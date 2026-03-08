Política

La Cancillería logró evacuar a 248 argentinos desde Emiratos Árabes Unidos por el conflicto en Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno confirmó que el operativo de evacuación sigue en marcha, priorizando a menores de edad y personas con problemas de salud ante la crisis regional y el cierre parcial del espacio aéreo

La Cancillería argentina coordina un
La Cancillería argentina coordina un operativo especial de repatriación en Medio Oriente (REUTERS/Raghed Waked)

El canciller Pablo Quirno informó este domingo que 248 ciudadanos argentinos ya pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las gestiones diplomáticas motivadas por el conflicto en Medio Oriente. El funcionario anunció que “hay más vuelos programados para los próximos días” y confirmó que el operativo permanece en curso.

Así, de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos, casi el 60% logró retornar gracias a vuelos coordinados por la Cancillería. El resto aún espera una solución, mientras las autoridades mantienen abiertas las gestiones para facilitar la repatriación ante el cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda.

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días. Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, posteó Quirno esta mañana en su cuenta de X.

El canciller Pablo Quirno anunció
El canciller Pablo Quirno anunció que habrá más vuelos programados en los próximos días, en el marco del operativo de repatriación coordinado por la Cancillería

Vuelos programados y operativo de repatriación

La Cancillería argentina había informado el viernes sobre la salida de dos vuelos de Emirates Airlines desde Dubái para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, con escala en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires.

El operativo involucró a la Embajada y el Consulado argentinos en Dubái y Sharjah, también en EAU, junto al secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli y el embajador Jorge Arambarri. Las autoridades gestionaron directamente ante ese país y la empresa aérea para asignar los limitados cupos disponibles por el conflicto.

La crisis en Medio Oriente forzó el cierre casi total del tráfico aéreo. La mayoría de los ciudadanos argentinos varados se encuentra en Israel y Qatar, además de EAU. En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

El conflicto en la región
El conflicto en la región afecta la movilidad aérea y complica el regreso de ciudadanos (REUTERS/Raghed Waked)

La repatriación se organiza bajo “esquema de priorización”, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, ya que el espacio aéreo se abre de forma esporádica y con reducida disponibilidad. El canciller Quirno explicó que solo un pequeño porcentaje de vuelos operan con normalidad, lo que provoca demoras y cancelaciones frecuentes.

Hasta el viernes, testimonios recogidos por Infobae en Vivo, como el de Virginia Luca, describieron situaciones de incertidumbre. Luca, varada en Sharjah, contó que la embajada sugirió a quienes no tienen pasaje directo a Argentina trasladarse a Omán o Arabia Saudita, pero las autoridades locales ordenaron que no se muevan.

La Cancillería mantiene habilitados los canales de comunicación y continúa las gestiones para asegurar que los argentinos afectados puedan regresar, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre regional.

El Gobierno prioriza a menores
El Gobierno prioriza a menores y personas con problemas de salud en los vuelos de evacuación (REUTERS/Khalil Ashawi)

A través de Quirno, el Gobierno nacional ratificó su compromiso de sostener el acompañamiento y la búsqueda de soluciones que permitan la vuelta segura y rápida de cada uno de sus ciudadanos en el exterior.

En un primer momento, algunos argentinos que permanecen en los Emiratos Árabes Unidos recibieron la sugerencia de la embajada de considerar traslados hacia Omán o Arabia Saudita ante la falta de vuelos directos a Argentina, pero las autoridades locales emitieron la orden de que no se movilicen hasta nuevo aviso, lo que suma dificultades logísticas al operativo de repatriación.

La interrupción del tráfico aéreo en varios países de Medio Oriente provocó la cancelación de miles de vuelos y afectó a ciudadanos de distintas nacionalidades, según datos de la consultora Cirium, que reportó la suspensión de más del 40% de las operaciones previstas en la región solamente entre el sábado y el lunes pasados, en las primeras horas del conflicto bélico.

