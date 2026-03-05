Tensión en Medio Oriente: más de 630 argentinos pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto

Una persona varada en un aeropuerto (Khalil Ashawi/Reuters)

A menos de una semana del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.

En su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar; como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno informaron que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.

En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.

Ayer, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.

Una ciudadana argentina varada en Medio Oriente por el conflicto bélico describe la desesperación que viven junto a otros compatriotas. Denuncia la falta de respuestas por parte de la embajada y el gobierno, y explica por qué le enviaron una carta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Más allá de esta gestión oficial, varios argentinos varados en Medio Oriente relataron en las últimas horas las complicaciones para obtener información precisa sobre los pasos a seguir. Virginia Luca, entrevistada por Infobae en Vivo, permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.

Según señaló, la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

La problemática general

Gobiernos de todo el mundo instrumentaron operativos para organizar el regreso de sus ciudadanos. Según diversos reportes, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas. De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis de la aviación, los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.

Según consignó AFP, varios países han organizado vuelos de evacuación, como India, República Checa y Francia, que tiene a unos 400.000 ciudadanos repartidos por la docena de países afectados por el conflicto, indicó su canciller, Jean-Noël Barrot. En el caso de Alemania, que anunció que enviaría aviones a Arabia Saudita y Omán para evacuar a los viajeros más vulnerables, la Asociación de Turismo del país dijo que hay unos 30.000 ciudadanos en la región.

El martes aterrizaron en los aeropuertos de Roma y Milán tres vuelos con italianos que fueron evacuados de la zona. En tanto, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, indicó que el gobierno organizará una repatriación desde Omán en los próximos días. España también tuvo vuelos de evacuación.

En ese contexto, la Unión Europea empezó a ayudar a varios Estados miembros a evacuar a algunos de sus ciudadanos que siguen varados, informó el martes la comisaria continental que se encarga de la gestión de crisis.

(Bilal Hussein/AP)

Italia, Eslovaquia y Austria activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite financiar una parte de estas operaciones de repatriación, precisó a AFP Hadja Lahbib. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció por su lado que dos vuelos de connacionales repatriados de la zona llegaron el martes por la noche a París.

El Departamento de Estado de los EEUU, en tanto, anunció una serie de acciones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos con un operativo de vuelos charter. Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el retorno de más de 17.500 personas.