupo.

El Gabinete durante la jura
El Gabinete durante la jura de Juan Bautista Mahiques en el Salón Blanco de Casa Rosada

En orden, ubicados en la primera hilera de las seis filas de sillas rojas distribuidas en el salón, se sentaron: el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Karina Milei; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud).

Detrás, completaban la nómina Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano), la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el nuevo viceministro de Justicia. Los únicos ausentes del Gabinete fueron Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

Asimismo, se encontraban presentes el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem.

Del lado izquierdo del salón, siguieron la ceremonia los familiares de Mahiques, entre los que destacaban su padre Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, su esposa e hijos. También se los vio a sus hermanos Esteban, funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA e Ignacio, quien fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Juan Bautista Mahiques ingresa a
Juan Bautista Mahiques ingresa a Casa Rosada (Fotos: Maximiliano Luna)

Del mundillo judicial estuvo presente el integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), Santiago Otamendi, y dos hombres que responden al radical Daniel Agelici: el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como Fiscal General porteño, Javier Martín López Zavaleta.

Al término de la breve ceremonia que duró poco más de cinco minutos, y luego del abrazado conjunto con Mahiques y Cúneo, el Presidente saludó uno a uno a los integrantes de su Gabinete. Entre los ministros, la más contenida fue Sandra Pettovello, a la que se la vio visiblemente emocionada por la salida de Cúneo Libarona, con quien mantienen una buena relación.

El libertario se mantuvo varios minutos a un costado del salón en diálogo con el asesor presidencial, Santiago Caputo, mientras Karina Milei se fotografiaba con el flamante ministro y su familia.

Esta mañana, preparado para la ocasión, el jefe de Estado llegó a Casa Rosada a las 11.02, portando un traje negro, y se refugió en su despacho ubicado en el primer piso, a la espera de que los relojes marquen las 12. Un rato después llegó el flamante funcionario, quien el pasado miércoles, luego del anuncio, se reunió con Manuel Adorni y Karina Milei.

En la previa del nombramiento, el gobierno nacional oficializó la designación del tándem Mahiques - Viola a través del Decreto 133/2026 que lleva la rúbrica del Presidente y del ministro coordinador publicado en el Boletín Oificial de esta madrugada.

La secretaria general de la
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Juan Bautista Mahiques

La modificación en la cúpula judicial significó además un cambio en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Según supo Infobae, fue el propio Viola, cercano a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quien acercó el nombre de Mahiques. La propuesta pasó el filtro de la secretaria general de la Presidencia que, desde hacía meses, supervisaba la cartera con algunos resquemores por la dinámica interna.

El anuncio que sorprendió a más de uno estuvo a cargo nada más y nada menos que del propio Javier Milei, y lo hizo a través de su cuenta de X, con una foto rodeado de Karina Milei, Manuel Adorni y Cúneo Libarona, luego de una cumbre en la quinta de Olivos. Algunas voces del ecosistema libertario aseguraban, durante la mañana del jueves, que las modificaciones se instrumentarían la semana próxima, cuando el Presidente regresara de su viaje a Estados Unidos.

